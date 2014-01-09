如何在"应用商店"中发布产品

市场为分析系统和交易机器人的开发者提供了独有的机会：

接触大量受众

在市场上发布您的产品，并接触大量潜在客户。 您的应用程序将会出现在所有 MetaTrader 客户端，以及每日用户流量很高的 MQL5 社区展柜里。





程序只能从 MetaTrader 平台和 MQL5.com 网站购买。 一旦购买完毕，将为每个用户的产品创建一个具有额外保护的特殊版本。 该产品与买家的计算机绑定，因此它只能在该特定计算机上运行。 即使得到所购文件的副本，未经授权的用户也无法使用或转售该文件。



将应用程序绑定到计算机的过程称为激活。 每个产品至少有 5 次激活，这是因为买家或更换 PC、或重新安装系统，在此情况下可能需要重新激活。 卖家还可以自行决定是否增加可用激活次数。



激活不会将产品与特定的交易账户绑定。 买家可在任何经纪商平台里使用它，如此即可保护卖方及其客户双方的利益。





市场提供了一种现成的机制来展示特色应用程序的功能。 每款发布产品都会提供一个免费版本，该版本只能在策略测试器中运行。 此选项允许用户在购买前针对任何应用程序所声明的特性和性能进行测试。 试用版不能在终端的图表上运行，故它们不能用于交易。 开发者的利益得到保护，而客户也不会轻易就买到一头懒猪。





市场服务提供了一个现成的机制，允许您安全地接收产品付款。 该系统支持信用卡和流行的支付钱包。 支付系统扣除服务费后，余款转至卖家的内部账户，然后卖家就可从容地随时提款。



仅需两个简单的步骤即可享受所有服务益处：注册为卖家，并将您的应用程序作为产品发布到市场。





注册为卖家

完成一个简单的注册程序即可获取卖家身份。 注册是全自动的，不超过五分钟。



转到您个人资料的卖家版面，阅读服务规则，并接受它们：





为了验证您的身份，选择可接受文件类型其一，拍照并上传。 您应该上传一张最近的照片。 请注意，不接受扫描副本。 照片必须质量良好，包含完整的文档，具有可读信息。

下一步，手举这个文件拍照，如下图所示。









文件验证只需几分钟。 一旦验证完毕，您将通过网站消息、电子邮件和短信收到通知。 注册之后，在您的个人资料姓名旁边会出现一个相关图标。









产品准备：一般信息

进入市场并单击“添加产品”。 填写产品的一般信息，如名称、程序类型、类别和价格。





请注意以下事项：

给您的产品起一个有意义的标题，体现其思路。 不要使用缩写；不要过度使用大写字母。 产品名称不得提及钱财，或任何致富承诺。 标题不能哗众取宠。

确保填写智能交易系统/指标/实用工具等等的类型字段，具体内容则取决于您的程序功能。 潜在买家在搜索产品时可把类型作为过滤器。

短期租赁选项费用较低，可对产品销售产生积极影响。 此选项令用户可在购买无限制版本之前在真实条件下测试您的产品性能。

指定一般信息后，选择添加，并继续输入产品详细信息。 在弹出窗口中会显示“提交审核”命令的进度。





产品准备：徽标

上传产品徽标。 徽标是您的产品面孔，是给用户的第一印象。 徽标应设计精良，反映产品的主要思路。





您需要三种不同尺寸的图像：200x200、140x140 和 60x60。 此需求是为了在所有展柜中提供相应尺寸的徽标显示。

如果您只有一张尺寸为 200x200 的图像，您可以选择自动生成其它尺寸。 选择“来自大徽标”选项来生成所有需要的尺寸。 不过，我们依然建议您自己准备所有变体，从而获得最佳效果。

市场展柜里的产品以白色背景展示，因此建议选用对比鲜明的徽标背景。







产品准备：说明

在说明部分描述您的产品。 例如，您可以在智能交易系统中包含交易策略阐述、风险管理方法和系统参数。 您也能够通过添加帐户监控链接向潜在买家展示机器人在真实条件下的运营装快，从而令您的产品表现得更加出色。





