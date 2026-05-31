Astro Ai Intelligence

您好，交易员！
大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。
Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。
以下是该系统背后的具体技术：
1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN）
市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。
功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。
优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。
2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO）
模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。
功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。
优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。
执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端
如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）将这些用 Python 训练的代理直接集成到您的交易终端中。
在本地运行编译后的机器学习模型，即可在云端实现毫秒级精度和零延迟。这种即时执行使 AI 能够实时完美响应。
Astro AI 的主要特性
除了强大的架构之外，该指标还配备了专业交易者所需的一切：
通用：適用於所有二元期權經紀商。 （提供MT4和MT5版本）
精准度：专为 1 分钟时间框架设计，到期时间为 3 分钟或 5 分钟
高精准度：经验证的胜率高达 85%
清晰信号：100% 无重绘，零延迟，保证无卡顿
随时随地交易：支持 Android 和 Mac 即时推送通知
安全设置：指标已获得完整授权，并附带完整的 PDF 手册
新闻仪表盘：追踪重要新闻事件的准确日期和时间
凭借先进的 ONNX 平台，Astro AI 仍然是那些将交易策略视为一项事业的交易者的理想之选。
告别零售工具，升级到真正的多智能体 AI 系统。
查看实时验证
PrimeX7Trader 团队
推荐产品
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
指标
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
RBreaker
Zhong Long Wu
指标
RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
专家
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
RSI Pro Alert
Fang Yu Lin
指标
# RSI Pro Alert - 高级RSI指标 一款功能强大的专业级RSI指标，具备智能警报、定时快照和多维度通知功能，助您精准把握市场机会！ --- ## 核心特性 ### 智能信号识别 - **精准交叉检测** ：自动识别RSI穿越超买/超卖水平的关键时刻 - **状态跟踪机制** ：实时监控市场状态变化（超买/超卖/中性） - **首次加载通知** ：指标加载时立即报告当前市场状态 ### 多维度警报系统 - **弹窗警报** ：MT5原生弹窗提醒 - **声音警报** ：支持自定义买入/卖出提示音 - **文件通知** ：自动生成带时间戳的警报日志文件 - **冷却机制** ：可自定义警报间隔，避免频繁打扰 ### 定时快照功能 - **定期报告** ：可设置15分钟/30分钟/60分钟等间隔自动生成市场快照 - **完整信息** ：快照包含RSI值、价格、状态、交易建议等完整信息 - **历史记录** ：所有快照自动保存，便于复盘分析 ### 个性化定制 - **自定义水平** ：支持调整超买（默认70）和超卖（默认30）
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Neoarjo fair value gaps dont lie theory
Phemelo Neo Malele
指标
该指标的独特优势在于其基于 Arjo 设计和开发的“公允价值缺口理论”。Arjo 是一位顶尖的导师，而我本人则在此基础上进行了开发完善。该系列视频将包含完整的 YouTube 链接，提供详尽的讲解，并附有编译后的 MT4/MT5 系统运行的截图。 所有发布的系统都将分别提供 MT4 和 MT5 版本，以满足不同平台和用户的需求。 所有购买该系统的 100 位客户都将获得一项额外福利：购买 Pine 脚本工具后，即可在 Trading View 上免费使用该系统。 链接： https://youtu.be/gT5SFdwIYC0?si=L_ldI4E_pCx4gVhL 您将获得： 1. 根据链接中的说明，自动检测并绘制看涨/看跌公允价值缺口框。 2. 隐蔽突破缺口信号 3. 突破缺口信号 4. 推送（通知）提醒指标（可选） 5. 该系统适用于所有时间周期。推荐时间周期：15分钟、1小时、4小时和日线。 总结：这仅仅是我们征程的开始，我们将根据用户需求定期更新更多功能、开发和升级，欢迎随时评论或私信我们提出任何问题。很遗憾，我们目前不提供演示下载，但我们保证，为了满足所有用户的需求，我们
PREngulfing
Slobodan Manovski
专家
