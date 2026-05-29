Voluris Volume profile engine

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  • 指标
  • Reda El Koutbane
    Reda El Koutbane

    Reda El Koutbane

    5 (15)
    MQL5 developer specializing in Smart Money Concept and ICT-based Expert Advisors. I understand trading logic deeply — not just syntax. I build FSM-based EAs with proper multi-timeframe analysis, risk management, and state persistence. Trilingual: English, French
    4 产品
  • 版本: 1.7
  • 更新: 7 七月 2026

如需最精准的黄金信号设置，请立即联系我，我会发送推荐参数。

VOLURIS — Volume Profile 引擎


你已经知道怎么交易。你只是看不到你本来应该看到的东西。
这种感觉你以前一定经历过。

你进场。价格立刻反向走。你被止损扫掉。然后——就在下一刻——价格反转，并且准确地走向你原本判断的方向。你是对的。只是进早了。或者进晚了。或者两者都有。

你回头看图表，现在你看明白了。你的入场点上方正好有一个 Naked POC。上一交易时段的价值区域正好在价格停住的位置。VWAP 正在充当阻力，而你的图表上甚至没有它。市场背景已经把一切都告诉你了。你只是没有一个工具去读懂它。

这不是交易问题。这是信息问题。

VOLURIS 就是为了解决这个问题而存在。

什么是 VOLURIS

VOLURIS 不只是一个指标。它是一个为 MetaTrader 5 打造的完整 Volume Profile 决策工作区，从零开始设计，目的是让自主交易者在图表上、实时地、集中看到专业成交量交易者用来解读市场的关键信息。

不再需要运行五个不同的指标，然后在脑子里拼凑市场画面。不再需要猜价格是在价值区域内部还是外部。不再错过两三个交易时段前就在那里等待被测试的 Naked POC。

VOLURIS 读取市场，并把它发现的内容展示给你。每个交易时段。每个关键水平。每个信号。全部同时呈现。

加载后你立刻能看到什么

当 VOLURIS 出现在你的图表上的那一刻，一切都会改变。

你会看到交易时段 Volume Profile——不是一个拉满整个可见范围的普通通用 profile，而是清晰的独立时段 profile，逐个显示市场在每个交易时段中具体在哪里建立价值，同时当前正在形成的交易时段会随着市场发展实时更新。

你会看到 Point of Control，也就是本交易时段和上一交易时段中成交量最大的精确价格。这是市场的磁力中心。价格会尊重它。价格会拒绝它。价格会回到它。现在你永远知道它在哪里。

你会看到 Value Area High 和 Value Area Low，也就是 70% 成交量所在区域的上边界和下边界。价值区域内部代表被接受的价格。价值区域外部代表被拒绝的价格。一旦你知道这些水平在哪里，你就不再会在无意义的区域盲目进场。

你会看到正在发展的水平：dPOC、dVAH、dVAL。它们会在交易时段仍在形成时实时更新。不只是告诉你过去价值在哪里，而是告诉你价值正在此刻哪里建立。这就像读昨天的报纸和看现场直播新闻之间的区别。

你会看到 VWAP，也就是交易时段的公平价值锚点。你会立刻知道，当前价格相对于市场真正花时间成交的位置来说，是偏贵还是偏便宜。高于 VWAP，偏多。低于 VWAP，偏空。靠近 VWAP，代表争夺。这个背景始终可见，始终实时，并且始终被 VOLURIS 的所有判断纳入考虑。

你还会看到 Naked POC，也就是过去交易时段中价格从未回头测试过的旧 Point of Control。这些水平像未完成的任务一样留在图表上。市场记得它们。机构记得它们。现在，你也会记得它们。VOLURIS 会自动追踪它们，并持续显示，直到价格回来测试它们，无论这需要多久。

市场状态引擎

大多数指标只是给你显示水平，然后把你一个人留在那里。VOLURIS 不一样。

在你图表上看到的所有内容背后，VOLURIS 运行着一个持续的市场状态引擎。它会评估价格相对于价值区域、VWAP、POC、VAH、VAL 和交易时段结构的位置，并把所有这些信息转换成一个实时的市场背景读数：Bullish、Bearish、Neutral、Conflict。

