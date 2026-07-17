Zoryk Gold

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  • 指标
  • Reda El Koutbane
    Reda El Koutbane

    Reda El Koutbane

    5 (15)
    MQL5 developer specializing in Smart Money Concept and ICT-based Expert Advisors. I understand trading logic deeply — not just syntax. I build FSM-based EAs with proper multi-timeframe analysis, risk management, and state persistence. Trilingual: English, French
    4 产品
  • 版本: 1.40
  • 更新: 12 八月 2026
  • 激活: 20 

折扣将在24小时后结束——下一价格为69美元


ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统

你一定熟悉这种感觉。

你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。

问题并不总是方向判断错误。

真正的问题是缺乏确定性。

你不知道准确的入场位置在哪里。

你不知道什么时候交易逻辑已经失效。

你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。

你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。

黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。

ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。

什么是 ZORYK

ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5 和 M5 时间周期开发。

它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。

每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包括：

  • 入场位置
  • 止损位置
  • 第一止盈
  • 主要止盈
  • 延续目标
  • 风险区域
  • 利润区域
  • 当前交易进度
  • 历史结果

在做出决定之前，你可以先看到完整的交易结构。

你知道信号从哪里开始。

你知道交易逻辑在哪里失效。

你知道第一目标在哪里。

你知道主要目标在哪里。

当黄金突破主要目标并继续延伸时，你还可以根据延续区域继续跟踪行情，而不是因为缺少后续计划而错过整个大趋势。

专门为黄金市场开发

大多数指标都试图同时适用于所有货币对、指数、加密货币和时间周期。

ZORYK 的开发思路完全不同。

它只专注于一个市场：

XAUUSD 黄金。

黄金有自己独特的节奏、波动性、点差行为和反应速度。

它可能在短时间内快速移动数百点，也可能突然反转，并惩罚那些稍微过早或过晚的入场。

因此，ZORYK 是根据黄金市场的实际行为开发的，而不是把通用的多市场逻辑直接套用到黄金上。

推荐使用方式

  • 平台： MetaTrader 5
  • 品种： XAUUSD 或你的经纪商对应的黄金品种
  • 时间周期： M5
  • 初始设置： 默认参数

你的经纪商可能使用 GOLD、XAUUSDm、GOLDm 或其他后缀名称。

不同经纪商之间的蜡烛图、点差、服务器时间和报价数据可能略有不同，因此某些信号出现的具体时间和历史统计数据也可能存在轻微差异。

完整交易计划

当 ZORYK 确认一个有效的交易机会时，图表会显示交易方向和完整的交易结构。

入场位置告诉你信号从哪里正式激活。

止损位置告诉你原始交易逻辑在哪里失效。

第一止盈适合希望更快保护利润或进行部分平仓的交易者。

主要止盈显示你在参数中选择的主要目标。

延续区域显示当动量保持强劲时，行情可能继续发展的更远目标。

你得到的不只是一个箭头，而是一套完整、清晰的交易框架。

ZORYK 不会自动开仓或平仓。

最终是否执行交易、使用多大手数、承担多少风险以及如何管理仓位，都由你自己决定。

可调整的止盈系统

并不是所有交易者都喜欢相同的出场方式。

有些交易者更喜欢较近的止盈目标，因为它通常具有更高的历史完成率。

有些交易者更喜欢大约 1R 的平衡目标。

还有一些交易者愿意接受较低的目标完成率，以换取捕捉更大行情的机会。

ZORYK 允许你直接在指标参数中调整目标结构。

你可以修改：

  • 第一止盈
  • 主要止盈
  • 延续目标

例如，较近的 0.60R 目标更适合较短的行情和更快的利润保护。

1R 目标可以提供更加平衡的风险回报结构。

更大的目标可以捕捉更多行情，但价格自然需要移动更远的距离。

0.60R 只是第一目标，并不代表 ZORYK 信号的最大潜在行情。

当黄金形成强劲趋势时，一些信号可能继续达到 1R、2R，甚至更大的延续幅度。

没有一种出场方式适合所有交易者。

ZORYK 让你可以比较不同的管理方式，而不是强迫所有用户使用同一种固定出场方案。

修改止盈设置不会改变原始 BUY 或 SELL 信号，也不会改变原始止损。

它只会改变图表上的可视化管理结构，以及面板中对应的历史统计结果。

动态统计数据

这是 ZORYK 最重要的功能之一。

当你修改相关止盈参数时，面板中的历史统计数据会自动重新计算。

你不需要猜测另一个目标在历史信号中的表现。

ZORYK 会根据你当前选择的设置重新评估过去的信号，并直接在图表上显示更新后的结果。

面板可以显示：

  • 历史胜率
  • 净点数
  • Profit Factor
  • 已评估信号总数
  • BUY 信号表现
  • SELL 信号表现
  • 当前止盈设置

