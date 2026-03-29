Gold Signal Pro with Auto TP SL

3.8

KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统


实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。



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购买者专属赠品

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购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834



在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。



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你的难题 —— 以及解决方案

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黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识：


- 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向走

- 每次均线触碰都入场，一半都是亏损

- 没有止盈止损标准，要么拿得太久，要么平得太早

- 在死寂的时段交易，却不明白为何不顺


KURAMA GOLD SIGNAL PRO 就是为解决这一切而生。不是用一个过滤器，而是用七个。



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使用方法 —— 3步

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1. 图表上出现箭头信号

2. 在面板上确认止盈价、止损价、质量评分、盈亏比

3. 下单，然后等待


无需猜测。无需复杂分析。跟随箭头，用数字管理。



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不仅是入场 —— 完整的离场计划全部显示

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大多数指标只告诉你入场，其余的全靠自己。


这款指标在信号发出的瞬间显示一切：


- 箭头：入场方向与价格

- 绿色区域：止盈目标与精确价格

- 红色区域：止损位与精确价格

- 面板：以数字显示止盈、止损、盈亏比、质量评分


把显示的数字直接填入订单即可。无需计算。



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七重独立过滤 —— 真正的优势

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在信号显示之前，行情必须同时通过全部七重过滤：


过滤1 —— 波动异常检测：在ATR尖峰与死寂行情中拦截信号。

过滤2 —— 均线结构检查：验证SMA 13/21/75/100的排列。

过滤3 —— 趋势方向过滤：综合判断均线斜率与价格位置。

过滤4 —— 均线角度过滤：测量实际的均线角度。均线走平＝无信号。排除震荡行情的亏损。

过滤5 —— 高周期过滤（H4）：在M5/M15入场前确认H4趋势。

过滤6 —— RSI过滤：拦截超买/超卖极端位置的入场。

过滤7 —— 穿透拦截：区分真正的回调与突破。


未通过过滤 = 无信号 = 不交易。市场上大多数XAUUSD指标只用1–2重过滤。这款用了七重。



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三档过滤级别

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SAFE [S] —— 最大过滤。首次触碰过滤开启。信号最少，精度最高。

STANDARD（默认）—— 平衡模式。质量与频率的最佳平衡。推荐。

ACTIVE [A] —— 放宽过滤。信号增多。仅限低点差账户。建议用质量评分手动过滤。


在参数中一键切换。任何级别下止盈止损的计算都相同。



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每个信号都有质量评分

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★★★ —— 所有条件完美。强势形态。止盈更宽。

★★ —— 稳健形态。标准止盈止损。你的主力交易。

★ —— 条件不确定。止盈止损更窄。建议减小手数或放弃。


通过评分自动进行风险管理。


【v7.20 新功能】面板现在还会按星级显示胜负统计。哪个质量评分在当前行情中有效，你可以亲眼确认。



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【v7.20 新功能】依据标签 —— 这个信号为何出现

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每个信号都会以标签显示其出现的依据。它不是黑箱。


FT —— 首次触碰（对该均线的第一次触碰）

RT —— 再次触碰（第二次及以后）

TREND —— 与趋势方向一致

H4 —— 与高周期（H4）方向一致

PO —— 完美排列成立中

VOL —— 波动处于健康范围


标签越多，说明该信号叠加的依据越多。结合质量评分，你可以充满信心地做出入场决定。标签也会显示在手机推送通知中，因此不看图表也能知道依据。



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动态止盈止损 —— 每次都适应行情

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固定止盈止损行不通，因为行情每天都在变。这款指标每次都基于以下因素重新计算：


- 触碰了哪条均线

- 质量评分

- 当前波动

- 连续信号次数


得出适合当下行情的止盈止损。



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四条均线 —— 四种交易

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13MA —— 浅回调。快速剥头皮。窄止盈止损。仅限完美排列。

