Смотри обучающее видео по маркету на YouTube
Как купить торгового робота или индикатор
Запусти робота на
виртуальном хостинге
виртуальном хостинге
Протестируй индикатор/робота перед покупкой
Хочешь зарабатывать в Маркете?
Как подать продукт, чтобы его покупали
Технические индикаторы для MetaTrader 5
На основании сигналов технических индикаторов принимаются решения относительно открытия или закрытия сделки на фондовом и форекс-рынках. Суть индикаторов заключается в математическом преобразовании цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования изменений цен в будущем. Протестируйте технические индикаторы, чтобы лучше предсказывать поведение рынка и зарабатывать на этом.
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299$ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти у
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Gold Sniper Scalper Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в определении точек входа и эффективном управлении рисками. Индикатор предоставляет комплексный набор аналитических инструментов, включая систему обнаружения сигналов, автоматическое управление Entry/SL/TP, анализ объемов и статистику эффективности в режиме реального времени. Руководство пользователя для понимания системы | Руководство пользователя на других языках ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (15)
Пожалуйста, оставьте положительный отзыв. Важное примечание: На изображении в скриншотах показаны мои индикаторы, индикатор "Suleiman Levels" и индикатор "RSI Trend V", включая, конечно, прикрепленный "Time Candle", который изначально является частью комплексного индикатора для продвинутого анализа и эксклюзивных уровней "Suleiman Levels". Если вам понравилось, попробуйте индикатор "RSI Trend V": https://www.mql5.com/en/market/product/132080 и если вам понравилось, попробуйте индикатор "Suleima
FREE
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a real-time market prediction engine designed to analyze price behavior and estimate future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.67 (109)
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Inputs
FREE
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
Critical Zones был создан специально для ручных трейдеров, которые ищут более точные входы в рынок. Этот индикатор использует передовые алгоритмы для обнаружения зон интереса, вычисляя наиболее значимые поддержки и сопротивления на графике, а также их прорывы и ретесты. Индикатор может быть настроен на отправку предупреждений и уведомлений при обнаружении потенциально выгодных возможностей для покупки/продажи, что позволяет трейдерам оставаться в курсе торговых возможностей, даже когда они не
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Если вы торгуете со скользящими средними, этот индикатор станет вашим лучшим помощником. Вот что он умеет: показывает сигналы, когда две скользящие средние пересекаются (например, быстрая скользящая средняя пробивает медленную снизу-вверх — возможен рост). Оповещает всеми способами: пищит в терминале, шлёт уведомление на телефон и письмо на почту — теперь вы точно не пропустите сделку. Гибко настраивается: можно выбрать, как именно рассчитывать скользящую среднюю (в наличии больше 10 вариантов),
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Candle Timer Countdown
JETINVEST
4.69 (100)
Обратный отсчет таймера свечи отображает оставшееся время до закрытия текущего бара и формирования нового бара. Его можно использовать для управления временем. Версия МТ4 здесь ! Особенности Отслеживает время сервера, а не местное время Настраиваемый цвет текста и размер шрифта Дополнительная визуализация дневного изменения символа Оптимизирован для снижения загрузки ЦП Входные параметры Показать дневную вариацию: истина / ложь Размер шрифта текста Цвет текста Если у вас остались вопросы, с
FREE
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Crystal Volume Profile Auto POC — Визуализация объема для точных торговых решений Обзор Crystal Volume Profile Auto POC — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает распределение объема и автоматически определяет Point of Control (POC). Он помогает трейдерам находить области наибольшей активности участников рынка и выявлять скрытые уровни поддержки и сопротивления. Основные возможности Динамический профиль объема (видимая часть графика или выбранный диапазон) Автоматическое определение
FREE
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Rental/Lifetime Package Options and Privileges Rent Monthly Six Months Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders" x Rectangle Break Alert Tool x How to trade with it: http://www.tradethevolumewaves.com ** If you purchase please contact me to setup your : Training Room and complete manual access. Wei