改变目标后，统计数据也会随之改变。

较近的目标通常可能显示更高的历史胜率。

较远的目标可能降低完成交易的比例，但能够提高成功交易的潜在利润。

这让你可以在选择交易方式之前，比较目标距离、胜率和潜在回报之间的关系。

当面板使用 0.60R 目标进行统计时，显示的胜率和净点数是按照 0.60R 目标计算的。

它们不一定包含信号之后完整的延续行情。

历史统计数据仅用于分析和比较，并不保证未来结果。

真实账户表现可能受到点差、佣金、滑点、执行延迟、经纪商报价以及手动交易管理方式的影响。

Signal Intelligence 信号智能面板

ZORYK 不只是显示交易方向。

Signal Intelligence 面板可以提供当前市场和活跃信号的更多背景信息。

根据市场条件，它可以总结以下内容：

  • 趋势结构
  • 动量
  • 波动率
  • 成交量和市场需求
  • 市场压力
  • 当前点差
  • BUY 历史表现
  • SELL 历史表现

你不需要同时打开多个独立指标，再自己尝试把所有信息组合起来。

ZORYK 会把主要市场信息整理到一个清晰的面板中。

它的目的不是替你承担交易责任。

它的目的是减少混乱，让你更快理解信号出现时的市场环境。

Setup Quality Score 设置质量评分

并不是每个信号都出现在完全相同的市场环境中。

Setup Quality Score 会总结信号出现时多个内部条件的配合程度。

更高的评分表示当时有更多分析条件同时对齐。

高评分并不保证交易一定盈利。

较低评分也不代表交易一定失败。

它只是提供额外的市场背景，让你可以随着时间观察不同评分信号的表现。

你可以根据自己的交易规则，决定这个评分在你的决策中应该占多大比重。

Current Trade Mission 当前交易任务

当信号正式激活后，Current Trade Mission 面板会跟踪整个交易过程。

它可以显示：

  • 入场是否已经激活
  • 第一止盈是否已经达到
  • 当前价格已经移动了多少 R
  • 主要止盈是否仍然有效
  • 行情是否进入延续阶段

所有重要交易阶段都会被集中显示，因此你可以更轻松地跟踪当前信号。

你不需要手动计算每一次移动，也不需要不断在图表中寻找已经完成的阶段。

Current Trade Mission 不会管理你的真实仓位。

它不会移动止损、关闭交易或改变手数。

它只会可视化跟踪 ZORYK 的交易计划，真实交易执行仍然由你控制。

历史透明度

一个信号系统不应该只显示当前机会。

你应该能够检查过去发生了什么。

ZORYK 会保留历史交易，让你可以研究：

  • 盈利信号
  • 亏损信号
  • BUY 设置
  • SELL 设置
  • 较短的行情
  • 较大的延续行情
  • 趋势市场
  • 困难市场环境

你可以研究系统在不同市场条件下的表现，而不是只根据一张截图或一笔盈利交易做出判断。

你还可以点击历史信号，查看与该信号相关的更多背景信息。

这使你能够分析每一个入场机会，并了解信号出现时的具体市场条件。

目标是保持透明。

盈利和亏损的历史案例都会保留在评估中。

提醒和手机推送通知

你不需要一直盯着每一根 M5 蜡烛。

ZORYK 可以在新信号确认时通过以下方式提醒你：

  • MetaTrader 弹窗提醒
  • 声音提醒
  • 手机 Push 推送通知

在 MetaTrader 5 中设置 MetaQuotes ID 后，通知可以发送到你的 MetaTrader 手机应用程序。

收到通知后，你可以打开图表，查看完整交易计划，然后自己做出决定。

通知并不是自动入场命令。

在交易之前，你仍然应该检查当前点差、重大新闻、止损距离和账户风险。

每周报告

ZORYK 可以自动总结已完成交易周的信号表现。

每周报告可以包含：

  • 信号总数
  • 盈利信号
  • 亏损信号
  • 历史胜率
  • 净点数
  • 每周总体结果