21MA —— 标准回调。信号最频繁。均衡的止盈止损。

75MA —— 深回调。宽止盈止损。

100MA —— 最深回调。主要支撑/阻力。宽止盈止损。


面板会告诉你触发的是哪条均线。



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完整面板 —— 所需信息尽在一屏

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- 4条均线的数值、斜率、与价格的距离

- 过滤级别：[S]、[A] 或空白

- 趋势：Strong Bull / Bull / Range / Bear / Strong Bear

- H4高周期背景

- ATR（带 Normal/Spike/Low 状态）

- RSI数值

- ENTRY ENV：对当前入场环境的综合判断（GOOD/CAUTION/NG）

- 当前信号：方向、均线类型、质量、依据标签、止盈、止损、盈亏比

- 基于21MA的移动止损参考值

- 按星级的胜负计数器

- 点差监控：绿/黄/红

- K线倒计时



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【v7.20 新功能】信号历史自动保存与还原

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信号指标一直以来的一个常见抱怨是"重启后信号就消失了"。v7.20已解决。


- 每个发出的信号都自动记录到文件

- 在MT5重启、图表重载、重新加载指标之后，箭头、止盈止损、区域都会自动还原

- 还原的正是"实际发出过的信号"本身

- 迁移VPS或更换电脑时，只需复制历史文件即可继承


因为过去的信号会保留，你可以亲眼验证战绩。没有隐藏的结果。


此外，v7.20还修复了图表重载时同一信号被重复通知的问题。只有新信号才会被通知。



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回滚验证

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所有过去的信号连同止盈止损区域都保留在图表上。到达绿色区域＝止盈命中。到达红色区域＝止损命中。没有隐藏的结果。你可以亲自确认。



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两种模式

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SCALP M5 —— 快速。窄止盈止损。趋势时段的活跃交易。

DAY M15 —— 更大的目标。更严格的过滤。信号较少但质量更高。


最强配置：两者并排显示。在M15确认方向。在M5把握时机。



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提醒

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电脑端声音提醒。推送通知至MT5手机端。可选邮件。高质量信号有专属声音。推送通知中也包含依据标签。



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只做黄金。只有黄金。

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所有过滤、阈值、止盈止损计算都是专为XAUUSD从零设计。交易时段规律、ATR尖峰、数据公布前的动向 —— 全部纳入考量。


这不是给外汇指标套上黄金参数。这是一款黄金专用指标。



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自动识别交易时段

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悉尼、东京、伦敦、纽约 —— 无论你的经纪商服务器时间如何，都会自动识别。



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点差监控

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绿 = GO。黄 = 注意。红 = 等待。始终显示在图表上。



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实时不重绘 —— 并就"重新计算"坦诚说明

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【实时行为】

信号一旦在已收盘K线上出现，就不会在该K线内消失或移位。箭头、入场、止盈、止损在出现的瞬间锁定，之后绝不移动。你实际交易的就是这个实时信号。这里没有延迟，也没有重绘。


【关于重新计算 —— 公开说明】

当你重新加载指标、重启或切换周期时，过去的K线会以归零的内部状态（冷却计数等）重新计算。此时，过去"参考箭头"的呈现方式可能略有变化。这不是重绘，而是任何追踪内部状态的指标都共有的重新计算行为，在所有平台上都属标准现象。重要的是，这对你的实时交易结果毫无影响。你是在信号出现的瞬间交易的，重绘过去的K线绝不会改变任何入场、止盈、止损或盈亏。


而且在v7.20中，每个实际发出的信号都会自动保存到文件，并在重启后还原到相同位置。已通知的信号历史不会被改写。


【真实用户的声音】

正是关于这一点，购买者Violette在她的评价中写道（来自MQL5评价）：

"即便刷新后历史会重绘，那也完全不是问题，因为我已经连续两周持续盈利。我推荐它。"

对于一个实时交易的真实用户来说，重新计算在实际操作中并不构成问题 —— 这就是来自一线的评价。



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移动止损

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面板显示基于21MA的移动止损值。移动你的止损以锁定利润。手动执行。