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of M1 Scalper Pro Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений. Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО: Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
MetaForecast предсказывает и визуализирует будущее любого рынка на основе гармонии в данных о ценах. Хотя рынок не всегда предсказуем, если существует узнаваемый паттерн в ценах, то MetaForecast способен предсказать будущее с наибольшей точностью. По сравнению с другими аналогичными продуктами, MetaForecast способен генерировать более точные результаты, анализируя тренды на рынке. Входные параметры Past size (Размер прошлых данных) Указывает количество баров, которые MetaForecast использует для
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
SuperScalp Pro – Продвинутая система скальпингового индикатора с множеством фильтров SuperScalp Pro — это продвинутая система скальпингового индикатора, объединяющая классический Supertrend и множество интеллектуальных подтверждающих фильтров. Индикатор эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до H4 и особенно подходит для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар. Может использоваться как самостоятельная система или гибко интегрироваться в существующие торговые стратегии. Индикатор включает б
Blahtech Candle Timer MT5
Blahtech Limited
4.84 (138)
Over 100,000 users on MT4 and MT5 Blahtech Candle Timer displays the remaining time before the current bar closes and a new bar forms. It can be used for time management Links [ Install | Update | Training ] Feature Highlights The only candle timer on MT5 with no stutter and no lag S electable Location Tracks server time not local time Multiple colour Schemes Configurable Text Customisable alerts and messages Optimised to reduce CPU usage Input Parameters Text Location - Beside / Upper Le
FREE
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.79 (52)
Торговая сессия KillZone — Раскрой силу рыночного тайминга Успешные трейдеры знают одну истину: тайминг решает всё. Разные торговые сессии приносят различную активность, волатильность и возможности. Чтобы помочь вам ясно видеть эти изменения и использовать их, мы создали индикатор Trading Session KillZone. Этот индикатор выделяет активное время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий, давая вам полное представление о том, когда рынок наиболее живой. Вы можете настраивать отображение — показ
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (3)
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённые реальным рыночным импульсом. Данный индикатор не пытается предсказать вершины или
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Представляем Quantum TrendPulse , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь SuperTrend , RSI и Stochastic в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend: легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version: https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version: https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
Версия MT4 Golden Hunter был разработан для трейдеров, торгующих на рынках вручную. Это очень мощный инструмент, состоящий из 3 различных индикаторов: Мощная стратегия входа: формируется индикатором, который измеряет волатильность валютной пары и определяет рыночную тенденцию. LSMA: Сглаживает ценовые данные и полезен для выявления краткосрочного тренда. Heikin Ashi: Как только индикатор будет присоединен к графику, японские свечи изменятся на свечи Heikin Ashi. Этот тип свечей сглаживает це
FREE
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикатор Trend Line PRO является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO идеально подходит для всех символов Meta Trader: валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие Trend Line PRO и реальные Сигналы вы можете найти з
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Full VWAP
Alexandre Borela
4.87 (61)
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Обьемная средняя цена - это соотношение стоимости, торгуемой до общего объема торгуется над определенным горизонтом времени. Это мера средней цены по какой запас торгуется над торговым горизонтом. VWAP часто используется как торговый ориентир инвесторами, которые стремятся быть максимально пассивными в их исполнение. С помощью этого индикатора вы сможете нарисовать VWAP для: Текущий день. Текущая неделя. Текущий месяц. Текущий квартал.
