Zoryk Gold
- 指标
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Reda El KoutbaneMQL5 developer specializing in Smart Money Concept and ICT-based Expert Advisors. I understand trading logic deeply — not just syntax. I build FSM-based EAs with proper multi-timeframe analysis, risk management, and state persistence. Trilingual: English, French
- 版本: 1.40
- 更新: 12 八月 2026
- 激活: 20
折扣将在24小时后结束——下一价格为69美元
ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统
你一定熟悉这种感觉。
你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。
问题并不总是方向判断错误。
真正的问题是缺乏确定性。
你不知道准确的入场位置在哪里。
你不知道什么时候交易逻辑已经失效。
你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。
你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。
黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。
ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。
什么是 ZORYK
ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5 和 M5 时间周期开发。
它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。
每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包括：
- 入场位置
- 止损位置
- 第一止盈
- 主要止盈
- 延续目标
- 风险区域
- 利润区域
- 当前交易进度
- 历史结果
在做出决定之前，你可以先看到完整的交易结构。
你知道信号从哪里开始。
你知道交易逻辑在哪里失效。
你知道第一目标在哪里。
你知道主要目标在哪里。
当黄金突破主要目标并继续延伸时，你还可以根据延续区域继续跟踪行情，而不是因为缺少后续计划而错过整个大趋势。
专门为黄金市场开发
大多数指标都试图同时适用于所有货币对、指数、加密货币和时间周期。
ZORYK 的开发思路完全不同。
它只专注于一个市场：
XAUUSD 黄金。
黄金有自己独特的节奏、波动性、点差行为和反应速度。
它可能在短时间内快速移动数百点，也可能突然反转，并惩罚那些稍微过早或过晚的入场。
因此，ZORYK 是根据黄金市场的实际行为开发的，而不是把通用的多市场逻辑直接套用到黄金上。
推荐使用方式
- 平台： MetaTrader 5
- 品种： XAUUSD 或你的经纪商对应的黄金品种
- 时间周期： M5
- 初始设置： 默认参数
你的经纪商可能使用 GOLD、XAUUSDm、GOLDm 或其他后缀名称。
不同经纪商之间的蜡烛图、点差、服务器时间和报价数据可能略有不同，因此某些信号出现的具体时间和历史统计数据也可能存在轻微差异。
完整交易计划
当 ZORYK 确认一个有效的交易机会时，图表会显示交易方向和完整的交易结构。
入场位置告诉你信号从哪里正式激活。
止损位置告诉你原始交易逻辑在哪里失效。
第一止盈适合希望更快保护利润或进行部分平仓的交易者。
主要止盈显示你在参数中选择的主要目标。
延续区域显示当动量保持强劲时，行情可能继续发展的更远目标。
你得到的不只是一个箭头，而是一套完整、清晰的交易框架。
ZORYK 不会自动开仓或平仓。
最终是否执行交易、使用多大手数、承担多少风险以及如何管理仓位，都由你自己决定。
可调整的止盈系统
并不是所有交易者都喜欢相同的出场方式。
有些交易者更喜欢较近的止盈目标，因为它通常具有更高的历史完成率。