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取得更好结果的三条规则

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1. 只在M5与M15方向一致时交易

2. 专注于★★与★★★。★则跳过或用最小手数

3. 趋势为Range时跳过。无趋势＝无优势



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这款指标背后的故事 —— 12年

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我不是为了卖而做它。我做它是因为我自己需要。12年只交易黄金。两次爆仓。每一个过滤阈值都用真金白银验证过。


我每天都在自己的交易中使用它。现在轮到你了。



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规格

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平台：MetaTrader 5

品种：仅限XAUUSD

周期：M5与M15

建议点差：$1.0以下



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常见问题

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Q: 能用于外汇货币对吗？ —— 不能。仅限XAUUSD。

Q: 能用于M30或H1吗？ —— 不能。仅限M5与M15。若需波段交易，请参阅 Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。

Q: 需要调整参数吗？ —— 默认值已优化。仅可更改过滤级别。

Q: 没有信号出现？ —— 过滤器在正常工作。请等待合适的形态。

Q: 它会重绘吗？ —— 实时不会。出现的信号其入场、止盈、止损当场锁定。重新加载或重启会重新计算过去的参考箭头，但这不影响交易结果。已通知的信号在v7.20中会被保存和还原。

Q: 重启后信号会消失吗？ —— 不会。从v7.20起自动保存和还原。

Q: 有手册吗？ —— 有。购买后给我留言，我会发送PDF手册和AI Zone Radar赠品。



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永久授权购买者赠品

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购买永久授权，即可免费获得以下内容：


- AI Zone Radar（价值$59）：内置5层强度评分的自动支撑与阻力检测指标

- 完整PDF手册：设置方法与交易规则的完整指南


租赁不适用。购买后在MQL5上直接给我留言，我会把两者都发给你。

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834



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产品系列

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也提供MT4版本：https://www.mql5.com/en/market/product/170617


也提供M30/H1/H4波段版本 —— 适合想捕捉M5/M15抓不住的大波段的人。Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）。每笔交易瞄准$20–$80+的空间。

https://www.mql5.com/en/market/product/177643



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评价

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如果你觉得这款指标有用，欢迎留下评价。你的反馈能帮助其他交易者做出判断。



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风险披露

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这是一款辅助决策工具，并非投资建议。过往业绩不保证未来结果。XAUUSD波动剧烈，可能造成重大亏损。请仅用你能承受损失的资金交易。强烈建议在低点差环境下使用。

评分 5
Yik Hung Lai
1177
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

Violette
660
Violette 2026.06.10 14:04 
 

I did buy a LOT of indicators of the market and they all went to the trash. This one is different because it's the first one which gives me good profit, i'm very satisfied of this indicator and the seller is very friendly. I for example had losses in my account because of an EA (which did go to the trash also) and within 1 week i did recover all thanks to this indicator, so thank you very much ! I must also say that even if the history repaints after refresh, it's absolutely not a problem as i'm continuesly doing profits since 2 weeks. I recommand.

jcasas311948 Casas
198
jcasas311948 Casas 2026.04.17 11:31 
 

El 18 de Abril del 2.026, alquile por un mes el indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y desde el primer momento, las señales fueron perfectas y el resultado de las primeras dos semanas fue espectacular: -Total de señales en el mercado de Londres y Nueva York = 110 -Total de señales en las que he entrado =57 - Operaciones positivas 55 (96,49%) - Resultados de los 9 días operados= 8.923$ RESULTADOS REALES 20/30- Abril 2.026 Total 9 dias Op. Total Señales Dia /Semana -177 100% Señales en M. Asiatico -67 38% S. en M. Londres + N.Y. -110 62% Señales de Venta -86 48,59% Señales de Compra -57 32,20% Solo mercado de London + NY Señales Buenas -77 70,00% Señales Malas -33 30,00% NO entrado -53 48,18% Entrado L/NY -57 51,82% Beneficio $ 9.313,85 Operaciones positivas -55 96,49% Perdida -$ 390,51 Operaciones Negativas -2 3,51% Resultado total SEMANA -$ 8.923,34 En la segunda semana pude constatar que el indicador tenia una serie de pequeñas incidencias en MT5 y se las manifesté al desarrollador, el cual en la actualización de hoy 7,13, parece que están todas superadas y mejorado el rendimiento en MT5. Por todo ello recomiendo este indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y yo confirmo que cuando venza el mes de alquiler , lo compraré definitivamente. Un saludo..... Atentamente: Jose Casas

Hoy domingo 17 de Mayo de 2026, confirmo que he adquirido la licencia de compra completa, espero recibir AI Zone Radar + manual PD.

Un saludo....... Atentamente: Jose Casas

Recibido.... Gracias.

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Guo Sheng Zhao
指标
这个量价结构指标是一款适用于   MetaTrader 4 和 MetaTrader 5   的图表分析指标，集量价结构、成交量分布、市场情绪、波动提示和关键价格区域展示于一体。指标直接运行在主图窗口，可帮助交易者快速观察市场的重要价格位置与活跃程度。 主要功能 1. 量价结构支撑与阻力 自动标记连续量价结构形成的潜在支撑位和阻力位，辅助识别价格可能出现停顿、反应或突破的位置。 支持两种分析模式： 成交量结构 价格结构 线条颜色、宽度和样式均可自定义。 2. 成交量尖峰提示 当市场成交量显著放大时，在图表中显示醒目标记，帮助发现异常活跃、加速、衰竭或可能发生方向变化的行情。 可选功能包括： 尖峰图标提示 尖峰价格水平线 高点、低点、收盘价或组合价位显示 自定义成交量阈值 3. 高波动行情提示 自动标记波动明显扩张的 K 线，方便交易者及时发现突破、加速和快速行情。 支持： 高波动图标 关键价格水平线 自定义检测周期与敏感度 自定义线条颜色、宽度和样式 4. 成交量分布 在图表右侧显示指定范围内的成交量分布，直观呈现不同价格区域的交易活跃程度。 主要显示内容包括： 高成交量节点 低成交量
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.58 (12)
指标
Haven Volume Profile 是一个多功能的成交量剖面分析指标，帮助基于交易量分布识别关键价格水平。它旨在为专业交易者提供更深入的市场理解，并帮助识别重要的进出场点。 其他产品 ->  这里 主要功能： Point of Control (POC) 计算 - 最大交易活动水平，帮助识别最具流动性的水平 Value Area 定义（增加活动区）和可自定义的成交量百分比，帮助更准确地评估交易区间 支持tick成交量和实际成交量，适用于不同市场类型和交易策略 灵活的计算周期设置（天数），使工具能够适应任何时间范围 自动适应浅色和深色终端主题，提升用户界面的可视体验 清晰的水平可视化，支持自定义样式和颜色，便于图表分析和快速决策 该指标非常适合识别重要的价格水平和整合区，帮助交易者做出更加明智的交易决策。使用 Haven Volume Profile 有助于通过更准确的成交量和市场动态分析来降低风险并增加利润。
FREE
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
指标
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
ICT Yoshi Pro
Le Quang Thanh
指标
Market Structure, Liquidity and Price Action Analysis for MetaTrader 5 A chart can contain plenty of information and still leave a trader without a clear decision. A BOS label may appear, liquidity may be nearby, and an order block may remain active, yet the real challenge is understanding how those elements relate to one another. ICT Yoshi Pro organizes that process into a cleaner, more disciplined MetaTrader 5 workflow. What ICT Yoshi Pro Does ICT Yoshi Pro is a manual decision-support indicat
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
指标
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Volume Profile Fibo Confluence
Yannick Dupont
指标
What if you could finally SEE where the market really wants to go? Most traders watch price. Pros watch VOLUME — where the money was actually traded. Volume Profile Fibo Confluence puts that reading right in front of you, in plain language, no jargon. WHAT YOU SEE ON YOUR CHART • The POC, the most-traded price: the market's natural magnet • The value area (VAH / VAL): the "house" where price spends its time • Automatic Fibonacci retracement + the golden pocket • Low-volume nodes
RSI MultiCurrency Strength Meter
Antonello Belgrano
指标
RSI Currency Strength Meter is a powerful and elegant multi-currency indicator that measures the real-time relative strength of the 8 major currencies using RSI logic. By calculating the smoothed performance of each currency across its major pairs and applying the RSI formula, it delivers clean and responsive strength lines that make it easy to spot which currencies are truly strong or weak at any moment. This indicator is particularly useful for visualizing currency correlations and divergence
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
指标
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
SUM Market Profile Heat
Liu Ying Pei
指标
Market Profile Heat indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible to use a fr
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
指标
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro po
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
指标
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
WaveSniper
Alessandro Farinella
指标
Wave Sniper One indicator. Adaptive baseline, multi-layer signal engine, and closed-bar confirmed entries — designed for traders who want precision without complexity. I tried to build the perfect indicator. I ended up deleting most of them. I used, studied and coded hundreds of indicators. I analyzed and converted entire libraries from PineScript, ProRealCode, EasyLanguage, MQL. Oscillators, moving averages, bands, candlestick pattern: you name it! I spent weeks, even months optimizing param
作者的更多信息
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
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Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
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Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
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指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT4版本也已发售： https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site +Market+Product+Page 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
AI Zone Radar Support Resistance Strength Score
Genki Andou
指标
AI Zone Radar — 5层评分搭载 智能支撑·阻力检测 别再手动画线了。AI Zone Radar自动检测真正重要的支撑·阻力区域 — 并使用独家的5层算法为每个区域评分，从1到5。 "价格会在哪里反转？" — AI Zone Radar用数字而非猜测来回答这个问题。 为什么这个不一样 大多数支撑·阻力指标在每个摆动高低点都画线。你得到几十条线，却无法判断哪些重要。AI Zone Radar使用ATR自适应检测和5层评分系统，只显示当前被市场积极尊重的区域。 5层评分系统 第1层 — 实体/影线分析：用蜡烛实体的价格反应得1.5倍分。仅影线触碰得0.5倍分。实体反应表明真正的承诺。 第2层 — 指数时间衰减：近期触碰得分更高。超过30天的区域衰减到接近零。只有新鲜、相关的区域才能存活。 第3层 — 触碰频率：短时间内多次触碰表明强烈的机构兴趣。聚集的反应放大评分。 第4层 — 成交量加权：当区域的成交量超过平均值1.3倍时，表明大玩家正在防守该水平。 第5层 — 突破惩罚：被多次突破的区域获得高达70%的评分减少。被突破的支撑是弱支撑。 结果：每个区
Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5
Genki Andou
专家
你的EA能解释它为什么赢吗？ 大多数EA只给你结果。赢了、输了、余额涨了、余额跌了。它为什么进场、现在为什么不进场、哪种信号在你的账户里真正赚钱——你一无所知，只能开着它、然后祈祷。 KURAMA GOLD SWING AUTO 从根本上不同。 [这个EA唯一的与众不同之处] 这个EA会追踪哪些信号在你的账户里赚钱——并且告诉你。 每个信号自动评级为 S / A / B / 。每个信号还按目标深度分类：Quick / Short / Mid / Long。两者组成16格矩阵，EA基于你账户的真实历史，持续统计每一格的胜率和盈亏。 按一个按钮，专家日志里就会打印：   A: Quick:0%(1 -77)  Short:100%(2 +234)  Mid:--  Long:--   : Quick:75%(4 +158)  Short:33%(3 -235)  Mid:67%(3 +80)  Long:67%(6 +111) 强的格子看得见，弱的格子也看得见。而且每一格都能单独设置手数——赚钱的加码，不赚钱的砍掉。 EA还会替你盯着这个矩阵：当某一格交易数足够、
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Yik Hung Lai
1177
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.07.05 08:54
Thank you so much for the review, and for choosing both the scalping and swing versions! I'm really glad you find them easy to use — that's exactly what I aim for. If you ever have questions as you trade, feel free to reach out anytime. Happy trading!
Violette
660
Violette 2026.06.10 14:04 
 

I did buy a LOT of indicators of the market and they all went to the trash. This one is different because it's the first one which gives me good profit, i'm very satisfied of this indicator and the seller is very friendly. I for example had losses in my account because of an EA (which did go to the trash also) and within 1 week i did recover all thanks to this indicator, so thank you very much ! I must also say that even if the history repaints after refresh, it's absolutely not a problem as i'm continuesly doing profits since 2 weeks. I recommand.

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.06.10 22:53
Thank you so much for this wonderful review, Violette! I'm truly happy to hear you recovered your losses within a week and have been consistently profitable for two weeks now. That's exactly the kind of result I built this tool for. And I really appreciate you pointing out that the recalculation on refresh is not a problem in real trading — as an active, profitable user, your perspective means a lot. Keep up the disciplined trading, and feel free to reach out anytime if you have questions. Wishing you continued success!
404 strategy not found
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404 strategy not found 2026.06.02 13:57 
 

I want to open with the concerns, as these are the most material considerations for any prospective buyer.

The most significant issue is that the indicator panel does not display in backtests. This is a meaningful limitation, because it prevents buyers from assessing the true hit-rate prior to purchase. When the indicator is first applied to the chart, a number of past losing trades are removed and excluded from the count, which inflates the displayed performance. Only a forward test conducted after purchase reveals the actual results. In my case, the win-rate settled closer to 55–60%, materially below the 80%+ the panel initially suggests. This is a poor practice and, at minimum, creates a misleading impression of performance.

A second concern is that the variable settings in the input tab are non-functional. Adjusting them produces no change in the signals. The developer has explained that the logic is entirely internal, which raises the question of why the input tab presents these parameters as adjustable when they are, in fact, fixed. There is also an inconsistency whereby removing and reapplying the indicator causes some entries to disappear; if left running without reloading, the signals remain stable. Collectively, these issues call into question how mature and transparent the strategy actually is, and prospective users should be prepared to apply additional indicators to filter the signals.

To be clear, I do not consider this a scam, and I have no direct evidence of bad faith on the part of the author. That said, the combination of inflated backtest figures, non-functional inputs, and a performance panel that flatters early results does give the product the appearance of one, and buyers should evaluate it on that basis rather than on the initial numbers.

On the positive side, the strategy does have merit. The chart displays TP and SL levels, which makes execution straightforward. The developer was responsive and provided support promptly when required. As with any strategy, results depend on discipline, practice, and adherence to the manual. I will update this review if the situation changes.

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.06.02 21:30
Thank you for the fair and thoughtful review, Gerard. You've understood the indicator perfectly: signals never disappear during live trading — only on a full reload (remove/re-add, timeframe switch, restart). I'd like to explain why this is a deliberate design choice rather than a bug. The indicator fires signals in real-time, the moment price touches an MA during bar formation — not waiting for the candle to close. This is what lets you enter early, before price runs toward TP. The tradeoff is that real-time signals cannot perfectly match a recalculation, which only sees completed bar data after the fact. To make historical signals 100% fixed, I would have to delay every signal until the candle closes — meaning entries come 5 minutes late on M5, often after price has already moved. I made this choice deliberately: I wanted to build an indicator that actually helps users win in live trading, not one that simply looks perfect in hindsight. Real-time entries are what make money. As you said — let it run, and no signals disappear. Thank you for trading with discipline and for the kind words about support. Wishing you continued success!
khkh14
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khkh14 2026.06.02 03:06 
 

**Repaints despite being advertised as "No Repaint."** Purchased based on the explicit claim: "No repaint. No redraw. Every signal stays fixed once confirmed." After testing, I found that historical arrows changed after a simple chart reload (changing timeframe and changing back). The seller later confirmed that historical signals can change after recalculation. This directly contradicts the product description. A signal that changes after recalculation is not "fixed once confirmed." The actual behavior was not clearly disclosed and was a key factor in my purchase decision. Had the true behavior been disclosed before purchase, I would not have bought this indicator.

*** BELOW IS THE REPLY to AUTHOR'S COMMENT***

Your explanation confirms that historical signals are recalculated and can change after a reload.