FREE
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
Legacy of Gann for MT5
Pavel Zamoshnikov
5 (5)
Индикатор очень точно определяет уровни возможного окончания тренда и фиксации профита. Метод определения уровней основан на идеях В.Д.Ганна (W.D.Gann), с использованием алгоритма, разработанного его последователем Кириллом Боровским. Чрезвычайно высокая достоверность достижения уровней (по словам К.Боровского – 80-90%) Незаменим для любой торговой стратегии – каждому трейдеру необходимо определить точку выхода из рынка! Точно определяет цели на любых таймфремах и любых инструментах (форекс, ме
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Испытайте торговлю, как никогда раньше, с нашим непревзойденным индикатором разрыва справедливой стоимости MT5 (FVG) признан лучшим в своем классе. Этот индикатор рынка MQL5 выходит за рамки обычного, предоставляя трейдерам непревзойденный уровень точности и понимания динамики рынка. Версия EA: WH Fair Value Gap EA MT5 Индикатор на основе SMC: WH SMC Indicator MT5 Функции: Лучший в своем классе анализ разницы в справедливой стоимости. Поддержка нескольких таймфреймов. Персонализация. Опове
FREE
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ структуры рынка и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает сделки и не управляет ордерами: это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующую информацию : Структура рынка : ключевые свинги, HH, HL, LH, LL Пробои структуры : Break of Structure (BOS) и Change of Cha
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Easy Buy Sell Signal
Franck Martin
4.69 (68)
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FREE
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Fair Value Gap (FVG) Indicator Overview The Fair Value Gap (FVG) Indicator identifies inefficiencies in price action where an imbalance occurs due to aggressive buying or selling. These gaps are often created by institutional traders and smart money, leaving areas where price may later return to "fill" the imbalance before continuing its trend. Key Features: Automatic Detection of FVGs – The indicator highlights fair value gaps across different timeframes. Multi-Timeframe Support – View FVGs fr
FREE
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.82 (11)
Индикатор Anchored VWAP для MetaTrader 5 – Профессиональный инструмент анализа объёма Индикатор Anchored VWAP для MT5 позволяет рассчитывать Volume Weighted Average Price (VWAP) с любого выбранного бара или события. В отличие от стандартных VWAP, которые сбрасываются ежедневно, эта версия позволяет закреплять VWAP в любой точке, обеспечивая точный анализ объёмов, справедливой цены и тренда. Основные особенности Гибкая установка точки отсчёта VWAP. Фиксация точки якоря для предотвращения случайны
FREE
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикатор Haven FVG — это инструмент для анализа рынков, который позволяет выделять области неэффективности (Fair Value Gaps, FVG) на графике, предоставляя трейдерам ключевые уровни для анализа цены и принятия торговых решений. Другие продукты -> ЗДЕСЬ Основные особенности: Индивидуальные настройки цветов: Цвет для бычьего FVG (Bullish FVG Color). Цвет для медвежьего FVG (Bearish FVG Color). Гибкая визуализация FVG: Максимальное количество свечей для поиска FVG. Дополнительное удлинени
FREE
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
Индикатор Matrix Arrow MT5 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс , товары , криптовалюты , индексы , акции . Индикатор Matrix Arrow MT5 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Multi oscillator divergence MT5
Jan Flodin
4.73 (11)
Индикатор определяет расхождение между ценой и осциллятором / индикатором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. У него есть опция фильтра RSI, которая позволяет отфильтровать только самые сильные настройки. Индикатор также предлагает варианты ожидания прорыва канала Дончиана или пересечения ценой скользящей средней (см. Снимок экрана 3). чтобы подтвердить дивергенцию перед тем, как подать сигнал о торговой возможности. В сочетании с вашими собственными правилами и мето
LT Regression Chanel MT5
BacktestPro LLC
4.35 (20)
Познакомьтесь с индикатором LT Regression Channel, мощным техническим инструментом, который объединяет элементы анализа Фибоначчи, анализа конверта и фурье-экстраполяции. Этот индикатор разработан для оценки волатильности рынка и повышения точности выявления уровней перекупленности и перепроданности с помощью анализа Фибоначчи. Он также использует фурье-экстраполяцию для прогнозирования движений рынка, интегрируя данные из этих индикаторов. Наш универсальный инструмент можно использовать независ
FREE
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
4.67 (3)
Smart Volume Profile — это профессиональный индикатор объёмного профиля, который в реальном времени рассчитывает и отображает распределение объёмов между двумя вертикальными линиями, с разделением покупок и продаж, а также уровнями POC, VAH и VAL. Разработан как для дискреционной, так и для системной торговли, позволяет увидеть, где рынок торговался больше всего и как распределялось давление покупателей и продавцов в выбранный период. Почему именно этот индикатор Полный контроль периода анализа
FREE
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
MetaTrader Маркет предлагает каждому разработчику торговых программ простую и удобную площадку для их продажи.
Мы поможем вам с оформлением и подскажем, как подготовить описание продукта для Маркета. Все продаваемые через Маркет программы защищаются дополнительным шифрованием и могут запускаться только на компьютере покупателя. Незаконное копирование исключено.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.