Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。

系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构，并显示 兴趣点（POI）无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels），用于精准识别回调位置与潜在反转点。

系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。

此外，本系统同时具备 指标功能信号系统功能（2 合 1），将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。

------------------------------------------------------------------------------

🎁 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包

购买此指标后，您将免费获得 FABLE Pro Suite！

  • 每位智能资金概念（SMC）交易者必备的核心工具

  • 专为 SMC FABLE 支持者量身设计

  • 帮助您更精准地分析，提升决策效率

  • 购买后即可立即下载，无需等待！

------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

    The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

    ------------------------------------------------------------------------------

    📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

    ------------------------------------------------------------------------------

    系统的核心优势

    清晰且系统地读取市场结构
     系统会自动检测 Market Structure（BOS、CHoCH、mBOS、mCHoCH），并清晰区分 Internal 与 External 结构，使您能够无困惑地理解真实的市场方向。

    比他人更早识别关键区域
     Point Of Interest（POIs）、Order Blocks（OB）、Supply & Demand Zones（SD）、Fair Value Gaps（FVG）以及 Volumized Order Blocks（VOB）均由系统自动生成，用于突出价格高概率反转的关键区域。

    所有关键市场信息尽在一处
     系统整合了所有重要工具——Liquidity、Equal High/Low、PDH/PDL、PWH/PWL、Premium & Discount Zones、Auto Fibonacci Levels，以及全球交易时段数据，为您提供完整且结构化的市场行为视图。

    为每一次入场提供信心
     实时反转信号，以及当价格进入关键区域时的即时提醒，帮助您在正确的时机捕捉合适的交易机会。

    透明的策略规划与可验证的回测能力
     所有区域在历史数据中均保持可见，使精确回测与制定一致且可重复的交易策略成为可能。

    适配所有交易风格，包括您独特的交易方式
    所有信号、工具及图表元素都可自由自定义，以契合您的交易方法，并与 The FABLE Pro Suite 实现顺畅无缝的整合。

    100% 实时运行｜绝无重绘（No Repaint）
    所有数据都会随实时市场波动即时更新，确保您的分析始终基于最新市场状况。

    ------------------------------------------------------------------------------

    ***本指标兼具灵活性与强大功能。
    可用于黄金、主要与次要货币对及其他资产，帮助您分析市场并自信地做出交易决策。

    ------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

    感谢您对SMC FABLE产品的关注与支持。
    联系我们：如有任何疑问或需要支持，欢迎随时通过私信联系我们。***
    ------------------------------------------------------

    评分 38
    Thailand2407
    89
    Thailand2407 2025.12.11 00:00 
     

    I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

    thanatchai soeykratok
    142
    thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
     

    ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

    Abdullah Alhariri
    765
    Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
     

    I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   是一款基于   Smart Money Concepts（SMC）   开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析   反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示   兴趣点（POI） 、 无重绘信号   以及   自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的   实时信号与提醒功能   可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备   指标功能   和   信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。
    4.8 (5)
    实用工具
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   是一款基于   Smart Money Concepts（SMC）   开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析   反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示   兴趣点（POI） 、 无重绘信号   以及   自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的   实时信号与提醒功能   可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备   指标功能   和   信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------  免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造
    Freddy Djousse
    43
    Freddy Djousse 2025.12.12 19:37 
     

    ça fait plusieurs jours que j'utilise cet indicateurs et je suis pleinement satisfait, les zones sont claires et précises.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.12.13 05:22
    Cher Freddy Djousse, Je vous remercie beaucoup pour votre avis. Je suis actuellement en train d’affiner et d’améliorer davantage les zones, et je continue à développer le programme de manière continue. Merci encore.🙏💙 Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’utilisation de l’indicateur, n’hésitez pas à me contacter à tout moment. Cordialement, Siri 💙
    Thailand2407
    89
    Thailand2407 2025.12.11 00:00 
     

    I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.12.11 10:58
    Dear [Thailand2407], Thank you very much for your valuable review.🙏 I’m truly happy to hear that the indicator has helped you analyze the market and achieve good results.
    I will continue to improve and develop the indicator to make it even better for you and all users.
    If you experience any inconvenience while using it, please feel free to contact me anytime.
    Thank you once again for your support. Best regards, Siri💙
    RafaTrader123
    24
    RafaTrader123 2025.12.06 15:17 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.12.07 02:39
    Dear RafaTrader123
    Thank you very much for supporting my product, and also for your suggestions and the valuable review — I truly appreciate it.🙏💙
    I’ve already prepared the manual user guide for you. As for the tutorial videos for the different features, I will create them as soon as possible. Thank you so much for the suggestion — even though I’m not very skilled at video editing, I will do my best because I understand how important this is.I always reply to every customer because I genuinely appreciate the effort they take to reach out to me, and every customer is important to me. If you encounter any issues or need any assistance, please feel free to contact me anytime. Best regards,Siri😊💙
    thanatchai soeykratok
    142
    thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
     

    ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.11.29 16:01
    สวัสดีค่ะ คุณ thanatchai soeykratok ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าและรีวิวที่มีคุณค่ามากๆ เราจะพัฒนาอินดิเคเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามาถติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดนะคะ🙏💙 Best regards, Siri😊💙
    Abdullah Alhariri
    765
    Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
     

    I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.11.21 13:33
    Dear abuomer2021 Thank you so much for supporting my product from the very beginning. I truly appreciate it. I will continue improving and refining the program. Thank you for coming back to leave a review — it means so much and is truly valuable to me. If you ever experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime. Best regards, Siri 🙏💙
    mitchelldabe
    82
    mitchelldabe 2025.11.19 04:55 
     

    One of the best tools for any traders to have.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.11.19 13:28
    Dear mitchelldabe Thank you very much for your valuable review. I will continue improving the indicator consistently.
    If you need any further assistance, please feel free to message me anytime.🙏💙
    Best regards, Siri 🥰
    Naing Khamdhang
    163
    Naing Khamdhang 2025.11.18 02:05 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.11.18 04:30
    Dear Naing Khamdhang ,Thank you very much for your wonderful review. Your review means a lot to me and gives me motivation to continue improving this indicator, as well as helping all customers gain the maximum benefit from it.🙏💙
    If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
    Amani Charles
    29
    Amani Charles 2025.10.28 09:33 
     

    I bought this indicator, and it is one of the best in the market.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.28 13:56
    Dear [Amani Charles], Thank you so much — I truly appreciate your valuable review.🙏
    It’s a great encouragement that motivates me to keep improving this indicator even further,
    so that all customers can gain the maximum benefit from it.
    And very soon, there will definitely be some great new updates coming as well 💙
    If you encounter any issues or have any questions while using it, please feel free to reach out to me anytime — I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
    Carlos B Ferreira
    144
    Carlos B Ferreira 2025.10.24 03:46 
     

    I bought this indicator a few days ago and it's excellent! Thank you for this incredible indicator!

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:45
    Dear [Carlos B Ferreira], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
    Maumau1207
    34
    Maumau1207 2025.10.24 00:48 
     

    I bought the product and I'm loving it. It's really great, but I can't update it. I think my license has expired. How can I update it?

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:43
    Dear [Maumau1207], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. *** I’ve contacted you via private message.If you need any further assistance, feel free to message me anytime. Best regards, Siri💙
    Fariz_CTA
    24
    Fariz_CTA 2025.10.22 06:04 
     

    I've purchased and used this amazing indicator. However, I've come up with an idea for further development: the OB indicator, which has a valid breakout, should be removed. This will make the display cleaner and less confusing. I really hope there will be an update soon. Best of luck to you all.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.22 11:48
    Dear [Fariz_CTA], Thank you so much for supporting our product 🙏💙
    We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it.
    If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
    drutrades
    176
    drutrades 2025.10.17 10:44 
     

    I've bought a lot of junk off this market over the last 5 years but this is honestly the best indicator system i've ever used. I back tested it and i used it on an FTMO trial this week and killed it in a week. There are indicators that individually do what this one system does all encompassing. Dev, keep up the solid work. Seriously! Amazing job!

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.17 13:04
    Dear [ drutrades], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
    SEAN
    190
    SEAN 2025.10.13 18:15 
     

    I really love this tool, it caught my incorrect market structure this morning to avoid a loss right at my first day usage.

    Siri is helpful in supporting me in various bothering question : D I have been using TradingView for charting a lot, I'm not sure whether Siri can design a TradingView version, I will definitely buy it!

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.14 06:37
    Dear [wangshiyuan88], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙
    We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards,
    Siri 🥰💞
    Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar
    1077
    Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar 2025.10.05 19:41 
     

    great and most accurate indicator our there, and professional support, since using this indicator, I have made consistent profit, and its keep growing my account

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.10.06 06:07
    Dear Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar ,
    Thank you very much for supporting my product and for your valuable review.💙🙏 We’re very glad that our indicator has been helpful and contributed to the growth of your account. We will continue to improve our product even further. Best regards, Siri
    Preshy12
    34
    Preshy12 2025.09.23 06:38 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
    Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
    2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
    Siri
    silvantrader1970
    34
    silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
     

    Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
    Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
    The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
    Siri
    xaxotf
    296
    xaxotf 2025.09.12 23:07 
     

    I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
    Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
    If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
    Siri
    julius Santos
    26
    julius Santos 2025.08.28 07:24 
     

    I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
    Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
    Siri
    VistaWeb
    27
    VistaWeb 2025.08.20 19:38 
     

    Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

    BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

    Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
    Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
    Jose Antonio Cantonero Velasco
    453
    Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
     

    Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

    Sirikorn Rungsang
    5095
    来自开发人员的回复 Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
    Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
    12
    回复评论