如何准备迁移至虚拟主机的交易账户

MetaTrader 客户端完美支持自动交易策略。它有自动交易开发者所需的所有工具 ‒ 强劲的，基于 C++ 的 MQL4/MQL5 编程语言，便利的 MetaEditor 开发环境，以及支持在 MQL5 云网络中进行分布式计算的多线程策略测试器。在本文中, 您将发现如何将您的客户端连同所有定制元素一并移至虚拟环境。





如何让终端提供可靠的不间断运作？



一个交易员可能需要在下述三种情况时，每天 24 小时保持终端运行:

交易员有自行努力开发的或 从其他程序员定购 的自动交易;

交易员有 购自市场 的 EA;

交易员 订阅了一个信号。

所有这些情况都需要稳定连接以及不间断电力供应。使用一台家用 PC 是不可靠也不便利的。直到最近，最流行的解决方案就是租用专业公司的 VDS 或 VPS（虚拟主机）分配的计算能力。

MetaTrader 平台提供了更方便快捷的解决方案 ‒ 您可以直接从客户端为您的交易账户租用虚拟服务器。





什么是虚拟终端



虚拟终端是专为提供租用服务的虚拟主机云网络的工作而开发的。任何交易者都可以直接在客户端上，点击几次鼠标，租用一个现成的拥有分派就绪交易环境的虚拟服务器。





分配虚拟服务器



要获得一个虚拟终端，选择合适的交易账户，并执行菜单中的“注册虚拟服务器”命令。







虚拟服务器向导窗口出现。它示意虚拟主机网络如何工作。获得虚拟服务器的过程包括三个步骤。首先，您会发现如何为迁移做准备。之后，您要选择与您的交易商服务器网络延迟最小的虚拟服务器。



您可以选择提供给每位 MQL5.com 注册用户的 1440 分钟免费服务，或选择其它服务计划之一。最后, 根据您的目的选择迁移模式。



如果您打算同时运行 EA /指标和跟单，就需要完整的迁移;

仅用 EA 和指标，无需订阅信号;

仅跟单 - 只有跟单设置 (无图表或程序) 转移。



此处没有图表和 EA/指标的数量限制。在虚拟终端里启动购自市场的产品，激活数量不会减少。

选择迁移模式之后, 您可以通过点击 “现在迁移”马上启动虚拟服务器，或在以后的任何时间启动。



祝贺！现在，您已经有了自己的虚拟服务器，并且 MetaTrader 终端已准备就绪，可以开始工作了！



准备迁移



在启动虚拟终端之前，您要准备一个活动环境 - 图表，启动指标以及 EA，跟单参数和终端设置。



图表和数据窗口

在市场报价中，为您的 EA 操作设置交易品种列表。我们建议您删除所有不必要的品种来减少终端接收的即时报价流量。若仅需其中一对品种交易，那就没理由在 “市场报价”里保留数百品种。



只需打开您真正需要的图表。虽然对打开图表的数量没有限制，但没理由打开那些不需要的。颜色设置无所谓。

在终端设置的 图表 选项卡中，设置 "图表最大数量" 参数。一些自定义指标开发时使用了很浪费的方式，即执行计算时，使用图表的所有可用历史数据。在这种情况下，指定较小的数值，就更好了。但是，修改参数之后要重启终端，确保指标能在这些设置下正常工作。



虚拟终端的设计，会自动从交易服务器上下载可用的历史数据，但一个图表不能超过 50 万条。

指标和 EA



对于所有图表中的指标和 EA，必须支持终端的自主操作。大多数自动交易不参考图表指标，因此，请检查并决定你真正需要的。

购自 市场 的产品，若已在图表中启动，也会在迁移阶段转移。它们会保留完整功能，并且可激活次数不会减少。在虚拟终端上，无需花销多余可激活次数，即可自动激活购买产品许可。

DLL 调用则在虚拟终端中完全禁止。在首次试图调用 DLL 函数时，已运行程序按严重错误停止。



所有指标和 EA 的外部参数需要正确设置。在启动同步之前，请再次检查它们。

脚本不会在迁移时转移，即使它们已经在图表中启动，并在同步时刻处于无限循环状态。



虚拟程序端当通过LiveUpdate升级，以及维护虚拟主机期间，会自动重启。因此，所有意在虚拟平台操作的程序都必须正确处理程序端停止核重启，以便在这些事件后正确地继续操作。

程序端全局变量 不会迁移到虚拟主机。如果启动程序时您需要初始化许多变量，您可以通过使用 "#property tester_file" 指令来读取文件。

发送文件



如果EA交易或指标需要某个文件，您可以通过指定 一个 #property 参数将其发送至虚拟程序端：

#property tester_file "data_file_name"- 用于发送来自 <data_folder>\MQL5\Files 或者 <data_folder>\MQL4\Files的文件

#property tester_indicator "indicator_name" - 用于发送来自<data_folder>\MQL5\Indicators 或者<data_folder>\MQL4\Indicators的自定义指标