这样可以帮助你评估整个交易周，而不是只记住最好或最差的一笔交易。

你也可以将报告与自己的交易日志和真实执行结果进行比较。

Focus Mode 专注模式

历史信息在分析时非常有用，但在跟踪当前信号时，你有时可能希望图表更加干净。

Focus Mode 会减少不必要的历史图形元素，让你把注意力集中在当前交易上。

你可以在研究历史信号时使用完整视图，然后在实际跟踪当前信号时开启 Focus Mode。

Focus Mode 只改变图表显示。

它不会改变信号逻辑。

如何使用 ZORYK

推荐的开始方式非常简单：

  1. 打开 XAUUSD M5 图表。
  2. 将 ZORYK 加载到图表。
  3. 开始时保持默认参数。
  4. 开启你需要的提醒功能。
  5. 等待确认信号。
  6. 检查入场、止损和目标结构。
  7. 尽可能接近显示的入场区域执行交易。
  8. 使用稳定且可控的风险。
  9. 坚持一种交易管理方式。
  10. 根据一系列信号评估系统，而不是根据单笔结果判断。

如果你看到信号太晚怎么办

当提醒到达时，首先比较当前价格与原始入场区域之间的距离。

如果价格仍然接近入场位置，你可以正常分析该信号。

如果价格已经明显远离入场位置，不要立即追单。

你可以等待价格回调到原始入场区域附近。

如果价格不回调，而且行情已经明显延伸，那么放弃这笔交易是完全可以接受的。

错过一笔交易，比在风险回报结构已经变差时追单更好。

使用额外确认

ZORYK 信号本身就是完整的交易设置，也可以作为独立系统进行研究和使用。

不过，一些用户喜欢增加一个简单的额外确认工具。

例如：

  • M15 或 H1 趋势方向
  • VWAP
  • 支撑与阻力
  • 市场结构
  • 可靠的趋势指标
  • VOLURIS 成交量分布背景

额外确认并不是让 ZORYK 信号变得有效的必要条件。

它只是帮助你检查更大的市场环境是否正在强烈反对当前信号，尤其是在黄金市场不稳定的时候。

有些用户会按照固定的管理方式执行每一个确认信号。

另一些用户则会将 ZORYK 与自己原有的交易方式结合。

两种方式都可以使用。

重要的是不要添加过多过滤条件，否则可能导致犹豫，并完全改变原始信号系统的表现。

信号频率

ZORYK 不承诺每天固定产生多少笔交易。

信号数量取决于黄金市场当天是否满足系统条件。

有些交易日可能出现多个机会。

有些交易日可能只有一个信号，甚至没有有效信号。

系统会等待自己的条件真正满足，而不是为了制造活跃度不断显示箭头。

ZORYK 适合哪些交易者

ZORYK 适合那些厌倦在压力下做每一个交易决定的黄金交易者。

它适合那些看到了 BUY 或 SELL 机会，却仍然不知道正确入场、止损和目标位置的交易者。

它适合那些因为缺少明确计划，而过早平仓、等待过久或在入场后不断改变交易方案的交易者。

它适合希望在一个完整系统中获得信号、历史信息、动态统计、提醒和交易管理指导的交易者。

如果你使用 MetaTrader 5 交易 XAUUSD，并希望使用一套专门为黄金市场开发的系统，ZORYK 就是为你打造的。

重要信息

ZORYK 是技术分析工具，不保证盈利。

历史统计数据不保证未来结果。

指标无法控制点差、佣金、滑点、经纪商执行或用户自己的交易决定。

黄金交易具有较高风险，并可能造成资金损失。

建议先在模拟账户中测试指标，使用合理的风险管理，并且只使用你能够承受损失的资金进行交易。

ZORYK

一个市场。
一套完整计划。
专为黄金打造。
现已支持 MetaTrader 5。


评分 6
Omar Alsaleem
1786
Omar Alsaleem 2026.08.04 02:58 
 

Excellent indicator with Excellent support, I hope Reda to update the indicator to work on all timeframes of gold.