你不再需要在脑子里自己构建这幅图。VOLURIS 会替你构建，并通过指导面板实时显示结果。你打开图表。读取背景。做出决定。工作流程就是这么快。

三种信号模式。一键切换。

VOLURIS 不会强迫你只使用一种信号风格。它给你三种，并允许你直接在图表上实时切换，不需要打开任何设置窗口。

RAW Mode 是完整信号引擎以最高灵敏度运行。每一个满足基础条件的触发都会显示箭头。这个模式适合想看到每个机会，并在此基础上加入自己判断的交易者。更多箭头。更多机会。由你决定哪些值得交易。

BALANCED Mode 成为默认模式是有原因的。VOLURIS 的温和共振过滤会叠加在基础信号触发之上，过滤掉成交量背景、VWAP 位置和市场状态不一致的 setup。结果是图表明显更干净，同时不会牺牲有意义的机会。大多数交易者都会一直使用这个模式。

SELECTIVE Mode 非常严格。只有所有条件都一致的 setup 才能通过：强成交量背景、清晰的 VWAP 对齐、确认的市场状态、低 conflict score。在 SELECTIVE 模式下，你会看到更少箭头。但每一个都值得你认真关注。

一个按钮。就在图表上。实时切换。随时使用。

Duplicate-Zone Control — 终结箭头轰炸

你知道什么最容易摧毁交易者对指标的信心吗？箭头轰炸。在横盘震荡中，同一个二十点区域出现五个信号，你根本不知道哪一个有意义。VOLURIS 完全解决这个问题。

duplicate-zone control 引擎使用基于 ATR 的聚类来检测信号是否在同一个局部价格区域堆积，并抑制所有不能提供新信息的重复信号。结果是图表只在真正有话要说的时候才开口。当 VOLURIS 发出信号时，它是有意义的。因为它只在真正有意义的时候才发出信号。

直接在图表上一键开启或关闭。

VOLURIS 决策面板

这就是所有信息汇聚的地方。

VOLURIS 指导面板直接位于你的图表上，始终可见，始终实时，始终更新。它一眼展示所有关键信息：当前市场倾向、交易时段结构、价格相对于价值区域和 VWAP 的位置、与 POC 的关系、Naked POC 状态、conflict score、当前信号模式和实时指导建议。所有内容都集中在一个紧凑、专业、两秒就能读懂的界面中。

面板包含用于信号、模式和 duplicate control 的实时按钮。它还支持折叠设计，当你需要完整图表空间时，只需一键隐藏；再次点击即可恢复。VOLURIS 感觉不像一个普通指标，更像是一双专业的眼睛，和你一起观察市场。

为流畅运行而构建

笨重的指标会毁掉图表。它们每个 tick 都卡顿。每次滚动图表都重新计算所有东西。它们让 MetaTrader 5 像在湿水泥里运行一样缓慢。VOLURIS 从设计上就避免了这些问题。

不会每个 tick 都完整重算。图表移动更新经过节流处理。新 bar 添加有独立的轻量路径。重绘受到保护，只在必要时触发。结果是，即使在高波动期间的繁忙日内图表上，指标依然运行平滑干净，而这正是你最需要它的时候。

如果你的经纪商 tick data 有限制，VOLURIS 也会自动使用 tick-to-M1 fallback，确保无论经纪商提供什么数据，profile 都能正确构建。

适合谁

VOLURIS 适合那些已经厌倦被自己图表搞糊涂的交易者。

它适合那些试过五种不同 Volume Profile 工具，却发现它们要么太简单没有实际价值，要么太复杂不适合实战的交易者。它适合那些厌倦从六个不同指标中拼凑背景，却在每次进场前仍然感到不确定的交易者。它适合那些明白成交量说真话，并且想要一个真正配得上这种真相的工具的交易者。

如果你在 MetaTrader 5 上交易 XAUUSD、外汇货币对或指数，并且自己做交易决策，那么 VOLURIS 就是为你打造的。

这将是你最后需要的 Volume Profile 工具。
评分 9
surround
44
surround 2026.08.08 21:45 
 

Хороший продукт. Успехов вам с другими продуктами!

vionic567
61
vionic567 2026.08.08 01:46 
 

Quite good, although I don't fully understand how to use it yet; thanks for sharing.

Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:09 
 

E um dos melhores indicadores gratuitos que ja testei. obrigado por compartilhar.

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SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
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Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Voluris volume engine MT4
Reda El Koutbane
5 (2)
指标
few free copies left VOLURIS — Volume Profile 引擎 你已经知道怎么交易。你只是看不到你本来应该看到的东西。 这种感觉你以前一定经历过。 你进场。价格立刻反向走。你被止损扫掉。然后——就在下一刻——价格反转，并且准确地走向你原本判断的方向。你是对的。只是进早了。或者进晚了。或者两者都有。 你回头看图表，现在你看明白了。你的入场点上方正好有一个 Naked POC。上一交易时段的价值区域正好在价格停住的位置。VWAP 正在充当阻力，而你的图表上甚至没有它。市场背景已经把一切都告诉你了。你只是没有一个工具去读懂它。 这不是交易问题。这是信息问题。 VOLURIS 就是为了解决这个问题而存在。 什么是 VOLURIS VOLURIS 不只是一个指标。它是一个为 MetaTrader 5 打造的完整 Volume Profile 决策工作区，从零开始设计，目的是让自主交易者在图表上、实时地、集中看到专业成交量交易者用来解读市场的关键信息。 不再需要运行五个不同的指标，然后在脑子里拼凑市场画面。不再需要猜价格是在价值区域内部还是外部
FREE
筛选:
surround
44
surround 2026.08.08 21:45 
 

Хороший продукт. Успехов вам с другими продуктами!

vionic567
61
vionic567 2026.08.08 01:46 
 

Quite good, although I don't fully understand how to use it yet; thanks for sharing.

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.08.09 14:21
thank you for your kind review if you have any qsts abt the indicator feel free to contact me
Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:09 
 

E um dos melhores indicadores gratuitos que ja testei. obrigado por compartilhar.

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.29 23:31
Muito obrigado pelo seu feedback! Fico muito feliz que o indicador tenha sido útil para você. Se precisar de qualquer ajuda ou tiver alguma dúvida no futuro, pode contar comigo.
FutureSoul
193
FutureSoul 2026.07.23 13:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.23 13:53
thank you for the kind review
JR Chaves
47
JR Chaves 2026.07.17 16:01 
 

Simple and Easy to use with good information. Love it!

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.17 17:37
thank you so much for the kind review
KellyDeriv2022
15
KellyDeriv2022 2026.07.17 08:47 
 

Excellent tool. I have not seen such in a long time.

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.17 11:38
thank you so much for the kind review i really appreciate it im also working on a much more advanced premium indicator made specifically for gold and it should be published in the next few days ive shared a few previews and details in my profile posts in case youd like to check them out
Daniel Anderson
29
Daniel Anderson 2026.07.12 03:17 
 

Perfect

Felipe Monteiro Rodrigues
1672
Felipe Monteiro Rodrigues 2026.06.04 12:12 
 

The indicator is excellent. The interface is very easy to use, and the panel offers a clear view of what is happening in the market. The latest updates have made the indicator much faster and cleaner. The developer is always improving the tool. Highly recommended!

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.06.04 17:23
Thank you so much for your feedback and recommendation. I’m glad the latest updates made the indicator faster and cleaner. I’ll keep improving it and adding more value in future updates!
slmn mors
18
slmn mors 2026.05.30 14:02 
 

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Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.05.30 16:53
really appreciate this man glad the signals are clicking for you 🙏 the 4 session profiles update is already in the works and im putting together a short volume guide to go with it. stay tuned and keep the feedback coming it helps a lot edit: the voluris v1.1 with better default settings is published 📘 FULL USER GUIDE — READ THIS BEFORE ASKING QUESTIONS A complete guide covering installation, all indicator concepts (Volume Profile, POC, VAH/VAL, VWAP, Naked POC), signal modes, trading strategies, panel buttons, settings reference, and YouTube learning resources. Download the guide in the comment section and open it in any browser.
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