PR EA - 吞没形态交易系统 自动识别吞没形态，均线确认信号 PR EA是一款MetaTrader 5专家顾问，专门用于识别并交易看涨/看跌吞没形态，并通过移动平均线过滤确认信号。优化适用于30分钟图表，同时兼容M15和H1时间框架。 核心功能: 形态识别 - 精准检测有效的吞没K线形态 趋势确认 - 238周期SMA过滤器（参数可调） 风险管理 - 自定义止损、止盈 + 可选追踪止损 时间框架优化 - 专为M30图表设计（兼容M15/H1） 仓位控制 - 同一时间仅持有一个仓位 推荐设置: 最佳表现：M30时间框架 不建议使用：高于H1的时间框架 自定义选项: 可调整交易手数 灵活设置止损/止盈值 追踪止损功能 均线周期调节 点差过滤，避免低效执行 适合以下交易者: 偏好自动K线形态交易 需要均线确认的反转策略 波段交易（30分钟-1小时图表） 规则明确的交易系统 "通过均线确认的吞没形态交易信号" MT5专用 • 需MetaTrader 5平台 • 兼容所有经纪商
Has rsi signal
Evgenii Savinov
指标
HAS RSI Signal — 带有止损/止盈计算的专业趋势指标 HAS RSI Signal 是一款强大的交易工具，结合了经典指标与现代噪声过滤算法。该指标通过 Heiken Ashi Smoothed (HAS) 平滑蜡烛图和 RSI 震荡指标进行市场分析，在趋势反转或价格退出超买/超卖区域时，为交易者提供清晰的人场信号。 主要优势： 双重过滤： 使用 Heiken Ashi Smoothed 算法消除市场“噪音”，同时通过 RSI 确认动能强度。 自动计算点位： 指标不仅提供信号，还会根据当前市场波动率 (ATR) 自动计算 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 点位。 视觉直观： 信号以彩色蜡烛图的形式直接显示在主图表上，保持交易界面的整洁有序。 多维度通知： 内置终端弹窗警报、声音提示以及手机推送通知 (Push)，确保您不会错过任何交易机会。 核心原理： 指标持续监控 RSI 的极端区域。当价格离开临界区且 HAS 算法确认方向转变时，即生成交易信号。ATR 参数允许止损和止盈根据市场当前的波动性进行动态调整。 核心参数设置： InpPeri
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
指标
Footprint 是一款用于分析订单流 (Order Flow) 和成交量的指标。 它有助于在聚类层面识别市场结构，寻找活动增加的关键区域，并直接在图表上使用过滤器，无需不断打开设置窗口。 Footprint 指标功能 Bid x Ask, Delta 聚类图表； 图表上的控制面板； 用于调整过滤器的滑块； Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; 侧边市场轮廓 (Market Profile)； 累计 Delta (Cumulative Delta)。 核心优势 在密集的 Tick 流上快速计算和渲染数据； 图表内管理 — 主要模式和过滤器可直接在图表上切换，无需打开设置； 通过过滤突出显示重要的价格水平和聚类； 视觉信号高亮：吸收、主动性、失衡和大单交易； 按日、周或当前可见范围显示的侧边轮廓； 包含总成交量、Delta 和累计 Delta 的面板。 Footprint 帮助您确定： 重要成交量集中的位置； 主动性压力出现的位置；
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
BTC Trend Scalper MT5
Ardhan Kurniawan
专家
BTC Trend Scalper MT5 趋势捕捉版 — 针对 BTCUSD 的精准动量交易 大家好，交易者们！ 我是   BTC Trend Scalper MT5   — 一个智能的比特币交易专家顾问，旨在通过纪律严明的风险管理捕捉动量行情。 我 不是 马丁格尔策略。 我 不是 网格系统。 我 不是 赌博机器人。 我是一个 趋势跟踪型 scalper ，专为那些明白保护资本比追逐每一根蜡烛更重要的交易者而设计。 我的专长是什么？ 比特币 (BTCUSD) 我的使命是什么？ 在严格控险的同时，捕捉高概率的方向性行情。 为什么叫“趋势捕捉”？ 许多比特币 EA 试图预测顶部和底部。 许多 scalper 对市场的每一次波动都过度交易。 我采取不同的方法。 我等待。 我通过蜡烛结构识别动量，通过趋势分析确认方向，然后仅在市场条件一致时入场。 当动量出现时，我参与。 当动量消失时，我离开。 没有情绪。 没有犹豫。 我的三层智能系统 第一层：动量蜡烛识别 我的入场系统刻意简单而有效。 对于买入： 前一根蜡烛收盘看涨。 对于卖出： 前一根蜡烛收盘看跌。 如果启
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
指标
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
Multi Second Scope Chart Generator Pro
Kazutaka Okuno
指标
Full integration of Second‑Based Charts × AI × HUD. A truly unique “Second‑Based AI Indicator.” Due to its tick‑based architecture, it does not function correctly on the official MQL5 demo environment. To check the operation and usability, please use CCIver . To check the AI performance, please use GOLDver . Overview Multi Second Scope Chart Generator Pro processes second‑based data in real time and integrates AI prediction, CCI engine, MACD, and M1 regression bands into a single unified HUD
