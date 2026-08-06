Superhero

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SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。

我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號

此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。

每位顧客皆可享額外好禮：

每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具：

  • 自動下達止損與獲利了結訂單
  • 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉
  • 支援待執行訂單交易
  • 支援均值交易模式

如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。

關於「超級英雄」策略

SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。

「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反轉形態。

SUPERHERO 指標採用獨特的自我優化演算法，一旦添加至價格走勢圖中，便會自動進行自我優化（調整其交易參數），以期在未來為使用者提供最有效的交易訊號。

SUPERHERO 系統規格

  • 交易時間框架：M15、H1、H4

  • 交易時間：每天 24 小時

  • 可交易資產：XAUUSD（黃金）、AUDCAD、AUDUSD、NZDCAD、NZDUSD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、GBPUSD、GBPCAD、GBPAUD、USDCAD，以及其他貨幣對。

我建議使用 VPS 來託管搭載 SUPERHERO 系統的 MT5 平台，並搭配 MT5 行動應用程式，以便直接在您的智慧型手機上透過推播通知接收交易訊號。如此一來，SUPERHERO 系統將分析市場並產生交易訊號，而您也能直接在智慧型手機上進行交易。同時，SUPERHERO 輔助程式會為每筆交易自動設定止損與獲利了結訂單，並在報價達到目標水準時自動平倉。

因此，SUPERHERO 將以半自動模式運作：

  • SUPERHERO 指標會分析市場並向您發送交易訊號（包括推播通知）

  • 你負責談成交易

  • 「Superhero」工具可追蹤並管理您的交易：它會設定止損與獲利了結訂單，並在價格達到目標水準時平倉

评分 3
Teo Zuniga
40
Teo Zuniga 2026.08.11 05:12 
 

Really great indicator. It's always been transparent and has delivered consistently positive results for us

Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.08.07 09:19 
 

Another great indicator from Ihor. After i bought Divergence Bomber, i couldn't miss this one. With the SuperHero utility and the video instructions from Ihor, it's easy to use.