#property tester_library - "library_name" - 用于发送来自 <data_folder>\MQL5\Libraries 或者 <data_folder>\MQL4\Libraries的程序库

请注意，称为程序库的文件在迁移过程中会自动识别并发送至主机，即使没有指定也会如此。所以，您无需指定它们。并且，您也不需要指定通过 iCustom()函数在代码中显现名字的指标。



迁移时，这些指令会由程序端识别并且发送必要的文件。文件大小不应超过64MB。



发送以下三种文件类型到虚拟程序端的示例代码：



#property tester_file "trade_patterns.csv" #property tester_indicator "smoothed_ma.ex5" 的自定义指标文件 #property tester_library - "alglib.ex5"

配置 Email, FTP 和信号

如果一款 EA 需要发送电子邮件，上载数据至 FTP 或跟单，请确认所有必要设置。在社区选项卡中正确设置您的 MQL5 社区账户登录名及密码。它对于跟单是必须的。



我们强烈建议您指定您的 MetaQuotes ID，并在通知选项卡中允许发送交易完成的消息。因此，即使无需打开终端，您也可以始终掌握交易账户的情况。



交易以及跟单权限

在虚拟终端里，自动交易会一直允许。所以，在迁移之后，所有 EA 的交易功能在同步期间启动，并可以在虚拟终端上交易。若您尚有疑问，请不要启动 EA。

在您的客户端或在已启动的 EA 属性中，无论自动交易是否已经允许或禁止，所有自动交易被转移到虚拟终端后都允许交易。



在 信号 选项卡中设置必要的跟单参数。如果交易账户存在已激活的订阅，并且允许跟单，在迁移期间，客户终端上的跟单权限被禁止。这是为了防止两个终端连至同一帐户，且同时复制相同交易的情况。



当迁移完成后，虚拟终端自动启用跟单。在客户终端上，有关取消跟单的消息会在日志中重复出现。



设置 WebRequest

如果某个程序的操作需要在虚拟终端使用 WebReqest() 函数来发送 HTTP 请求, 您可以在 自动交易 选项卡中设置权限并列出所有信赖的 URLs。





迁移

迁移既是从客户终端上转移活动环境至虚拟终端上。在虚拟终端里，有简单而直接的方式来改变已启动程序的设置，包括打开图表和订阅参数。



迁移会在客户端每次同步时执行。同步永远是单向过程 - 客户端环境向虚拟终端转移，但永远不会反之。虚拟终端的状态监控，可通过查询终端和 EA 的日志，就如同虚拟服务器的日志。

要执行同步，需执行“同步环境”命令，然后选择迁移类型。



因此，你总是可以改变图表的数量以及数据窗口中的交易品种列表，设置已启动程序和它们的输入参数，终端设置和信号订阅。

当执行迁移时, 所有数据记录在客户端的日志中。



在同步之后, 打开虚拟终端的主要日志，检查在其上执行的动作。



在新打开的日志窗口中，您可以过滤日志条目的时间间隔来设置文本片段。之后，点击请求，下载找到的记录。







协同虚拟终端工作



租用的虚拟服务器的状态，也可以很容易地从客户终端进行监控。在菜单中执行 "详情" 命令。



在新打开的对话框窗口中显示虚拟服务器的监测数据:

CPU 使用示图, %;

内存使用示图, 兆字节;

硬盘使用示图, 兆字节。



主选卡包含虚拟服务器本身和终端的活动环境的数据：

服务器名称和租用号; 租用开始日期, MQL5.com 账户和交易账户状态; 使用的服务计划和剩余租用时间;

状态 - 已开始或已停止。

此外，虚拟终端下列数据也会显示:

最后一次迁移日期和模式;

信号认阅迁移，以及禁止在客户终端上跟单（如果存在活跃订阅）的数据;

打开图表的数量, 其上启动的 EA/指标, 转移的 EX4/EX5 程序库和创建的文件。

租用服务器的菜单图标也用来启动及停止虚拟终端。也可以在此取消租用。提前取消租用不会返还退款。







虚拟主机是自动交易的最佳方案！



虚拟主机服务所带来的好处是显而易见的:

快速简便的方法，直接从客户端得到一个虚拟服务器;

部分服务免费使用 1440 分钟，可用来检查、测试服务;

现成的，并配置好的虚拟终端;

根据租用周期，灵活的服务计划折扣;



可选择与您的交易商服务器网络延迟最小的位置;

您可以使用统一的 MQL5 社区账户很容易地支付租用费。从交易账户中支付的功能正在开发中。

交易者需要做哪些事情才能够不间断地执行自动交易或跟单？他们需要透明和直观的服务，确保终端操作可靠，包括与交易服务器的稳定连接，以及用户的付出最低。



虚拟主机解决了这些问题 - 简单地选择一个虚拟服务器，使用您的免费 1440 分钟来查验它！





