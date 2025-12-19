上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。





散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。





大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。





Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。









Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。





Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。





这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。









✅ PRO版本的独特之处





智能配置

Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。





自适应移动平均线

标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动量自适应VIDYA（趋势跟踪）效果更好。Pro版本包含两者，按品种类别自动配置。





交易风格预设

六种经过实战检验的配置，加上AUTO模式根据您的时间框架自动选择：

• Scalping（M1-M5）

• Intraday（M15-H1）

• Intraweek（H4-H8）

• Swing（H12-D1）

• Position（D1+）

• Gann Cycles





MTF趋势过滤

信号经过高时间框架趋势过滤。买入信号仅在CTF、HTF1和HTF2（如启用）全部一致时出现。选择WAVE模式（L3过滤）获得响应性信号，或CYCLE模式（L3+L4）获得更严格的趋势对齐。





MTF警报指标

警报显示+或++表示多时间框架验证：

• + = 信号经HTF1验证

• ++ = 信号经HTF1和HTF2双重验证

• 更多验证 = 更高概率的交易机会。









✅ 核心功能（继承自Azimuth）





4级ZigZag系统

• 1-4级同时渲染（从小波段到宏观波段）

• 可自定义周期，带分形对齐默认值

• 颜色编码可视化，即时识别形态





波段锚定VWAP

• AVWAP锚定到主要波段高/低点（L2 + L3）

• 日VWAP参考线（机构基准）

• 方向逻辑（上升趋势中作为支撑，下降趋势中作为阻力）





ABC形态检测

• 早期周期信号（L3→L1汇合）

• 主趋势信号（L2→L3汇合）

• 晚期周期信号（L1→L2汇合）

• MTF趋势过滤带对齐指标

• 信号箭头在图表切换时保持不变





多时间框架仪表板

• 3时间框架趋势显示（当前 + HTF1 + HTF2）

• ATR、ADR%、实时点差、K线倒计时

• 机构HTF映射（自动计算）





HTF结构线

• 来自HTF ZigZag波段的水平支撑/阻力

• 合并重叠区域

• 按时间框架的线型层级









🚀 PRO专属功能





交易风格预设

• AUTO：根据您的时间框架检测最佳风格

• SCALPING：紧止损，快速信号（M1-M5）

• INTRADAY：基于交易时段，平衡（M15-H1）

• INTRAWEEK：更宽波段，耐心（H4-H8）

• SWING：大行情，趋势跟踪（H12-D1）

• POSITION：宏观周期，最小噪音（D1+）

• GANN：基于时间周期的方法

• CUSTOM：完全手动控制





智能移动平均线

• StepMA用于快速MA：ATR自适应步进，减少假信号

• VIDYA用于慢速MA：Chande动量自适应，更好的趋势跟踪

• 按资产类别自动配置（Forex、Crypto、Indices、Commodities）

• 20年回测优化参数





增强AVWAP系统

• AVWAP Level 2 + Level 3（比标准Azimuth更多锚点）

• 可配置段数限制

• 多波段价值区域映射





MTF趋势过滤

• 信号经HTF趋势对齐过滤

• WAVE模式：L3过滤获得响应性信号

• CYCLE模式：L3 + L4获得更严格的趋势对齐

• 警报显示+（HTF1）或++（HTF1+HTF2）验证





多图表和VPS优化

• ZigZag Anchor专有算法，20倍性能提升

• 多实例安全架构

• 最小CPU/内存占用

• 同时在多个图表上运行无延迟









📊 时间框架兼容性





✅ M1至M30：默认设置完整分析（9999根K线）

⚙️ H1+：将MaxCalculationBars增加到15,000+以获得完整MTF仪表板





推荐：M5-M30用于日内交易，H1-H4用于波段交易。









⚙️ 技术规格





• 平台：MetaTrader 5（build 3802+）

• 品种：全部（Forex、Crypto、Indices、Commodities、Stocks）

• 文件类型：编译的.ex5

• 缓冲区：44个指标缓冲区

• 绘图：12个可视化绘图

• 性能：多实例安全，VPS优化，ZigZag Anchor专有算法（快20倍）

• 支持：Email + 私信









📦 包含内容





✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html

✅ Azimuth Pro指标（编译的.ex5）

✅ Quantum Color Themes（18种专业主题）

✅ 交易风格预设（6种 + AUTO + CUSTOM）

✅ Smart MA系统（StepMA + VIDYA）

✅ 完整警报系统（Box/Sound/Push/Email）

✅ MTF Dashboard（增强3-TF显示）

✅ 定期更新和改进

✅ 优先支持









🏛️ 关于MERKAVA LABS





"最好的交易机会已经在您的图表上。您只是还没看到。"





Merkava Labs专注于解码市场结构的机构级MT5工具。由量化专家打造，为交易者服务。





Contact: contact@merkavalabs.com









⚠️ 重要说明

实时结构分析：Azimuth Pro是实时分析工具。ZigZag和ABC信号随市场结构演变动态更新。如需测试，请在模拟账户上进行前向测试——历史图表不适合回测。

优势不在于单个信号，而在于完整的系统：多层次市场结构通过波段锚定AVWAP和自适应移动平均线协同确认。

真品保证：仅从官方MQL5 Market下载。谨防假冒版本。

风险声明：交易涉及重大亏损风险。Azimuth Pro是技术分析工具，而非投资建议。过去的表现不保证未来的结果。请始终使用适当的风险管理。



