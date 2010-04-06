Volume Equilibrium

Separated Volume Ivan Stefanov 5 (1) 指标

該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快 該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快 該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快