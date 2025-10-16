Break Out Explosion MT5
- 指标
- Hamed Dehgani
- 版本: 1.6
- 更新: 6 十二月 2025
- 激活: 7
时间周期： M15, H1, H4, D1
主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认
安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则
包含：免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。）
完整的交易系统概念：阅读文章（完整概念在本文中解释）
产品已升级到 1.5 版本（我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标）
Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132
展示我在 1000 美元账户上真实交易的实时信号 ：https://www.mql5.com/en/signals/2348010
Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。
它通过检测与更大方向趋势一致的次级趋势线突破，确保高概率且逻辑清晰的交易机会。
每个交易信号包含以下三个步骤：
形成一个方向性波段。
出现回调（可自定义百分比）。
在主要趋势方向上突破次级趋势线。
此指标提供精准的实时信号，无延迟、无重绘、无滞后。
它会根据最近的摆动高低点自动建议最佳止损，并提供三个动态止盈目标，基于个性化风险回报比例。
内置用户友好的控制面板，可自定义设置。
可自定义的多头/空头斐波那契用于回调可视化。
基于摆动或固定止损的设置选项。
最多3个可自定义止盈目标。
移动平均线过滤器，仅允许顺势交易。
Break Out Explosion 将专业逻辑与直观界面相结合，非常适合重视精确性、结构性和简洁性的交易者。
Break Out Explosion has been amazing for my trading! I used it on USDCHF H1 last week and caught a perfect move — made solid profit on my real account. The signals match perfectly with my old strategy, which was based on retrace entries on moving lines, but this indicator gives even more accurate entry points. I’m really happy with this purchase.