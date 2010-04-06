Volume Equilibrium

Volume Equilibrium 指标显示多头成交量与空头成交量相等的位置。它可以分别计算每日、每周、每月和每年的这些水平。

当市场价格位于该线之上时，说明多头成交量更大，市场处于多头区域。 当市场价格位于该线之下时，说明空头成交量更大，市场处于空头区域。

该指标使用 “Meravith” 指标算法来计算这些水平。成交量水平计算非常精确。指标自动工作，可用于任何时间周期。

每条线都有按钮，您可以选择显示哪些成交量平衡水平。还有一个按钮可以显示或隐藏整个指标。

为了获得更准确的结果，建议使用拥有大量客户的知名经纪商，因为经纪商只显示来自其自身客户的成交量。