有些交易者更喜欢大约 1R 的平衡目标。
还有一些交易者愿意接受较低的目标完成率，以换取捕捉更大行情的机会。
ZORYK 允许你直接在指标参数中调整目标结构。
你可以修改：
- 第一止盈
- 主要止盈
- 延续目标
例如，较近的 0.60R 目标更适合较短的行情和更快的利润保护。
1R 目标可以提供更加平衡的风险回报结构。
更大的目标可以捕捉更多行情，但价格自然需要移动更远的距离。
0.60R 只是第一目标，并不代表 ZORYK 信号的最大潜在行情。
当黄金形成强劲趋势时，一些信号可能继续达到 1R、2R，甚至更大的延续幅度。
没有一种出场方式适合所有交易者。
ZORYK 让你可以比较不同的管理方式，而不是强迫所有用户使用同一种固定出场方案。
修改止盈设置不会改变原始 BUY 或 SELL 信号，也不会改变原始止损。
它只会改变图表上的可视化管理结构，以及面板中对应的历史统计结果。
动态统计数据
这是 ZORYK 最重要的功能之一。
当你修改相关止盈参数时，面板中的历史统计数据会自动重新计算。
你不需要猜测另一个目标在历史信号中的表现。
ZORYK 会根据你当前选择的设置重新评估过去的信号，并直接在图表上显示更新后的结果。
面板可以显示：
- 历史胜率
- 净点数
- Profit Factor
- 已评估信号总数
- BUY 信号表现
- SELL 信号表现
- 当前止盈设置
改变目标后，统计数据也会随之改变。
较近的目标通常可能显示更高的历史胜率。
较远的目标可能降低完成交易的比例，但能够提高成功交易的潜在利润。
这让你可以在选择交易方式之前，比较目标距离、胜率和潜在回报之间的关系。
当面板使用 0.60R 目标进行统计时，显示的胜率和净点数是按照 0.60R 目标计算的。
它们不一定包含信号之后完整的延续行情。
历史统计数据仅用于分析和比较，并不保证未来结果。
真实账户表现可能受到点差、佣金、滑点、执行延迟、经纪商报价以及手动交易管理方式的影响。
Signal Intelligence 信号智能面板
ZORYK 不只是显示交易方向。
Signal Intelligence 面板可以提供当前市场和活跃信号的更多背景信息。
根据市场条件，它可以总结以下内容：
- 趋势结构
- 动量
- 波动率
- 成交量和市场需求
- 市场压力
- 当前点差
- BUY 历史表现
- SELL 历史表现
你不需要同时打开多个独立指标，再自己尝试把所有信息组合起来。
ZORYK 会把主要市场信息整理到一个清晰的面板中。
它的目的不是替你承担交易责任。
它的目的是减少混乱，让你更快理解信号出现时的市场环境。
Setup Quality Score 设置质量评分
并不是每个信号都出现在完全相同的市场环境中。
Setup Quality Score 会总结信号出现时多个内部条件的配合程度。
更高的评分表示当时有更多分析条件同时对齐。
高评分并不保证交易一定盈利。
较低评分也不代表交易一定失败。
它只是提供额外的市场背景，让你可以随着时间观察不同评分信号的表现。
你可以根据自己的交易规则，决定这个评分在你的决策中应该占多大比重。
Current Trade Mission 当前交易任务
当信号正式激活后，Current Trade Mission 面板会跟踪整个交易过程。
它可以显示：
- 入场是否已经激活
- 第一止盈是否已经达到
- 当前价格已经移动了多少 R
- 主要止盈是否仍然有效
- 行情是否进入延续阶段
所有重要交易阶段都会被集中显示，因此你可以更轻松地跟踪当前信号。
你不需要手动计算每一次移动，也不需要不断在图表中寻找已经完成的阶段。
Current Trade Mission 不会管理你的真实仓位。
它不会移动止损、关闭交易或改变手数。
它只会可视化跟踪 ZORYK 的交易计划，真实交易执行仍然由你控制。
历史透明度
一个信号系统不应该只显示当前机会。
你应该能够检查过去发生了什么。
ZORYK 会保留历史交易，让你可以研究：
- 盈利信号
- 亏损信号
- BUY 设置
- SELL 设置
- 较短的行情
- 较大的延续行情
- 趋势市场
- 困难市场环境
你可以研究系统在不同市场条件下的表现，而不是只根据一张截图或一笔盈利交易做出判断。
你还可以点击历史信号，查看与该信号相关的更多背景信息。
这使你能够分析每一个入场机会，并了解信号出现时的具体市场条件。
目标是保持透明。
盈利和亏损的历史案例都会保留在评估中。
提醒和手机推送通知
