El Cambio en el Empleo a Tiempo Completo de Australia muestra el cambio en el número de personas que tienen empleos a tiempo completo, en el mes reportado.

El indicador se calcula usando como base una Encuesta Mensual de Población. La encuesta se basa en una muestra de aproximadamente 26,000 viviendas privadas, y cubre aproximadamente el 0.32% de los ciudadanos australianos de 15 años o más. La encuesta no incluye a los miembros permanentes de las fuerzas de defensa, el personal diplomático de los gobiernos de ultramar, los residentes extranjeros en Australia y los miembros de las fuerzas de defensa no australianas estacionadas en Australia.

Aquí el empleo a tiempo completo se define como un trabajo de 35 horas a la semana o más en una empresa, institución estatal, granja, empresa familiar, etc. Los propietarios de los negocios también están incluidos en el cálculo.

A la hora de evaluar la fortaleza del mercado laboral, los analistas prestan atención principalmente al empleo a tiempo completo, ya que su crecimiento indica un fortalecimiento de la economía. Cuantas más personas se empleen a tiempo completo, mayor será el gasto de los consumidores a medio plazo y, por lo tanto, más activo será el desarrollo de la economía.

El aumento del indicador muestra la expansión del mercado laboral, que puede considerarse positiva para las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: