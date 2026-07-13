Scalper Vault MT5
- 指标
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Oleg Rodin你好！
我已经从事交易员和交易软件开发人员 15 年了。在这里，我尽我所能与其他交易者分享我的经验，为他们提供可用于交易不同市场的高品质工具。
我的目标是帮助来自世界各地的交易者在交易中取得成功，无论他们目前的经验水平如何。这就是我在这里的原因。
凭借我最优质的支持和工具，每个交易者都可以轻松地在交易中变得更好。
- 版本: 1.9
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 20
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。
该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。
建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！
请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。
指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。
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祝您交易愉快，盈利！
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