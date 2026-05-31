Astro Ai Intelligence

您好，交易员！

大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。

Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。

以下是该系统背后的具体技术：

1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN）

市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。

功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。

优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。

2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO）

模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。

功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。

优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。

执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端

如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）将这些用 Python 训练的代理直接集成到您的交易终端中。

在本地运行编译后的机器学习模型，即可在云端实现毫秒级精度和零延迟。这种即时执行使 AI 能够实时完美响应。

Astro AI 的主要特性

除了强大的架构之外，该指标还配备了专业交易者所需的一切：

通用：適用於所有二元期權經紀商。 （提供MT4和MT5版本）

精准度：专为 1 分钟时间框架设计，到期时间为 3 分钟或 5 分钟

高精准度：经验证的胜率高达 85%

清晰信号：100% 无重绘，零延迟，保证无卡顿

随时随地交易：支持 Android 和 Mac 即时推送通知

安全设置：指标已获得完整授权，并附带完整的 PDF 手册

新闻仪表盘：追踪重要新闻事件的准确日期和时间

凭借先进的 ONNX 平台，Astro AI 仍然是那些将交易策略视为一项事业的交易者的理想之选。

告别零售工具，升级到真正的多智能体 AI 系统。

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PrimeX7Trader 团队