你不需要一直盯着每一根 M5 蜡烛。
ZORYK 可以在新信号确认时通过以下方式提醒你：
- MetaTrader 弹窗提醒
- 声音提醒
- 手机 Push 推送通知
在 MetaTrader 5 中设置 MetaQuotes ID 后，通知可以发送到你的 MetaTrader 手机应用程序。
收到通知后，你可以打开图表，查看完整交易计划，然后自己做出决定。
通知并不是自动入场命令。
在交易之前，你仍然应该检查当前点差、重大新闻、止损距离和账户风险。
每周报告
ZORYK 可以自动总结已完成交易周的信号表现。
每周报告可以包含：
- 信号总数
- 盈利信号
- 亏损信号
- 历史胜率
- 净点数
- 每周总体结果
这样可以帮助你评估整个交易周，而不是只记住最好或最差的一笔交易。
你也可以将报告与自己的交易日志和真实执行结果进行比较。
Focus Mode 专注模式
历史信息在分析时非常有用，但在跟踪当前信号时，你有时可能希望图表更加干净。
Focus Mode 会减少不必要的历史图形元素，让你把注意力集中在当前交易上。
你可以在研究历史信号时使用完整视图，然后在实际跟踪当前信号时开启 Focus Mode。
Focus Mode 只改变图表显示。
它不会改变信号逻辑。
如何使用 ZORYK
推荐的开始方式非常简单：
- 打开 XAUUSD M5 图表。
- 将 ZORYK 加载到图表。
- 开始时保持默认参数。
- 开启你需要的提醒功能。
- 等待确认信号。
- 检查入场、止损和目标结构。
- 尽可能接近显示的入场区域执行交易。
- 使用稳定且可控的风险。
- 坚持一种交易管理方式。
- 根据一系列信号评估系统，而不是根据单笔结果判断。
如果你看到信号太晚怎么办
当提醒到达时，首先比较当前价格与原始入场区域之间的距离。
如果价格仍然接近入场位置，你可以正常分析该信号。
如果价格已经明显远离入场位置，不要立即追单。
你可以等待价格回调到原始入场区域附近。
如果价格不回调，而且行情已经明显延伸，那么放弃这笔交易是完全可以接受的。
错过一笔交易，比在风险回报结构已经变差时追单更好。
使用额外确认
ZORYK 信号本身就是完整的交易设置，也可以作为独立系统进行研究和使用。
不过，一些用户喜欢增加一个简单的额外确认工具。
例如：
- M15 或 H1 趋势方向
- VWAP
- 支撑与阻力
- 市场结构
- 可靠的趋势指标
- VOLURIS 成交量分布背景
额外确认并不是让 ZORYK 信号变得有效的必要条件。
它只是帮助你检查更大的市场环境是否正在强烈反对当前信号，尤其是在黄金市场不稳定的时候。
有些用户会按照固定的管理方式执行每一个确认信号。
另一些用户则会将 ZORYK 与自己原有的交易方式结合。
两种方式都可以使用。
重要的是不要添加过多过滤条件，否则可能导致犹豫，并完全改变原始信号系统的表现。
信号频率
ZORYK 不承诺每天固定产生多少笔交易。
信号数量取决于黄金市场当天是否满足系统条件。
有些交易日可能出现多个机会。
有些交易日可能只有一个信号，甚至没有有效信号。
系统会等待自己的条件真正满足，而不是为了制造活跃度不断显示箭头。
ZORYK 适合哪些交易者
ZORYK 适合那些厌倦在压力下做每一个交易决定的黄金交易者。
它适合那些看到了 BUY 或 SELL 机会，却仍然不知道正确入场、止损和目标位置的交易者。
它适合那些因为缺少明确计划，而过早平仓、等待过久或在入场后不断改变交易方案的交易者。
它适合希望在一个完整系统中获得信号、历史信息、动态统计、提醒和交易管理指导的交易者。
如果你使用 MetaTrader 5 交易 XAUUSD，并希望使用一套专门为黄金市场开发的系统，ZORYK 就是为你打造的。
重要信息
ZORYK 是技术分析工具，不保证盈利。
历史统计数据不保证未来结果。
指标无法控制点差、佣金、滑点、经纪商执行或用户自己的交易决定。
黄金交易具有较高风险，并可能造成资金损失。
建议先在模拟账户中测试指标，使用合理的风险管理，并且只使用你能够承受损失的资金进行交易。
ZORYK
一个市场。
一套完整计划。
专为黄金打造。
现已支持 MetaTrader 5。
Excellent indicator with Excellent support, I hope Reda to update the indicator to work on all timeframes of gold.