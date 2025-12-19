Azimuth Pro
- 指标
- Ottaviano De Cicco
- 版本: 1.2
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 10
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价299美元。 最终价格为499美元。
散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。
大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。
Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。
Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。
Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。
这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。
✅ PRO版本的独特之处
智能配置
Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。
自适应移动平均线
标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动量自适应VIDYA（趋势跟踪）效果更好。Pro版本包含两者，按品种类别自动配置。
交易风格预设
六种经过实战检验的配置，加上AUTO模式根据您的时间框架自动选择：
• Scalping（M1-M5）
• Intraday（M15-H1）
• Intraweek（H4-H8）
• Swing（H12-D1）
• Position（D1+）
• Gann Cycles
MTF趋势过滤
信号经过高时间框架趋势过滤。买入信号仅在CTF、HTF1和HTF2（如启用）全部一致时出现。选择WAVE模式（L3过滤）获得响应性信号，或CYCLE模式（L3+L4）获得更严格的趋势对齐。
MTF警报指标
警报显示+或++表示多时间框架验证：
• + = 信号经HTF1验证
• ++ = 信号经HTF1和HTF2双重验证
• 更多验证 = 更高概率的交易机会。
✅ 核心功能（继承自Azimuth）
4级ZigZag系统
• 1-4级同时渲染（从小波段到宏观波段）
• 可自定义周期，带分形对齐默认值
• 颜色编码可视化，即时识别形态
波段锚定VWAP
• AVWAP锚定到主要波段高/低点（L2 + L3）
• 日VWAP参考线（机构基准）
• 方向逻辑（上升趋势中作为支撑，下降趋势中作为阻力）
ABC形态检测
• 早期周期信号（L3→L1汇合）
• 主趋势信号（L2→L3汇合）
• 晚期周期信号（L1→L2汇合）
• MTF趋势过滤带对齐指标
• 信号箭头在图表切换时保持不变
多时间框架仪表板
• 3时间框架趋势显示（当前 + HTF1 + HTF2）
• ATR、ADR%、实时点差、K线倒计时
• 机构HTF映射（自动计算）
HTF结构线
• 来自HTF ZigZag波段的水平支撑/阻力
• 合并重叠区域
• 按时间框架的线型层级
🚀 PRO专属功能
交易风格预设
• AUTO：根据您的时间框架检测最佳风格
• SCALPING：紧止损，快速信号（M1-M5）
• INTRADAY：基于交易时段，平衡（M15-H1）
• INTRAWEEK：更宽波段，耐心（H4-H8）
• SWING：大行情，趋势跟踪（H12-D1）
• POSITION：宏观周期，最小噪音（D1+）
• GANN：基于时间周期的方法
• CUSTOM：完全手动控制
智能移动平均线
• StepMA用于快速MA：ATR自适应步进，减少假信号
• VIDYA用于慢速MA：Chande动量自适应，更好的趋势跟踪
• 按资产类别自动配置（Forex、Crypto、Indices、Commodities）
• 20年回测优化参数
增强AVWAP系统
• AVWAP Level 2 + Level 3（比标准Azimuth更多锚点）
• 可配置段数限制
• 多波段价值区域映射
MTF趋势过滤
• 信号经HTF趋势对齐过滤
• WAVE模式：L3过滤获得响应性信号
• CYCLE模式：L3 + L4获得更严格的趋势对齐
• 警报显示+（HTF1）或++（HTF1+HTF2）验证
多图表和VPS优化
• ZigZag Anchor专有算法，20倍性能提升
• 多实例安全架构
• 最小CPU/内存占用
• 同时在多个图表上运行无延迟
📊 时间框架兼容性
✅ M1至M30：默认设置完整分析（9999根K线）
⚙️ H1+：将MaxCalculationBars增加到15,000+以获得完整MTF仪表板
推荐：M5-M30用于日内交易，H1-H4用于波段交易。
⚙️ 技术规格
• 平台：MetaTrader 5（build 3802+）
• 品种：全部（Forex、Crypto、Indices、Commodities、Stocks）
• 文件类型：编译的.ex5
• 缓冲区：44个指标缓冲区
• 绘图：12个可视化绘图
• 性能：多实例安全，VPS优化，ZigZag Anchor专有算法（快20倍）
• 支持：Email + 私信
📦 包含内容
✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html
✅ Azimuth Pro指标（编译的.ex5）
✅ Quantum Color Themes（18种专业主题）
✅ 交易风格预设（6种 + AUTO + CUSTOM）
✅ Smart MA系统（StepMA + VIDYA）
✅ 完整警报系统（Box/Sound/Push/Email）
✅ MTF Dashboard（增强3-TF显示）
✅ 定期更新和改进
✅ 优先支持
🏛️ 关于MERKAVA LABS
"最好的交易机会已经在您的图表上。您只是还没看到。"
Merkava Labs专注于解码市场结构的机构级MT5工具。由量化专家打造，为交易者服务。
Website: https://www.merkavalabs.com
Contact: contact@merkavalabs.com
⚠️ 重要说明
实时结构分析：Azimuth Pro是实时分析工具。ZigZag和ABC信号随市场结构演变动态更新。如需测试，请在模拟账户上进行前向测试——历史图表不适合回测。
优势不在于单个信号，而在于完整的系统：多层次市场结构通过波段锚定AVWAP和自适应移动平均线协同确认。
真品保证：仅从官方MQL5 Market下载。谨防假冒版本。
风险声明：交易涉及重大亏损风险。Azimuth Pro是技术分析工具，而非投资建议。过去的表现不保证未来的结果。请始终使用适当的风险管理。