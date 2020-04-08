Haven Bar Replay
- 指标
- Maksim Tarutin
- 版本: 1.0
Haven Bar Replay — 您的专属交易复盘训练模拟器
隆重推出 Haven Bar Replay – 这是一款专为手工交易和策略测试打造的专业模拟器。它能将您的 MT5 图表瞬间变身为历史播放器，让您在几分钟内体验数月的市场波动。
您是否想学会稳定盈利，却不愿花费数小时苦等行情？这个工具专为您设计。像在实盘中一样，利用历史数据训练您的盘感，验证您的交易假设，并磨练您的技巧。
为什么 Haven Bar Replay 是每位交易者的必备工具？
完美的“图表右侧”体验
指标完全隐藏了“未来”数据（真实的K线），只显示模拟出来的部分。您将在完全诚实的环境下做决策，无法偷看未来行情。
完全掌控时间
您可以快速跳过无聊的震荡行情，或者在重要新闻发布时放慢速度。报价的推进速度完全由您掌控。
智能导航
只需拖动标记线或双击鼠标，即可瞬间穿越到历史的任何时间点。
平滑滚动
图表会跟随价格自动平滑移动，提供舒适的视觉体验，避免画面突兀跳动。
使用指南：如何操作模拟器
打开任意品种和周期的图表。
加载 Haven Bar Replay 指标。
图表上会出现一条 垂直线（标记） 和一个 控制面板。
将垂直标记线向左拖动到您想开始测试的日期。
点击面板上的 Play (播放) 按钮或使用快捷键。图表将开始一根根地绘制K线。
控制与快捷键 (Hotkeys)
为了实现最快的操作速度和便利性，我们内置了键盘控制功能。您无需频繁点击鼠标。
|功能 / 动作
|按键 / 操作
|说明
|播放 / 暂停 (Play/Pause)
|CTRL
|启动或停止自动回放。
|单步前进 (Step Forward)
|X
|图表正好前进 1 根K线（用于逐根K线分析）。
|单步后退 (Step Backward)
|Z
|回退 1 根K线（如果您错过了某个瞬间）。
|传送 (Teleport)
|鼠标双击 (Double Click)
|在图表任意位置双击，模拟器将立即跳转到该时间点。
|回溯 / 拖拽 (Rewind)
|拖放 (Drag & Drop)
|用鼠标将垂直标记线拖动到任何位置。
指标参数设置
InpDefSpeed – 默认播放速度（毫秒）。数值越小，图表运行越快。
InpHideReal – 隐藏真实图表。（推荐设为 true，以免看到右侧的历史数据）。
Visual Settings – 视觉设置。您可以自定义阳线/阴线和标记线的颜色，以匹配您的图表配色。
使用 Haven Bar Replay，将历史数据转化为您的实战经验。祝您交易顺利！