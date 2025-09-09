SuperScalp Pro —— 更快、更精准、更简单的剥头皮交易体验。



混合型 Supertrend 剥头皮策略，带多重过滤确认



SuperScalp Pro 扩展了经典的 Supertrend 概念，发展为一款混合型剥头皮工具，适用于多时间框架的短期到中期交易设置。它不仅提供交易信号，还包含一个交易统计模拟器，帮助您评估策略性能，并轻松为每个时间周期或图表类型自定义或优化参数。

该指标将直观的、随趋势变色的 Supertrend 带与多项可选确认过滤器相结合，以提供高概率的入场点，同时保持风险管理的简洁与有效。止损（SL）和止盈（TP）水平基于 ATR 动态计算并直接显示在图表上。内置完整的提醒系统——弹窗提醒、电子邮件和推送通知，确保您不会错过任何信号。

主要的视觉元素是根据趋势方向变色的 Supertrend 带，并突出显示潜在的信号柱。当 Supertrend 反转时，会产生入场信号，指标会在确认信号前评估所有启用的确认过滤器——包括 ATR 范围、ADX、RSI、多条 EMA、EMA 斜率、与 EMA 的距离以及成交量。该组合确认机制通过要求多个过滤器达成共识，而不是仅依赖 Supertrend，从而显著减少市场噪音。

风险参数基于 ATR 动态计算，并以带价格标签的虚线 SL 和 TP 线显示，便于手动交易者即时观察并管理风险。

推荐时间周期：

SuperScalp Pro 针对剥头皮交易策略进行了优化，在 M1–M5 等低时间周期上表现最佳，适合需要快速进场和精准信号识别的交易环境。

该指标也可用于更高时间周期（M15–H1），适合偏好慢速剥头皮或日内交易的交易者，但需对信号频率有合理预期。

大多数用户在伦敦和纽约等高波动交易时段使用该指标时，可获得最佳效果。

您可以将 SuperScalp Pro 与 VM Auto SLTP Basic 订单管理工具配合使用，以简化下单流程并消除手动操作。

SuperScalp Pro 生成精确的入场信号并在图表上直接显示基于 ATR 的 SL 和 TP 水平，而 VM Auto SLTP Basic 则实时自动下达这些 SL 和 TP 水平。您可以将 SuperScalp Pro 的 SL 和 TP 价格输入到 VM Auto SLTP Basic 控制面板，或使用其内置的基于 ATR 的 SL 和 TP 功能。

这种组合在高波动市场条件下尤为重要，因为执行速度关键时，它能带来更快、更清晰、更准确的剥头皮流程。

购买后，请通过 MQL5 私信联系我，以获取有关如何为每个时间周期和图表类型设置优化配置的指导，以及如何将 SuperScalp Pro 与 SL 和 TP 管理工具结合以提升整体交易表现的说明。