SMC Buy Sell KPG
- 指标
-
Le Uyen Phuong Nguyen大家好！我是Billion KPG Club的创始人。
我专注于开发专家顾问（EA）和指标，帮助交易者以更简单、更有条理的方式分析市场。我的工具旨在支持新手和经验丰富的交易者进行日常交易。我始终乐于学习、分享并与交易社区交流想法。
我注重清晰度和实用性，让任何想要改进交易方法的人都能轻松进行市场分析。
- 版本: 1.1
SMC Buy Sell KPG - 用户指南 (MT5)
SMC Buy Sell KPG 是一款基于聪明钱概念（Smart Money Concepts）的 MetaTrader 5 指标。它在图表上显示买入和卖出信号，并可视化许多交易者用于分析价格走势的市场结构要素。
该指标旨在通过直接在图表上显示关键结构特征来辅助决策，包括市场结构突破和特性变化（CHoCH）、订单块、公允价值缺口（FVG）、等高等低水平、溢价区和折价区，以及最近的摆动点。
买入和卖出信号以彩色箭头显示。每个箭头包含一个百分比数字，反映基于当前市场条件的估计准确率。当新信号在已收盘的K线上出现时，该工具还会触发声音警报、屏幕弹窗和智能手机通知。
来自日线、周线和月线图表的更高时间周期高低点水平可以绘制在当前图表上，以提供额外参考。箭头和文字的距离会根据每个交易品种和时间周期自动调整，因此在切换市场时无需手动调整。
信号类型：
- 蜡烛下方的绿色箭头及 BUY xx% 文字表示潜在的买入信号。
- 蜡烛上方的红色箭头及 SELL xx% 文字表示潜在的卖出信号。
该指标应用多个过滤器以提高信号质量：
- 买入信号更可能出现在折价区，而卖出信号更可能出现在溢价区。
- 该工具避免在供应订单块内给出买入信号，也避免在需求订单块内给出卖出信号。
- 在估计准确率百分比时，还会考虑与摆动结构和内部结构的趋势一致性。
使用建议：
- 为了更清晰地查看主要结构和趋势方向，可在 H1 或 H4 上使用该指标。
- 当价格到达订单块或溢价/折价区时，M5 或 M15 上匹配的信号可用作入场提示。
- 当准确率百分比高于 60 且信号与更高时间周期结构一致时，可考虑入场。
- 止损和止盈应手动设置。警报仅表示信号出现的时刻，并不保证交易结果。
- 可能的止损位可设在买入信号蜡烛下方或卖出信号蜡烛上方，或设在最近的订单块之外。
- 可考虑 1:2 或 1:3 的风险回报比。
- 不建议逆主要结构交易。应避免噪音大且周期极短的时间框架。
- 该指标是决策辅助工具，而非自动交易系统，应与用户自己的分析结合使用。
警报与通知：
- 全面支持包括声音、视觉弹窗和移动推送消息在内的综合警报选项。
- 当终端已连接并配置了 MetaQuotes ID 时，推送通知将发送到 MetaTrader 5 移动应用。
- 每个信号仅在K线收盘时触发一次警报，以避免在加载历史数据时出现重复消息。
输入参数（示例）：
- 模式：历史或当前显示。
- 摆动结构：可见性、颜色和长度。
- 内部结构：可见性、颜色和汇合过滤器。
- 订单块：可见性、数量、过滤方法和消减方法。
- 公允价值缺口：可见性、延伸和颜色。
- 溢价区和折价区：可见性和颜色。
- 信号来源：选择生成买入和卖出信号的市场事件。
- 箭头和文字距离：按品种和时间周期自动调整。
- 标签大小：可调整结构和区域标签的文字大小。
- 警报：启用或禁用声音、视觉和智能手机通知。
免责声明：
- 本工具提供分析辅助。交易涉及风险。过往表现不保证未来结果。请负责任地管理您的资金。
支持：
- 支持通过产品评论区或 mql5.com 站内消息系统提供。
- 不通过 Telegram、其他即时通讯工具或外部网站提供支持。
用户没有留下任何评级信息