我们建议在 MQL5.com 上添加所有可用语言的产品描述。 无疑这会对产品销售产生积极影响。 社区成员讲不同的语言，因此您所提供的语言越丰富，您的产品就可以吸引更多的潜在买家。 以用户能理解的语言提供信息。 您可以通过 自由职业服务订购翻译。



您的产品描述应符合服务规则：

产品准备：截图

上传屏幕截图来演示产品的工作原理。 对于交易机器人，您可以包括来自策略测试器的回测结果，或监控 报告和统计数据。 可以针对指标/面板附加来自终端的图表屏幕截图。













如果您有多个屏幕截图，您可在上传后手工重新排列它们，方法是将它们拖动到所需位置。

所有语言版本都使用相同的屏幕截图，因此它们必须是英文的。

截图要求：最小尺寸—至少一端为720像素、GIF、PNG、JPG 或 JPEG 格式。

此外，在此部分中，您可以添加 YouTube 链接，如此即可以视频方式演示您的产品操作。 可以为每种语言版本添加单独的视频链接。







产品准备：版本

在版本部分，上传编译后 EX4 或 EX5 格式的产品文件。 未来的产品更新，也会通过此部分上传。









在上传之前，检查代码中由 #property 指令定义的程序属性。 属性必须包含格式为 [主要版本].[次要版本] 的文件版本编号。 每次上传新的产品文件时，这个版本编号都必须提升。 请注意，次要版本没有类别分隔。 1.01 和 1.1 实际上意味着第一个次要版本相同。



此外，我们建议在属性中包含以下详细信息：程序的简述、完整描述的链接和徽标（ICO 格式）。 如此产品就拥有了完整的外观，同时在最显眼处提供所有必要的信息。

#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/en/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA."

该信息将在程序启动时显示在终端中：











一个产品只能以一个 EX4 或 EX5 文件的形式呈现。 资源中必须包含产品运行所需的所有附加文件，例如指标、图像和声音。

若要替换以前上传的文件，请选择它右侧的 。





程序自动验证

上传的文件会立即发送，并进行自动验证。 这意味着基本的品质控制：

检测编程错误，例如缺少交易条件检查、除零错误、资源消耗过多、等等。

对于交易机器人，系统会检查它是否执行任何交易操作。

在检查期间，程序在策略测试器中以不同的交易条件、不同的交易品种和时间帧运行多次。

这通常不超过 10 分钟。 检查状态显示在发布进度窗口当中：





检查结果显示在报告中。

如果检测到错误，您将收到私人通知。





在这种情况下，您应该查验测试报告，并修复错误：





有关错误以及如何修复它们的更多信息，请阅读文章在市场上发布交易机器人之前必须通过的检查。

程序采用来自 MetaQuotes-Demo 服务器的报价和交易环境进行测试。 如果您无法在您的账户上重现该问题，请在我们的服务器上开设一个模拟账户并进行检查。

发布产品

通过自动检查之后，您的产品就可以发布了。 发布前，您需要再次阅读并接受服务规则。 特别要注意，这些规则禁止产品包含盈利承诺。







发布之后，您的产品将出现在 MQL5.com 网站展柜，并通过 MetaTrader 交易终端推送给用户。





您可以通过添加新功能和修复用户报告的错误来持续改进您的产品。

市场提供了一种方便的机制来分发新版本。 一旦您发布了更新，您的所有客户都会通过私人消息收到通知，并能够通过 MetaTrader 终端进行安装。



若要上传新版本，请转到版本部分。





添加尽可能多语种的产品更新说明。 您将通知您的客户有关新功能的信息，并收到更多评论，而潜在客户也会看到您的项目正在不断拓展。

销售和下载统计

若要查看产品销售和下载统计信息，请打开“统计信息”部分。





此外，本部分还提供了盈利图和销售额的地理分布。







从市场机会中受益

市场服务为 MetaTrader 平台的买卖交易应用程序提供了便利的场所。

客户可以确保购买的程序不包含恶意代码，并可预先下载试用版检查程序性能。

开发人员可以从现成的 Market 生态系统中受益，可以接触大量受众、许可机制和支付系统。

利用该服务提供的终极技术基础构架，您可开始向来自世界各地的交易者提供应用程序。