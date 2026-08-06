SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。

此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。

每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單

當價格達到目標水準時，系統會自動平倉

支援待執行訂單交易

支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。

關於「超級英雄」策略

SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。

「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反轉形態。

SUPERHERO 指標採用獨特的自我優化演算法，一旦添加至價格走勢圖中，便會自動進行自我優化（調整其交易參數），以期在未來為使用者提供最有效的交易訊號。

SUPERHERO 系統規格

交易時間框架：M15、H1、H4

交易時間：每天 24 小時

可交易資產：XAUUSD（黃金）、AUDCAD、AUDUSD、NZDCAD、NZDUSD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、GBPUSD、GBPCAD、GBPAUD、USDCAD，以及其他貨幣對。

我建議使用 VPS 來託管搭載 SUPERHERO 系統的 MT5 平台，並搭配 MT5 行動應用程式，以便直接在您的智慧型手機上透過推播通知接收交易訊號。如此一來，SUPERHERO 系統將分析市場並產生交易訊號，而您也能直接在智慧型手機上進行交易。同時，SUPERHERO 輔助程式會為每筆交易自動設定止損與獲利了結訂單，並在報價達到目標水準時自動平倉。

因此，SUPERHERO 將以半自動模式運作：