Break Out Explosion MT5

5
符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1）

时间周期： M15, H1, H4, D1
主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认
安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则
包含：免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。）
完整的交易系统概念：阅读文章（完整概念在本文中解释）

产品已升级到 1.5 版本（我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标）

Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132

展示我在 1000 美元账户上真实交易的实时信号 ：https://www.mql5.com/en/signals/2348010

加入讨论

在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。

关于 Break Out Explosion

Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。
它通过检测与更大方向趋势一致的次级趋势线突破，确保高概率且逻辑清晰的交易机会。

每个交易信号包含以下三个步骤：

  1. 形成一个方向性波段。

  2. 出现回调（可自定义百分比）。

  3. 在主要趋势方向上突破次级趋势线。

此指标提供精准的实时信号，无延迟、无重绘、无滞后
它会根据最近的摆动高低点自动建议最佳止损，并提供三个动态止盈目标，基于个性化风险回报比例。

主要特征

  • 内置用户友好的控制面板，可自定义设置。

  • 可自定义的多头/空头斐波那契用于回调可视化。

  • 基于摆动或固定止损的设置选项。

  • 最多3个可自定义止盈目标

  • 移动平均线过滤器，仅允许顺势交易。

Break Out Explosion 将专业逻辑与直观界面相结合，非常适合重视精确性、结构性和简洁性的交易者。

评分 2
Salar Jamlu
23
Salar Jamlu 2025.11.22 06:29 
 

Break Out Explosion has been amazing for my trading! I used it on USDCHF H1 last week and caught a perfect move — made solid profit on my real account. The signals match perfectly with my old strategy, which was based on retrace entries on moving lines, but this indicator gives even more accurate entry points. I’m really happy with this purchase.

sanapa
198
sanapa 2025.11.17 12:40 
 

I've been using Break Out Explosion MT5 and I'm truly satisfied. The indicator is reliable and well-designed, and it's now an essential part of my trading system. Huge thanks to Hamed Dehgani for creating such a powerful tool.

作者的更多信息
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
指标
符号：   USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期：  H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） Break Out Explosion 的 MT5   版本现已上线：   https://www.mql5.com/en/market/product/152676 展示我在 1000 美元账户上真实交易的实时信号 ： https://www.mql5.com/en/signals/2348010 加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买
FREE
Range Explosion
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 此产品的 MT5 版本可在此获取： https://www.mql5.com/en/market/product/153004 \如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosi
FREE
