SMC Analytics MT5
- 指标
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Lim Wei LiangAlgo Theory Studio | 高性能算法交易工具
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欢迎光临 Algo Theory Studio 的 MQL5 官方创意工场。
本工作室由 Lim Wei Liang 创立并亲自操刀研发。Lim 拥有 11 年的一线市场投机、算法研究及 MQL 架构开发经验。我们不复制平庸的通用指标，而是致力于打造专为 XAUUSD（黄金）和外汇市场高波动环境深度优化的交易执行与高级分析底层基础设施。
- 版本: 3.99
- 更新: 3 八月 2026
SMC 全能版：机构市场结构与流动性分析
SMC (Smart Money Concept) 智能货币概念指标是一款专为自动化价格行为分析而设计的综合工具。该指标能够实时标注内部和波段市场结构、高概率订单块（Order Blocks）以及流动性区域，助您告别繁琐的手动绘图。
通过识别机构参与者可能下达订单的位置，该指标可帮助您发现更精准的入场点（POI），优化您的交易决策。
核心交易优势：
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自动化绘图： 立即识别 BOS 和 CHoCH，消除主观判断偏差。
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流动性追踪： 自动标注相等高低点（EQH/EQL），识别潜在的扫损区域。
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失衡区探测： 发现公允价值缺口（FVG），寻找市场失衡后的回补机会。
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供需分析： 自动绘制牛市和熊市订单块，支持自定义显示深度。
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溢价与折价区域： 始终明确当前价位处于相对范围的折价区还是溢价区。
主要功能：
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实时结构分析： 完整标注内部和波段结构（BOS/CHoCH）。
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订单块 (Order Blocks)： 探测最新订单块，支持设置显示数量。
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公允价值缺口 (FVG)： 高亮显示失衡区，具备“自动阈值”功能以过滤噪音。
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多时段 (MTF) 高低点： 显示日线、周线和月线级别的关键水平。
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溢价/折价区： 直观显示折价、溢价及平衡区（Equilibrium），优化盈亏比。
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警报功能： 当波段结构发生突破或满足特定条件时，实时推送通知。
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