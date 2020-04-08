Haven Bar Replay — 您的专属交易复盘训练模拟器 隆重推出 Haven Bar Replay – 这是一款专为手工交易和策略测试打造的专业模拟器。它能将您的 MT5 图表瞬间变身为历史播放器，让您在几分钟内体验数月的市场波动。

查看我的其他产品 -> 点击这里。

您是否想学会稳定盈利，却不愿花费数小时苦等行情？这个工具专为您设计。像在实盘中一样，利用历史数据训练您的盘感，验证您的交易假设，并磨练您的技巧。

为什么 Haven Bar Replay 是每位交易者的必备工具？

完美的“图表右侧”体验

指标完全隐藏了“未来”数据（真实的K线），只显示模拟出来的部分。您将在完全诚实的环境下做决策，无法偷看未来行情。

完全掌控时间

您可以快速跳过无聊的震荡行情，或者在重要新闻发布时放慢速度。报价的推进速度完全由您掌控。

智能导航

只需拖动标记线或双击鼠标，即可瞬间穿越到历史的任何时间点。

平滑滚动

图表会跟随价格自动平滑移动，提供舒适的视觉体验，避免画面突兀跳动。

使用指南：如何操作模拟器

打开任意品种和周期的图表。 加载 Haven Bar Replay 指标。 图表上会出现一条 垂直线（标记） 和一个 控制面板。 将垂直标记线向左拖动到您想开始测试的日期。 点击面板上的 Play (播放) 按钮或使用快捷键。图表将开始一根根地绘制K线。

控制与快捷键 (Hotkeys)

为了实现最快的操作速度和便利性，我们内置了键盘控制功能。您无需频繁点击鼠标。

功能 / 动作 按键 / 操作 说明 播放 / 暂停 (Play/Pause) CTRL 启动或停止自动回放。 单步前进 (Step Forward) X 图表正好前进 1 根K线（用于逐根K线分析）。 单步后退 (Step Backward) Z 回退 1 根K线（如果您错过了某个瞬间）。 传送 (Teleport) 鼠标双击 (Double Click) 在图表任意位置双击，模拟器将立即跳转到该时间点。 回溯 / 拖拽 (Rewind) 拖放 (Drag & Drop) 用鼠标将垂直标记线拖动到任何位置。

指标参数设置

InpDefSpeed – 默认播放速度（毫秒）。数值越小，图表运行越快。

InpHideReal – 隐藏真实图表。（推荐设为 true ，以免看到右侧的历史数据）。

Visual Settings – 视觉设置。您可以自定义阳线/阴线和标记线的颜色，以匹配您的图表配色。

使用 Haven Bar Replay，将历史数据转化为您的实战经验。祝您交易顺利！