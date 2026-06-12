Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。
价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。
技术规格
|平台
|MetaTrader 5
|指标类型
|多时间周期趋势指标
|运行时间周期
|任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1)
|主要交易品种
|外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD)
|推荐账户
|任何账户类型
|可视化
|彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头
|附加模块
|交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约)
主要功能
- 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。
- 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。
- 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。
- 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周期。
- 交易时段方框： 直接在图表上显示悉尼、东京、伦敦和纽约时段区间，颜色和时间可自定义。
- 隐藏原始蜡烛： 可选择隐藏默认图表蜡烛，仅显示趋势颜色的蜡烛，以获得更整洁的视图。
关键技术增强 (v2.2)
- 随机指标 (Stochastic) 确认： 基于动量的信号验证，具有三种状态：已确认 / 部分确认 / 未确认。
- 趋势强度监测 (ADX)： 实时跟踪趋势力量，过滤弱势市场状况。
- 多时间周期仪表板： 允许独立选择分析时间周期，与当前图表视图分开。
- 剥头皮： 将仪表板设置为 M5，同时图表保持在 M1 以进行精准入场。
- 波段/长期： 在仪表板上使用 H1、H4、D1 或 W1 进行更高时间周期的结构分析。
- 通知： 所有信号均支持弹出窗口、推送和电子邮件提醒。
如何助力您的交易
我们的指标旨在通过标记可能发生变化的蜡烛来突出潜在的趋势转变。信号充当方向指南，告诉您该向哪个方向寻找入场机会。这有助于您摆脱猜测，并以清晰、系统的方法进行交易。
时间周期与交易时段
- 较低时间周期： 适用于剥头皮交易和快速的短期交易。
- 较高时间周期： 提供更可靠的信号，用于捕捉更大的市场波动并获得更高的点数潜力。
- 交易时段： 该指标在伦敦和纽约交易时段提供最高质量和最准确的信号。在这些高流动性和高波动性的时期，趋势反转最为明确，从而提供最佳的入场机会。
重要说明
- 辅助工具： 提供的止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平仅作为辅助工具。如何利用它们完全取决于您的个人交易策略和风险管理。
- 兼容性： 专为 XAUUSD、主要货币对和加密货币工具设计。
Absolute love this indicator. Its so accurate and if you work with good money management you pass your prop in no time. When a signal appears always wait for a retest and place a order on the retest. i always go for TP2 of TP1, depends on markets conditions.