That is precisely the problem.

In my testing, the recalculated chart appeared to contain fewer losing signals and a higher-quality signal history than what was originally displayed. This creates the impression of a much better-performing indicator than what traders actually experienced in real time.

If historical signals are modified after the fact, then any win rate, signal history, or performance statistics derived from those signals become unreliable because they are based on hindsight-adjusted results.

Calling this "recalculation" instead of "repainting" does not change the underlying fact that historical signals are not fixed and can change after the event.

A signal that can disappear or change after it has been plotted is not "fixed once confirmed."

Genki Andou
739
来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.06.02 03:49
Thank you for your feedback. To be clear for anyone reading this: the indicator does NOT repaint during live trading. Once a signal appears on the current bar, it stays fixed. This is verified by all active users, including one who achieved a 96.49% win rate over 57 trades in 9 days of live trading. What the reviewer describes is recalculation behavior that occurs when the indicator is reloaded from scratch (chart refresh, timeframe switch, MT restart). This resets internal cooldown counters and can produce slightly different signals on historical bars. This is standard behavior for any indicator that uses internal state tracking, across any platform. This has zero impact on live trading. You trade the signal when it appears in real-time. No entry, TP, SL, or result is affected. I have updated the product description to make this distinction even clearer. The "no repaint" claim applies to real-time signals, which is the industry-standard definition used across MQL5 Market.
jcasas311948 Casas
198
jcasas311948 Casas 2026.04.17 11:31 
 

El 18 de Abril del 2.026, alquile por un mes el indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y desde el primer momento, las señales fueron perfectas y el resultado de las primeras dos semanas fue espectacular: -Total de señales en el mercado de Londres y Nueva York = 110 -Total de señales en las que he entrado =57 - Operaciones positivas 55 (96,49%) - Resultados de los 9 días operados= 8.923$ RESULTADOS REALES 20/30- Abril 2.026 Total 9 dias Op. Total Señales Dia /Semana -177 100% Señales en M. Asiatico -67 38% S. en M. Londres + N.Y. -110 62% Señales de Venta -86 48,59% Señales de Compra -57 32,20% Solo mercado de London + NY Señales Buenas -77 70,00% Señales Malas -33 30,00% NO entrado -53 48,18% Entrado L/NY -57 51,82% Beneficio $ 9.313,85 Operaciones positivas -55 96,49% Perdida -$ 390,51 Operaciones Negativas -2 3,51% Resultado total SEMANA -$ 8.923,34 En la segunda semana pude constatar que el indicador tenia una serie de pequeñas incidencias en MT5 y se las manifesté al desarrollador, el cual en la actualización de hoy 7,13, parece que están todas superadas y mejorado el rendimiento en MT5. Por todo ello recomiendo este indicador Gold Signal Pro with Auto TP SL y yo confirmo que cuando venza el mes de alquiler , lo compraré definitivamente. Un saludo..... Atentamente: Jose Casas

Hoy domingo 17 de Mayo de 2026, confirmo que he adquirido la licencia de compra completa, espero recibir AI Zone Radar + manual PD.

Un saludo....... Atentamente: Jose Casas

Recibido.... Gracias.

Genki Andou
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来自开发人员的回复 Genki Andou 2026.06.14 06:56
¡Hola Jose! Muchísimas gracias por adquirir la licencia completa y por esta reseña tan detallada y generosa. Significa mucho para mí. Tus resultados son extraordinarios, y sobre todo admiro tu disciplina: operar solo en Londres y Nueva York, filtrar las señales débiles y entrar con criterio. Ese es exactamente el uso que hace que el indicador brille. También te agradezco mucho tu feedback sobre MT5 — gracias a tus observaciones pude lanzar la actualización 7.13 con el rendimiento mejorado. Me ayudaste a mejorar el producto para todos. Me alegra que ya hayas recibido AI Zone Radar y el manual. Si tienes cualquier duda sobre cómo combinarlo con el indicador, no dudes en escribirme. ¡Gracias por tu confianza, Jose! Un fuerte saludo.
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