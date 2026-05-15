GoldenX Entry MT5

GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。

开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。

核心功能



GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中：

- 内置优化器：优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。

- 黄金品种自动周期识别：将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。

- 资金参考面板：利用指标历史统计数据——单笔平均R值、最大回撤以及信号数量——该面板显示最低参考资金、可配置资金缓冲、以账户货币计算的单笔风险，以及基于滚动回测窗口的历史平均结果。这是基于历史信号行为的风险管理参考工具。显示数据基于历史表现，不代表未来收益。

- 性能仪表盘：统计数据会随着信号完成自动更新——总R值、平均单笔R值、最大回撤、TP1、TP2、TP3触发次数，以及盈亏连胜/连败统计。回测窗口长度可配置。默认设置为：多数周期使用最近100个信号，M5使用500个，M1使用800个，用于更广泛统计分析。

- 多级止盈结构：每个信号生成三个止盈位——TP1 +0.5R、TP2 +1.0R、TP3 +1.5R——以及止损位。当目标触及后，会记录部分结果并反映在R值计算中。性能统计基于指标的历史信号跟踪逻辑。

适用人群

主观交易者 ：需要在图表上直接看到入场、止盈和止损水平，用于手动管理交易。

：需要在图表上直接看到入场、止盈和止损水平，用于手动管理交易。 多周期交易者 ：在M1到月线之间切换，并希望参数自动调整。

：在M1到月线之间切换，并希望参数自动调整。 统计型交易者：希望在图表上直接查看Total R、回撤和TP命中率，并随信号结束自动更新。

使用方法（工作流程） 将指标加载到图表上。 可选：点击 Find Better Setting 运行优化器。默认参数已配置，可直接使用。 观察图表信号。箭头表示入场，虚线表示TP1、TP2、TP3，实线表示止损。 在入场前使用资金参考面板作为额外风险管理工具。 查看仪表盘，获取自动更新的历史统计数据。 所有信息均直接显示在图表上，用于监控和交易管理。

主要特点

自适应 Smart Entry Trend 引擎与信号评分系统。

每个信号自动生成入场、TP1、TP2、TP3及止损位。

内置优化器，采用两阶段参数搜索，共200种组合。

9个预设时间周期配置，从M1到月线。

自动时间周期识别。

资金参考面板，支持安全缓冲设置。

R值统计跟踪，支持可配置历史窗口。

购买后请联系我获取入门指南、奖励资料，以及未来社区更新（如开放）。