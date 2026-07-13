MetaTrader 5 免费 SMC 指标。SMC Nexus Market Structure 绘制每一位 Smart Money Concepts（SMC）交易者最先解读的两样东西：市场结构（BOS / CHoCH）和订单块（Order Blocks）。图表上再无其他 — 不杂乱、无延迟、不重绘。

结构突破仅在收盘K线上确认。昨天打印的水平位今天仍在原处。这是完整工作区的结构核心，免费发布 — 同一个引擎，没有任何阉割。

你将获得

市场结构 — 双层（内部 + 外部）BOS 与 CHoCH，带标签和颜色区分。同时读取次级摆动结构与主导结构。

订单块（Order Blocks） — 位移与失衡检测、缓解逻辑、中线以及强度百分比标签，让你分辨重量级区块与弱区块。

EQH / EQL — 等高点与等低点，价格倾向去触及的流动性池。

摆动标签 — HH / HL / LH / LL，可选。

浅色与深色主题 — Auto 自动识别图表背景，也可强制 Light 或 Dark。

真实透明度 — 区域填充绘制在画布图层上，下方的K线始终清晰可读。

完整版：Nexus Order Block Workspace

这个免费指标是 Nexus Order Block Workspace 的结构核心 — 请在市场中搜索这个完整名称。同一个引擎、同样不重绘的结构，并在其之上叠加免费版刻意不包含的共振层：

多周期订单块，图上选择器，M5 至 W1，支持多选。

公允价值缺口（FVG）、带破坏区历史的供需区、溢价 / 折价区。

锚定在最近一次结构突破上的自动斐波那契，含黄金口袋。

成交量分布、回归通道、趋势仪表盘、WaveTrend、RSI 极值。

收盘K线警报 — 结构、订单块回测与区域触碰，带防刷屏。

图上控制面板，预设一键切换整套布局。

完整的 21 缓冲区 iCustom 合约。

买家还可按需索取工具包：PDF 手册、含六步交易日流程的区域读法指南，以及四套现成预设。基于下面六个缓冲区编写的 EA，无需任何修改即可在完整版上运行 — 索引完全一致。

首次加载新品种 — 请阅读

当你第一次把指标挂到某个品种时，MetaTrader 需要下载该品种的历史行情。在此期间，图表上会显示 "loading a fresh symbol" 面板和实时K线计数器，而不是绘图。这是正常现象，每个品种只发生一次（通常几秒钟；网络较慢时最多 1-3 分钟）。保持图表打开即可自动完成。这不是 bug — 指标特意等待完整历史，以保证绘制的水平位准确。

不重绘

结构突破在已确认的收盘K线上检测。订单块锚定在生成它的K线上，只有当价格真正缓解该区块时才会消失。不会为了截图好看而向过去重绘任何东西。

面向 EA 开发者：iCustom

六个市场结构缓冲区，任何 Expert Advisor 都可以通过 CopyBuffer 读取：

0 — StructExt：外部结构方向（+1 多头 / -1 空头）

1 — BOSExt：外部 BOS 价格

2 — ChochExt：外部 CHoCH 价格

3 — StructInt：内部结构方向

4 — BOSInt：内部 BOS 价格

5 — ChochInt：内部 CHoCH 价格

这些缓冲区在整个图表历史上计算，因此在长周期回测中表现正确。缓冲区索引与付费版 Nexus Order Block Workspace 完全一致，付费版合约扩展到 21 个缓冲区（订单块、FVG、供需水平）。

设置亮点

摆动检测 — 内部与外部结构分别设置长度。

订单块 — 每侧最大区块数、缓解模式（触及 / 影线 / 收盘 / 平均）、最大宽度、成交量拆分。

主题 — Auto / Light / Dark。

对象前缀 — 在同一图表运行多个 Nexus 工具时可修改。

适用于任何品种、任何周期。原创、独立的代码。