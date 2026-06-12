Trend Sniper X

5

Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。

价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。
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技术规格

平台 MetaTrader 5
指标类型 多时间周期趋势指标
运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1)
主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD)
推荐账户 任何账户类型
可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头
附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约)

主要功能

  • 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。
  • 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。
  • 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。
  • 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周期。
  • 交易时段方框： 直接在图表上显示悉尼、东京、伦敦和纽约时段区间，颜色和时间可自定义。
  • 隐藏原始蜡烛： 可选择隐藏默认图表蜡烛，仅显示趋势颜色的蜡烛，以获得更整洁的视图。

关键技术增强 (v2.2)

  • 随机指标 (Stochastic) 确认： 基于动量的信号验证，具有三种状态：已确认 / 部分确认 / 未确认。
  • 趋势强度监测 (ADX)： 实时跟踪趋势力量，过滤弱势市场状况。
  • 多时间周期仪表板： 允许独立选择分析时间周期，与当前图表视图分开。
    • 剥头皮： 将仪表板设置为 M5，同时图表保持在 M1 以进行精准入场。
    • 波段/长期： 在仪表板上使用 H1、H4、D1 或 W1 进行更高时间周期的结构分析。
  • 通知： 所有信号均支持弹出窗口、推送和电子邮件提醒。

如何助力您的交易

我们的指标旨在通过标记可能发生变化的蜡烛来突出潜在的趋势转变。信号充当方向指南，告诉您该向哪个方向寻找入场机会。这有助于您摆脱猜测，并以清晰、系统的方法进行交易。

时间周期与交易时段

  • 较低时间周期： 适用于剥头皮交易和快速的短期交易。
  • 较高时间周期： 提供更可靠的信号，用于捕捉更大的市场波动并获得更高的点数潜力。
  • 交易时段： 该指标在伦敦和纽约交易时段提供最高质量和最准确的信号。在这些高流动性和高波动性的时期，趋势反转最为明确，从而提供最佳的入场机会。

重要说明

  • 辅助工具： 提供的止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平仅作为辅助工具。如何利用它们完全取决于您的个人交易策略和风险管理。
  • 兼容性： 专为 XAUUSD、主要货币对和加密货币工具设计。
评分 10
Erwin Fonke
583
Erwin Fonke 2026.08.11 11:08 
 

Absolute love this indicator. Its so accurate and if you work with good money management you pass your prop in no time. When a signal appears always wait for a retest and place a order on the retest. i always go for TP2 of TP1, depends on markets conditions.

Alekdavide
95
Alekdavide 2026.07.26 18:32 
 

da quando ho comprato questo indicatore, mi e diventato tutto piu semplice, segnali ottimi, facilissimo da usare, l autore sempre disponibile a risolvere qualsiasi problematiche e problemi, io lo consiglierei a tutti, arriva il segnale aspetti la zona di entrata quando arriva il momenti apri l operazione e con un rischio adeguato ogni giornata e in profitto... complimenti

Xavier Brummer
366
Xavier Brummer 2026.07.24 20:38 
 

I purchased the indicator recently and with 2 days of observation I must say that the author of this indicator did really a good job, it looks like most of all the signals this indicator produced are profitable. it may not be perfect but one thing is for sure the probability of winning signal is higher and with the right money management you gonna be on a right track. keep it up. I'm looking forward for more profitable days ahead.

