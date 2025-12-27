CalendarioSecciones

Cambio de Empleo a Jornada Completa en Australia (Australia Full-Time Employment Change)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Laboral
Media -56.5 K
53.6 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-56.5 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Australia muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo completo, en el mes reportado.

El indicador se calcula usando como base una Encuesta Mensual de Población. La encuesta se basa en una muestra de aproximadamente 26,000 viviendas privadas, y cubre aproximadamente el 0.32% de los ciudadanos australianos de 15 años o más. La encuesta no incluye a los miembros permanentes de las fuerzas de defensa, el personal diplomático de los gobiernos de ultramar, los residentes extranjeros en Australia y los miembros de las fuerzas de defensa no australianas estacionadas en Australia.

Aquí el empleo a tiempo completo se define como un trabajo de 35 horas a la semana o más en una empresa, institución estatal, granja, empresa familiar, etc. Los propietarios de los negocios también están incluidos en el cálculo.

A la hora de evaluar la fortaleza del mercado laboral, los analistas prestan atención principalmente al empleo a tiempo completo, ya que su crecimiento indica un fortalecimiento de la economía. Cuantas más personas se empleen a tiempo completo, mayor será el gasto de los consumidores a medio plazo y, por lo tanto, más activo será el desarrollo de la economía.

El aumento del indicador muestra la expansión del mercado laboral, que puede considerarse positiva para las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio de Empleo a Jornada Completa en Australia (Australia Full-Time Employment Change)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-56.5 K
53.6 K
oct 2025
55.3 K
6.5 K
sept 2025
8.7 K
-48.6 K
ago 2025
-40.9 K
63.6 K
jul 2025
60.5 K
-36.6 K
jun 2025
-38.2 K
41.9 K
may 2025
38.7 K
58.6 K
abr 2025
59.5 K
12.2 K
mar 2025
15.0 K
-43.8 K
feb 2025
-35.7 K
37.0 K
ene 2025
54.1 K
-23.7 K
dic 2024
-23.7 K
49.5 K
nov 2024
52.6 K
9.0 K
oct 2024
9.7 K
48.8 K
sept 2024
51.6 K
-5.9 K
ago 2024
-3.1 K
64.7 K
jul 2024
60.5 K
45.2 K
jun 2024
43.3 K
41.3 K
may 2024
41.7 K
-7.6 K
abr 2024
-6.1 K
26.6 K
mar 2024
27.9 K
79.4 K
feb 2024
78.2 K
19.9 K
ene 2024
11.1 K
-109.4 K
dic 2023
-106.6 K
57.0 K
nov 2023
57.0 K
10.7 K
oct 2023
17.0 K
-36.5 K
sept 2023
-39.9 K
7.2 K
ago 2023
2.8 K
-18.7 K
jul 2023
-24.2 K
38.0 K
jun 2023
39.3 K
62.9 K
may 2023
61.7 K
-28.6 K
abr 2023
-27.1 K
82.5 K
mar 2023
72.2 K
79.2 K
feb 2023
74.9 K
-42.4 K
ene 2023
-43.3 K
14.4 K
dic 2022
17.6 K
33.3 K
nov 2022
34.2 K
55.0 K
oct 2022
47.1 K
10.9 K
sept 2022
13.3 K
55.0 K
ago 2022
58.8 K
-86.9 K
jul 2022
-86.9 K
52.9 K
jun 2022
52.9 K
69.4 K
may 2022
69.4 K
93.4 K
abr 2022
92.4 K
19.9 K
mar 2022
20.5 K
121.9 K
feb 2022
121.9 K
-6.1 K
ene 2022
-17.0 K
41.5 K
dic 2021
41.5 K
128.3 K
nov 2021
128.3 K
-47.2 K
oct 2021
-40.4 K
25.1 K
