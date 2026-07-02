Order Block Zones Auto Supply and Demand
- 指标
-
Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- 版本: 1.35
- 更新: 29 七月 2026
Order Block Zones 标记机构留下的蜡烛——打破结构的强劲行情之前最后一根反向蜡烛——并在您的图表上将其绘制为清晰的供需区域。
区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。
Mitigation（缓解）追踪让图表保持真实。从未被回测过的新鲜区域以粗体绘制，并带有醒目的近端边界线。当价格以影线回探进入区域时，区域变为已缓解并淡化显示。当价格收盘穿越区域时，区域被破坏并自动移除，因此您的图表上永远只显示仍然有效的区域。
紧凑的深色面板——可拖动、四种尺寸、英文或日文——实时显示需求区、供给区和新鲜区域的数量，上方最近的新鲜供给区和下方最近的新鲜需求区及其点数距离，以及图例和警报入口。
这是一款展示型工具。没有交易信号，不承诺盈利，没有 DLL。请将这些区域作为您自己交易方法的背景参考：用于入场、用于目标位，或者仅仅用来判断哪里不该追单。
免费版与PRO版
免费版在你当前查看的时间框架上识别订单块，并将一直免费。Order Block Zones PRO 补上了多数订单块策略真正依赖的一环：更高时间框架的地图。H4 和日线的区域会叠加到你的执行图表上，价格回到新鲜区域的瞬间触发弹窗和推送提醒，Fair Value Gap 会一直绘制到被回补为止。如果你在 M5/M15 入场、瞄准 H4 级别的价位，PRO 正是那座桥：https://www.mql5.com/en/market/product/184015
刚接触订单块？我用这个工具写了一份免费的伦敦开盘分步交易流程：https://www.mql5.com/en/blogs/post/772208
想在这些区域之上获得多信号确认？Order Block Zones 与 Confluence Sniper 天然搭配——这是一款免费的五引擎共识工具，只有当各引擎一致时才发出信号，并将每个信号写入防篡改台账，因此不会重绘。在这里标出关键位，再让 Confluence Sniper 确认时机：https://www.mql5.com/en/market/product/184567
区域的识别逻辑完全透明，不是黑箱。一根看跌蜡烛，其高点随后被一段位移行情（displacement）向上突破，即成为需求区；一根看涨蜡烛，其低点随后被向下突破，即成为供给区。位移以 ATR 为基准衡量，弱势和噪音蜡烛会被自动忽略。
Mitigation（缓解）追踪让图表保持真实。从未被回测过的新鲜区域以粗体绘制，并带有醒目的近端边界线。当价格以影线回探进入区域时，区域变为已缓解并淡化显示。当价格收盘穿越区域时，区域被破坏并自动移除，因此您的图表上永远只显示仍然有效的区域。
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Me gusta, bastante util, -translation-, I like it, very usefull