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Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
指标
Trend Forecaster 是一款 MetaTrader 5 指标，可将突破信号、潜在反转区域分析、市场波动区间数据和可视化统计面板整合到同一个图表工作区中。 它可以显示 Buy 和 Sell 信号，跟踪 Average Range 和 Current Range，并且可以根据当前交易品种和时间周期自动调整 Sensitivity。也支持手动设置 Sensitivity。 该指标可用于外汇货币对、金属、股票、指数和加密货币。支持不同时间周期，M5 可以作为一个实用的起点。 主要功能 突破和反转区域分析 Trend Forecaster 会分析已识别区域附近的价格行为，并在内部突破条件满足时显示 Buy 或 Sell 信号。该指标可用于研究趋势延续和潜在反转区域。 多过滤器信号逻辑 该指标将多个内部过滤器整合为一个简单的工作流程。用户在开始分析前不需要配置大量技术参数。 Auto-Tune Sensitivity 该指标可以根据近期历史数据，自动为当前交易品种和时间周期计算 Sensitivity。这有助于在切换不同交易品种时减少手动设置。 手动设置模式 如果你更喜欢固定设置，或
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
指标
A2SR MT5 版 指标：自动化实际供需 (S/R)。 + 交易工具。 Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 强大、真实、省时，助您做出更明智的交易决策。 + 兼容 EA 的对象。 主要优势 领先的实际 SR 水平（不滞后，不重绘） 自 2014 年以来，A2SR 在 MT4 平台上经过多年的可靠性验证 ，现已面向 MetaTrader 5 平台推出。 它凭借领先的、不重绘的指标，为交易者带来卓越的优势，帮助他们在价格触及支撑位和阻力位之前识别实际支撑位和阻力位。 A2SR 提前计算支撑位和阻力位——在价格触及支撑位和阻力位之前——让交易者能
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
指标
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
作者的更多信息
WallGrid Pro
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (2)
专家
WallGrid EA — 网格剥头皮交易系统 WallGrid EA 是一款网格剥头皮 EA（智能交易系统），专为偏好结构化执行、风控严格和纪律化利润管理的交易者设计。该系统针对短期区间震荡（盘整）市场进行了优化，注重利用微小的价格波动实现快速平仓。 实时监控与表现 点击此处查看实时信号 (账户余额: $5,000 USD)   Code2Profit EA 频道 | 指南 交易风格 网格剥头皮 (Scalping Grid) 市场状态 区间震荡 / 盘整市场 (Flat) 执行逻辑 无固定止损的网格持仓管理 支持的交易品种 主要货币对： EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD 交叉盘及次要货币对： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD 贵金属： XAUUSD, XAGUSD 股指： US30, NAS100, SPX500, DAX40（取决于经纪商） 加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD（取决于经纪商） 策略概述 WallGrid EA 基于结构化的网格逻辑运行，在特定的价格区间内建仓和平仓。订单通常会
PropGuardian Pro
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (1)
专家
PropGuardian EA PropGuardian EA 是一款专门为自营交易公司（Prop Firm）挑战和实时评估账户设计的先进半自动交易系统。凭借复杂的算法信号生成和严格的机构级风险控制，它在优先保护资本的前提下捕捉高概率的市场行情。 价格信息： 当前价格为促销价，随着后续更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。购买后，请联系开发者获取专属 SET 配置文件。 高级信号逻辑 专有市场分析： 利用高级多时间框架确认算法，精准识别强劲且持续的趋势。 精准执行： 动态波动率和价格行为（Price Action）过滤器可防止虚假突破和延迟进场，仅在高概率的市场结构中执行交易。 自适应持仓控制： 持续监控市场方向，如果市场状况出现不利于交易布局的变化，将动态平仓退出。 Prop Firm 与账户保护 严格的净值保护： 内置硬性每日回撤限制和最大总亏损保护，专为满足严格的评估规则而设计。 自动风险中止： 一旦达到净值阈值或每日目标盈利，立即关闭所有活动交易并暂停交易。 智能重置机制： 每日限制会在每个新交易时段开始时自动刷新，以实现无缝不间断的管理。 风险与订单管理 固定且精准的批次大
Murrey Math Classic
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (2)
指标
Murrey Math Classic Murrey Math Classic 是一款专业且动态的交易指标，旨在以极高的数学精准度预测金融市场的价格走势。该系统将传奇的价格-时间几何学进行了现代化改造，将其转化为适用于现代金融市场的高度结构化数学模型。 莫里数学（Murrey Math）的核心逻辑在于，金融市场并非随机移动，而是按照特定的节奏运行。就像音乐被划分为八度音阶的 8 个音符一样，任何给定的价格区间都被划分为 8 个相等的数学级别（从 0/8 到 8/8）。这些线条充当了隐藏且高度可靠的支撑位与阻力位区域，在价格到达之前就能揭示潜在的转折点。 Code2Profit 频道 指标如何工作 | 完整策略概述 终极多重确认入场策略详解 为什么 Murrey Math Classic 优于传统指标 Murrey Math Classic：从理论到图表精准度 指标历史与概念 该系统由 T. Henning Murrey 于 1995 年创建，并发表在其开创性著作《莫里数学 trading 系统》（"The Murrey Math Trading System"）中 莫里
Session Master
Sarvarbek Abduvoxobov
指标
Session Master Session Master is a professional MetaTrader 5 trading session indicator designed to display the major Forex market sessions in real time. The indicator highlights Sydney, Tokyo, London, and New York sessions directly on the chart with colored zones and an advanced dashboard panel. Code2Profit EA Channel | Guide Main Features Automatic Forex session visualization Custom GMT session time settings Weekend filter system Live GMT clock and market status panel Modern neon-style dashboa
FREE
Trend Pulse MTF
Sarvarbek Abduvoxobov
指标
Trend Pulse MTF: 终极市场共振数据面板 Trend Pulse MTF 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业级分析工具，它将复杂的市场数据简化为一个干净、直观的数据面板。Trend Pulse MTF 不会让多种重叠的指标把您的图表弄得杂乱无章，而是在后台处理核心技术数据，并提供统一的市场情绪信号。 Code2Profit EA 频道 | 使用指南   核心概念：共振（Confluence）的力量 成功的交易建立在共振之上——即多个独立的工具确认同一个方向。Trend Pulse MTF 同时监控技术分析的四大支柱： 指数移动平均线 (EMA)： 确定潜在的趋势方向。 相对强弱指标 (RSI)： 测量动量以及超买/超卖状态。 MACD： 追踪趋势转变以及指标的趋同与分形。 价格行为 (Price Action)： 分析当前 K 线行为以进行即时确认。 主要功能 多时间框架集成： 在单个图表上查看从 M1 到 MN1 的全方位分析，无需频繁切换窗口。 通用兼容性： 针对所有交易品种进行了全面优化，包括外汇货币对、黄金 (XAUUSD)、股指 (US30, NA
FREE
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (2)
专家
Titanium Flux EA Titanium Flux 是一款基于支撑和阻力位以及基于脉冲确认逻辑的自动交易系统。该专家顾问（EA）应用了结构化的风险控制、自适应仓位管理和内部保护机制，专为自营交易公司（Prop Firm）账户设计。 EA 使用更高时间框架的水平分析市场结构，并基于 H1 时间框架 上的确认信号执行交易。只有在市场状况、波动性和技术指标对齐时才会开仓。 Code2Profit EA 频道 | 指南   查看实时信号 服务器: RoboforexPro 登录: 37360917 密码: O0H16tLtV^3@ 核心策略逻辑 从更高时间框架识别关键的高点/低点（支撑和阻力）水平 价格与这些水平的相互作用定义了交易准备区域 使用收盘价、脉冲和蜡烛体大小在 H1 时间框架上进行信号确认 应用额外的技术过滤器以减少虚假进入 EA 自动检测突破、反转和趋势延续 风险和仓位管理 基于风险百分比的自动手数计算 手动固定手数交易选项 预设风险模式: 保守型 平衡型 激进型 最大化 自营公司第1阶段 / 第2阶段 手动（自定义风险） 风险计算使用实际的止损距离和经纪商特定的交
筛选:
Erwin Fonke
583
Erwin Fonke 2026.08.11 11:08 
 

