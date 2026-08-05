SMC Buy Sell KPG - 用户指南 (MT5)





SMC Buy Sell KPG 是一款基于聪明钱概念（Smart Money Concepts）的 MetaTrader 5 指标。它在图表上显示买入和卖出信号，并可视化许多交易者用于分析价格走势的市场结构要素。





该指标旨在通过直接在图表上显示关键结构特征来辅助决策，包括市场结构突破和特性变化（CHoCH）、订单块、公允价值缺口（FVG）、等高等低水平、溢价区和折价区，以及最近的摆动点。





买入和卖出信号以彩色箭头显示。每个箭头包含一个百分比数字，反映基于当前市场条件的估计准确率。当新信号在已收盘的K线上出现时，该工具还会触发声音警报、屏幕弹窗和智能手机通知。





来自日线、周线和月线图表的更高时间周期高低点水平可以绘制在当前图表上，以提供额外参考。箭头和文字的距离会根据每个交易品种和时间周期自动调整，因此在切换市场时无需手动调整。





信号类型：

- 蜡烛下方的绿色箭头及 BUY xx% 文字表示潜在的买入信号。

- 蜡烛上方的红色箭头及 SELL xx% 文字表示潜在的卖出信号。





该指标应用多个过滤器以提高信号质量：

- 买入信号更可能出现在折价区，而卖出信号更可能出现在溢价区。

- 该工具避免在供应订单块内给出买入信号，也避免在需求订单块内给出卖出信号。

- 在估计准确率百分比时，还会考虑与摆动结构和内部结构的趋势一致性。





使用建议：

- 为了更清晰地查看主要结构和趋势方向，可在 H1 或 H4 上使用该指标。

- 当价格到达订单块或溢价/折价区时，M5 或 M15 上匹配的信号可用作入场提示。

- 当准确率百分比高于 60 且信号与更高时间周期结构一致时，可考虑入场。

- 止损和止盈应手动设置。警报仅表示信号出现的时刻，并不保证交易结果。

- 可能的止损位可设在买入信号蜡烛下方或卖出信号蜡烛上方，或设在最近的订单块之外。

- 可考虑 1:2 或 1:3 的风险回报比。

- 不建议逆主要结构交易。应避免噪音大且周期极短的时间框架。

- 该指标是决策辅助工具，而非自动交易系统，应与用户自己的分析结合使用。





警报与通知：

- 全面支持包括声音、视觉弹窗和移动推送消息在内的综合警报选项。

- 当终端已连接并配置了 MetaQuotes ID 时，推送通知将发送到 MetaTrader 5 移动应用。

- 每个信号仅在K线收盘时触发一次警报，以避免在加载历史数据时出现重复消息。





输入参数（示例）：

- 模式：历史或当前显示。

- 摆动结构：可见性、颜色和长度。

- 内部结构：可见性、颜色和汇合过滤器。

- 订单块：可见性、数量、过滤方法和消减方法。

- 公允价值缺口：可见性、延伸和颜色。

- 溢价区和折价区：可见性和颜色。

- 信号来源：选择生成买入和卖出信号的市场事件。

- 箭头和文字距离：按品种和时间周期自动调整。

- 标签大小：可调整结构和区域标签的文字大小。

- 警报：启用或禁用声音、视觉和智能手机通知。





免责声明：

- 本工具提供分析辅助。交易涉及风险。过往表现不保证未来结果。请负责任地管理您的资金。





支持：

- 支持通过产品评论区或 mql5.com 站内消息系统提供。

- 不通过 Telegram、其他即时通讯工具或外部网站提供支持。