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
指标
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Gold Trader Pro Indicator MT5
Massimiliano Tuzzolino
指标
Gold Trader Pro is an advanced analytical tool specifically engineered for professional trading on XAUUSD (Gold). It provides an immediate comprehensive overview of market structure across 7 different timeframes, allowing traders to identify flow direction and signal strength through a modern, draggable, and interactive interface. Key Features Multi-Timeframe Analysis: Real-time monitoring of M1, M5, M15, M30, H1, H4, and D1. Two Operational Modes: MODE_SCALPING: Optimized for fast-paced analys
FREE
BlueBoat Fimathe PrimeCycle
Sebastian Wehrfritz
指标
BlueBoat – Prime Cycle is a technical indicator for MetaTrader 5 that visualizes market cycles based on the Fimathe cycle model (Marcelo Ferreira) . It identifies and displays historic and live cycle structures such as CA, C1, C2, C3, etc., helping traders understand the rhythm and timing of price movement across multiple sessions. This tool is ideal for manual analysis or as a supporting signal in discretionary strategies. Key Features Historical Cycle Analysis – Backtest and visualize as many
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
指标
1.7*24小时全时在线，安全，可靠，低延时ping； 2.按券商要求智能跟单，详见英文简介   3.本系统仅提供跟单软件服务，不提供交易策略，不代单操作； 4.不限交易手数，客户自行设置A仓手机app端即可，不额外收费 5.客户可按月，季，年付费方式，不同方式，不同优惠，先付费后使用； 6.因券商MT5服务器异常，导致断网后跟单异常，客户需自行风控处理，本系统不提供风控处理 7.券商下单规则改变，会自动更新最新跟单系统 8.详细购买流程，请咨询  wehcat  :zfflyer； 9.再次强调，本系统，仅保障以技术层面实现跟单功能，不参与客户的下单，交易策略，以及风控措施。 10.本系统已稳定运行9个月，经历各种复杂行情考验，稳定，可靠
Fractal Market Structure
Rick in t Veld
指标
Market Structure Fractals The structure layer MetaTrader 5 was missing Most traders stare at candles and draw structure manually — imprecisely, inconsistently, and always too late. You know what a fractal high and low look like. The question is whether you can spot every one, mark it cleanly, and track it the moment price breaks through. You can't. Market Structure Fractals can. MetaTrader 5 shows you price. It doesn't show you structure. That gap — between a candle pattern and a confirmed bre
FREE
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
指标
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
“可调分形” - 是分形指标的高级版本，非常有用的交易工具！ .......................................................................................... - 众所周知，标准分形 MT5 指标根本没有设置 - 这对交易者来说非常不方便。 - 可调分形解决了这个问题 - 它具有所有必要的设置： - 指标的可调周期（建议值 - 高于 7）。 - 价格高点/低点的距离可调。 - 可调分形箭头设计。 - 指标内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ....................................................