Absolute love this indicator. Its so accurate and if you work with good money management you pass your prop in no time. When a signal appears always wait for a retest and place a order on the retest. i always go for TP2 of TP1, depends on markets conditions.

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.08.11 13:34
Thank you so much, Welcome !!!
Alekdavide
95
Alekdavide 2026.07.26 18:32 
 

da quando ho comprato questo indicatore, mi e diventato tutto piu semplice, segnali ottimi, facilissimo da usare, l autore sempre disponibile a risolvere qualsiasi problematiche e problemi, io lo consiglierei a tutti, arriva il segnale aspetti la zona di entrata quando arriva il momenti apri l operazione e con un rischio adeguato ogni giornata e in profitto... complimenti

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.28 16:25
Grazie di cuore per il feedback! Felice di esserti stato d'aiuto. Buon trading!
Xavier Brummer
366
Xavier Brummer 2026.07.24 20:38 
 

I purchased the indicator recently and with 2 days of observation I must say that the author of this indicator did really a good job, it looks like most of all the signals this indicator produced are profitable. it may not be perfect but one thing is for sure the probability of winning signal is higher and with the right money management you gonna be on a right track. keep it up. I'm looking forward for more profitable days ahead.

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.28 16:24
Thank you so much! Wishing you many more profitable days ahead!
mitchelldabe
244
mitchelldabe 2026.07.24 14:43 
 

用户没有留下任何评级信息

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.28 16:23
Thank you! Glad to hear it's working well for you!
Francis Santos
278
Francis Santos 2026.07.13 20:43 
 

Otimo indicador! O segundo que eu compro do desenvolvedor. :)

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.15 16:30
Good Luck !!!
provanet
213
provanet 2026.07.13 20:19 
 

Congratulations, I've taken two trades with TP1, and I can't wait to see in the medium term how it behaves with slightly longer trades. It promises well

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.15 16:30
Thank you so much!
Justin Davis
961
Justin Davis 2026.07.10 18:23 
 

Great Indicator that can be used as standalone or paired with your own trend following strategies. Support has been great as well and Sarvabek always goes the extra mile to ensure questions get answered as well!

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.11 17:29
Thank you so much! I truly appreciate your kind words and trust. Happy trading!
Irfan
1717
Irfan 2026.07.02 19:21 
 

good indicator and support from author

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.07.03 04:57
Thank you! I am always happy to help.
Dhiiraj A
911
Dhiiraj A 2026.06.24 06:25 
 

My second indicator from the author , as always very helpful , and the indicator works absolutely like a charm .

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.06.24 07:16
Thank you very much for your feedback!
Feyenoord.12
178
Feyenoord.12 2026.06.22 05:45 
 

good indicator! with exellent win ratio this would be my new daily use indicator user support is also very good if you have any question the autor sends you a detailed message and about this inidicator for 63.99 is a steal because it would be worth many more

Sarvarbek Abduvoxobov
4749
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2026.06.22 05:57
Thank you very much for your feedback!
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