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指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
指标
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
指标
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
作者的更多信息
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Grabber Bot
Ihor Otkydach
5 (5)
专家
僅剩 2 份，售價 399 美元。下一波售價為 499 美元 Grabber Bot 是一款基於經過驗證的 Grabber System 邏輯所打造的全自動交易專家顧問（EA）。該系統已在 MQL5 Market 上獲得交易者的認可與正面評價。本 EA 的開發理念源自真實交易經驗以及用戶的反饋。 許多使用 Grabber System 手動版本的交易者都面臨相同的問題： 訊號出現時，交易者可能正在睡覺或忙於其他事情（約錯過 50% 的優質交易機會） 交易者經常違反策略規則：進行過多加倉、錯誤進場、或過早平倉（導致盈利下降甚至虧損） 因此，我決定將 GRABBER 完全自動化，讓使用者能夠徹底消除這些問題，並更輕鬆地進行交易。 LIVE SIGNAL (3 deals trading) LIVE SIGNAL (1 deal trading) USER MANUAL GRABBER BOT 主要特點 交易資產：11 個交易品種 每一筆交易均設有 Stop Loss 適用於 Prop Firm 交易 單筆交易模式：每個品種同時最多開 1 筆交易（適合追求低回撤與穩定性的交易者） 三筆交
Superior Trader
Ihor Otkydach
4 (4)
专家
朋友們， 我已經將我的家用電腦打造成一個演算法對沖基金，並且會不定期在 MQL5 Market 發佈我本人實際用於增長自身資本的交易機器人。我的 CORE INDEX 績效結果已發布於此 。 Superior Trader 是我親自測試並驗證過的產品之一，同時也是我 CORE INDEX 投資組合中的一員。它同時採用兩種交易策略： 趨勢回調交易策略 局部反轉交易策略 Superior Trader 真實交易結果 Superior Trader 回測結果 使用手冊 – 如何安裝與設定 Superior Trader 深入了解 Superior Trader 策略 在這個 EA（智能交易系統）的程式碼中，包含了兩套強大的交易演算法：「Trend Trader（趨勢交易者）」與「Reversal Trader（反轉交易者）」。這兩套系統能夠完美互補，使 Superior Trader 在任何市場階段都能以相對較低的回撤運行。 當市場處於趨勢行情時，趨勢系統負責獲利，而反轉系統則暫時休息；當市場處於震盪盤整階段時，反轉系統開始獲利，而趨勢系統則暫時休息。 趨勢系統專門交易趨勢中的回調行情，當價
Shark Fx
Ihor Otkydach
5 (7)
专家
SharkFX – MT5 精準剝頭皮交易引擎 SharkFX 不只是另一個剝頭皮交易系統。 它是一套快速且具自適應能力的日內交易系統，為那些明白穩定性來自結構、紀律與智慧風險控制，而不是賭博式邏輯的交易者而打造。 LIVE SIGNAL USER INSTRUCTIONS 測試時請使用說明頁面（ 連結在此 ）中的設定檔 This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 自適應智慧 SharkFX 專為 MetaTrader 5 設計，運行於 M15 時間框架，並交易 15 個貨幣對的多元化組合——包括主要貨幣對、交叉貨幣對以及部分精選的外來貨幣對。 系統利用結構化的均值回歸邏輯，捕捉短期市場低效率與波段反轉機會，以精確計算的方式進場，而不是憑情緒衝動交易。 這才是正確的演算法交易方式。 市場會變化 波動率上升，波動率下降 — SharkFX 會自動調整 SharkFX 系統使用自適應止損（Stop Loss）與止盈（Take Profit）邏輯，並根據當前市場波動率動態計算： • 波動率較高 →
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.83 (24)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.39 (79)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈   GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易类型：波段交易（反转系统）
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
指标
PUMPING STATION – 您的专属“全包式”交易策略 我们为您推出PUMPING STATION —— 一款革命性的外汇指标，它将使您的交易变得更加有趣且高效。这不仅仅是一个辅助工具，而是一套完整的交易系统，具备强大的算法，帮助您开始更加稳定的交易。 购买本产品，您将免费获得： 专属设置文件：用于自动配置，实现最大化性能。 逐步视频教程：学习如何使用PUMPING STATION策略进行交易。 Pumping Utility：专为PUMPING STATION打造的半自动交易机器人，让交易变得更加方便和简单。 购买后请立即联系我，我将为您提供所有额外资源的访问权限。 PUMPING STATION如何工作： 趋势监控：能够即时识别市场趋势方向。趋势是您最好的朋友。 进场信号：图表上的箭头会提示您何时进场以及交易方向。 明确的交易目标：指标会自动识别最佳的平仓时机。 回调交易：内置的基于布林带的价格通道可检测修正结束并发出新趋势开始的信号。 效率分析：如果当前设置效果较差，系统会自动提示。只需调整PUMPING STATION，即可获得最佳性能。 功能强大： 推送和邮件通知：即
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.77 (22)
指标
PUMPING STATION – 您的专属“全包式”交易策略 我们为您推出PUMPING STATION —— 一款革命性的外汇指标，它将使您的交易变得更加有趣且高效。这不仅仅是一个辅助工具，而是一套完整的交易系统，具备强大的算法，帮助您开始更加稳定的交易。 购买本产品，您将免费获得： 专属设置文件：用于自动配置，实现最大化性能。 逐步视频教程：学习如何使用PUMPING STATION策略进行交易。 Pumping Utility：专为PUMPING STATION打造的半自动交易机器人，让交易变得更加方便和简单。 购买后请立即联系我，我将为您提供所有额外资源的访问权限。 PUMPING STATION如何工作： 趋势监控：能够即时识别市场趋势方向。趋势是您最好的朋友。 进场信号：图表上的箭头会提示您何时进场以及交易方向。 明确的交易目标：指标会自动识别最佳的平仓时机。 回调交易：内置的基于布林带的价格通道可检测修正结束并发出新趋势开始的信号。 效率分析：如果当前设置效果较差，系统会自动提示。只需调整PUMPING STATION，即可获得最佳性能。 交易資產：我推薦我親自測試過的
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.26 (19)
专家
各位交易员，大家好！ 如果您正在寻找一款不是随便开单、而是有逻辑、有策略、注重风控的智能交易系统（EA），那么请关注 Scalper Investor EA。这是一款多货币对交易机器人，目前已全面支持逆转交易策略，未来还将免费升级添加趋势策略模块，功能持续进化！ 已上线：逆转交易策略（反转系统） Scalper Investor EA 当前运行的是基于 Keltner 通道 的逆转系统。当价格进入通道后，EA 结合多个过滤条件识别潜在反转机会，精准进场。 我们不是“盲目追单”，每一笔交易都基于多维度市场逻辑与严格的入场判断。主要过滤机制包括：波动率控制, 趋势过滤, 反转强度判断, 点差过滤, 滑点控制, 避开跳空与市场低流动时段（如换日时间） 注意：在策略測試器中預設使用 M15 EURNZD Instructions -  https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762818 逆转策略核心特点： 支持 11 个货币对 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZD
筛选:
Teo Zuniga
40
Teo Zuniga 2026.08.11 05:12 
 

Really great indicator. It's always been transparent and has delivered consistently positive results for us

Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.08.07 09:19 
 

Another great indicator from Ihor. After i bought Divergence Bomber, i couldn't miss this one. With the SuperHero utility and the video instructions from Ihor, it's easy to use.

Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.08.06 14:40 
 

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