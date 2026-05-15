GoldenX Entry MT5
- 指标
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Kareem Abbas
- 版本: 1.5
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 20
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。
开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。
核心功能
GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中：
- 内置优化器：优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。
- 黄金品种自动周期识别：将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。
- 资金参考面板：利用指标历史统计数据——单笔平均R值、最大回撤以及信号数量——该面板显示最低参考资金、可配置资金缓冲、以账户货币计算的单笔风险，以及基于滚动回测窗口的历史平均结果。这是基于历史信号行为的风险管理参考工具。显示数据基于历史表现，不代表未来收益。
- 性能仪表盘：统计数据会随着信号完成自动更新——总R值、平均单笔R值、最大回撤、TP1、TP2、TP3触发次数，以及盈亏连胜/连败统计。回测窗口长度可配置。默认设置为：多数周期使用最近100个信号，M5使用500个，M1使用800个，用于更广泛统计分析。
- 多级止盈结构：每个信号生成三个止盈位——TP1 +0.5R、TP2 +1.0R、TP3 +1.5R——以及止损位。当目标触及后，会记录部分结果并反映在R值计算中。性能统计基于指标的历史信号跟踪逻辑。
适用人群
- 主观交易者：需要在图表上直接看到入场、止盈和止损水平，用于手动管理交易。
- 多周期交易者：在M1到月线之间切换，并希望参数自动调整。
- 统计型交易者：希望在图表上直接查看Total R、回撤和TP命中率，并随信号结束自动更新。
使用方法（工作流程）
- 将指标加载到图表上。
- 可选：点击 Find Better Setting 运行优化器。默认参数已配置，可直接使用。
- 观察图表信号。箭头表示入场，虚线表示TP1、TP2、TP3，实线表示止损。
- 在入场前使用资金参考面板作为额外风险管理工具。
- 查看仪表盘，获取自动更新的历史统计数据。
所有信息均直接显示在图表上，用于监控和交易管理。
主要特点
- 自适应 Smart Entry Trend 引擎与信号评分系统。
- 每个信号自动生成入场、TP1、TP2、TP3及止损位。
- 内置优化器，采用两阶段参数搜索，共200种组合。
- 9个预设时间周期配置，从M1到月线。
- 自动时间周期识别。
- 资金参考面板，支持安全缓冲设置。
- R值统计跟踪，支持可配置历史窗口。
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This indicator is great. I have taken all my other indicators off and now just use this. It's so easy to use. Standard settings, wait for the buy / sell notification and just place as directed. THE SL & TP's are all given so just enter them and away you go. It's not 100% accurate with every signal but today I have had 19 winners and three losers. Now do bear in mind some of those are different TP levels but on a 0.01 lot size I am £50 up for today and much the same yesterday. A big thank you to the author of this indicator. It's fantastic.