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
EA Swing Timing Breakout Smart Auto System
Hendrawanto Kobis
专家
Short Description Swing Timing Breakout EA is a smart Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines trend filtering, momentum timing, and dynamic risk management to capture high-probability swing and breakout opportunities. Full Description Swing Timing Breakout EA is a professional trading robot designed for MetaTrader 5, suitable for traders who want a balance between automation, control, and disciplined risk management. This EA uses a trend-following and momentum confirmation approach ,
Zero Latency Divergence Sniper
Brighton Mufaro Mudzingwa
指标
Zero-Latency Divergence Sniper: 100% Non-Repainting Sell Engine Bears make money fast, but catching the exact peak of a market squeeze is notoriously dangerous. Most retail traders try to time reversals using standard divergence indicators, only to watch the market rip right through their stop losses. Why? Because traditional divergence indicators are lagging traps. They require 2 to 3 "future" candles to confirm a swing high before printing an arrow. By the time you get the signal, the move is
OBVstrengAlertArrow
Long Vu Duc
指标
Chỉ báo này sẽ thông báo cho bạn nếu cấu hình xu hướng thành công. Tín hiệu theo xu hướng không nên được tăng theo, nhưng tín hiệu mua ở mức giá thấp theo mô hình giao dịch thông thường của bạn, hoặc tín hiệu bán ở mức giá tốt, là một lựa chọn rất tốt. Hãy thiết lập nó trên khung thời gian lớn hơn và theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn, bám sát các xu hướng chính. Tôi thường thiết lập ba khung thời gian gần nhau nhất và không bao giờ đi ngược tín hiệu của INdicator này. INdicator   này không có
该产品的买家也购买
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
指标
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
Chimera Volume
Marko Milenkovic
指标
适用于 MetaTrader 5 的 Chimera Volume 高级成交量分析与市场活跃度可视化 Chimera Volume 是一款为 MetaTrader 5 设计的自定义指标，旨在通过动态视觉框架分析标准化成交量活跃度，并展示市场参与度的变化。 该指标利用自适应标准化算法处理 Tick 成交量数据，生成关于成交量强度、累积阶段以及不同市场条件下活跃度变化的结构化表达。 与显示原始成交量数值的标准成交量指标不同，Chimera Volume 应用了额外的计算方法，以突出市场活动的相对变化并提高图表的可读性。 主要功能 根意图直方图 (Root Intent Histogram)： 一种动态直方图，用于可视化标准化成交量强度和市场参与度。该直方图使用自适应颜色过渡，以区分活跃度增加时期与参与度减弱时期。 惯性线 (Inertia Line)： 一条由标准化成交量计算得出的平滑分析线。旨在帮助交易者观察成交量动能的变化，并监控扩张期与收缩期之间的转换。 信号线 (Signal Line)： 一个用于比较短期和长期成交量表现的次级计算层，在评估市场状况时可作为辅助参考。 自适应成交量
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (2)
指标
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
指标
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
作者的更多信息
Auto Visible Volume Profile
Abdul Hamas
指标
The PrimeX7Trader Auto-Visible Volume Profile is a next-generation, highly optimized market analysis tool designed specifically for serious traders who require extreme precision without terminal freezing. Unlike traditional volume profiles that clutter your chart with manual lines or slow down your platform by calculating thousands of unseen historical bars, this indicator dynamically reads only the visible viewport. It is engineered for fast, manual trade execution, making it the perfect compan
Aurum AI Gold Scalper
Abdul Hamas
专家
Aurum AI - 黄金 (XAUUSD) 双智能体神经网络交易系统 欢迎来到黄金算法交易的未来。告别传统的滞后指标。Aurum AI 是一款专为应对黄金 (XAUUSD) 波动性而打造的新一代智能交易系统 (EA)。它采用双智能体人工智能系统，融合了深度学习和高级强化学习。这款 EA 不仅能够对市场做出反应，更能深入理解黄金的深层机制。 Aurum AI 专为专业交易员打造，通过复杂的神经网络处理市场数据，并以毫秒级精度在本地执行交易。 核心逻辑：双智能体的故事 我们的架构分为两个高度专业化的 AI 智能体，它们完美同步运行： 1. 分析师 (GNN)： 传统指标依赖于滞后数据。我们的图神经网络 (GNN) 能够映射复杂的实时市场结构，在散户交易量出现之前识别隐藏的相关性和机构足迹。 2. 执行器 (PPO)： 仅仅识别模式是不够的。该智能体利用近端策略优化 (PPO) 技术，动态适应当前的市场波动。它忽略静态的“超买/超卖”线，直接计算出绝对最优的入场点。 执行： ONNX 终端集成：我们使用 ONNX 将这些 Python 训练的模型直接集成到 MetaTrader 5 平台。
筛选:
无评论
回复评论