Sopheap569
25
Sopheap569 2026.08.03 13:43 
 

wow good indicator you should up the price.

Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:05 
 

Melhor custo benefio. otimo indicador!

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WA_PV_BOX_EFFORT X MT5 的结果 WAPV Box Effort x Result Indicator 是 Package Indicators 组（Wyckoff Academy Wave Market）的一部分。 MT5 的 WAPV Box Effort x Result Indicator 可帮助您阅读价格和交易量。它的阅读包括协助识别努力x结果 在图表创建的波浪中。 当方框为绿色时，MT5 的 WAPV Box Effort x Result Indicator 表示交易量有利于需求，而当方框为红色时 量有利于供应。 方框越大，成交量相对于价格的位移越大。如果价格的上升波与 Box 的大小不成比例，则 努力x结果。 以一种非常直观的方式，我们可以识别出数量和价格之间的这种差异。 MT5 的 WAPV Box Effort x Result Indicator 还允许您通过将指标置于零轴下方来改善可视化。 以即时交易量和实际交易量在市场上运作 看图片：
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
专家
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Gold Beast Pro
Marc Henning Hruschka
专家
Gold Beast Pro MT5 Gold Beast Pro MT5 is a professional automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The EA is built to operate fully automatically while maintaining stable trade execution and adaptive market behavior under different market conditions. Gold Beast Pro focuses on precision execution, intelligent market participation, and controlled risk management to provide a smooth and efficient automated trading experience. The system is optimized for trader
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
指标
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Hedge Copier Pro Master
Federico Urbinelli
专家
Hedge Copier Pro — Master EA   is the control unit of a high-speed, LOCAL trade copier for MetaTrader 5. It monitors your prop firm account and instantly broadcasts every trade event to the paired Slave EA — with ZERO latency and NO internet dependency. Designed specifically for prop firm traders, it includes a unique   REVERSE HEDGE mode : the Slave (sold separately) opens the OPPOSITE direction of every Master trade, allowing you to hedge across two accounts simultaneously and protect your fu
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
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指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
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Voluris Volume profile engine
Reda El Koutbane
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指标
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Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
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Voluris volume engine MT4
Reda El Koutbane
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指标
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筛选:
Omar Alsaleem
1786
Omar Alsaleem 2026.08.04 02:58 
 

Excellent indicator with Excellent support, I hope Reda to update the indicator to work on all timeframes of gold.

Sopheap569
25
Sopheap569 2026.08.03 13:43 
 

wow good indicator you should up the price.

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.08.03 13:50
Thanks a lot! I know the price doesn't fully reflect the real value of ZORYK yet, but since this is my first release, I'd rather prioritize accessibility and let performance do the talking. Glad it's paying off for you
Adriane07 Rodrigues
97
Adriane07 Rodrigues 2026.07.29 22:05 
 

Melhor custo benefio. otimo indicador!

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.29 23:32
Muito obrigado pelo seu comentário! Fico feliz que tenha gostado do indicador e que esteja satisfeito com o custo-benefício. Qualquer dúvida, estou à disposição!
KB70
265
KB70 2026.07.25 10:33 
 

First-class indicator! My purchase was worth it.

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.25 10:34
thank you very much for your kind review
Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.07.23 20:19 
 

Excellent indicator, you can set this up for many different management style approaches and the panel will help you work out what win rate to profit factor points gained to suit your own risk appetite but I have to say above all of that, the developers support is second to none. He helped me with some technical questions and he worked on some ideas I had for hours last night so if you buy this indicator yes you will make profits but also have outstanding support from the developer Reda

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.23 20:25
thank you very much for the detailed review i’m glad the flexibility of zoryk and the support have been useful to you i really appreciate the feedback
JR Chaves
47
JR Chaves 2026.07.22 21:01 
 

Thank you so much for this indi, really helps a lot with confidence! I love it!

Reda El Koutbane
8631
来自开发人员的回复 Reda El Koutbane 2026.07.23 20:26
thank you i’m really glad it’s helping you trade with more confidence and that you’re enjoying it
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