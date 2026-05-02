Reversion King Indicator

全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费）(完整交易与信号系统)

我们最强的黄金 EA：Gold Slayer

该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。

你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。

专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。

该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。

多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。

默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行了优化，你只需加载到图表中即可立即开始读取信号。

对于希望拥有更多控制权的交易者，所有参数都可以完全自定义，以适应你的交易风格。

与传统围绕移动平均线固定偏差的方法不同，它使用加权核回归（Weighted Kernel Regression）来计算价格在任意时刻真正应处的位置。这意味着 Envelope 会动态适应市场，并过滤掉大量会毁掉大多数均值回归策略的噪音。在流动性较高的交易品种历史结果中，当内置过滤器启用时，胜率持续高于 75%。

确认层包括 RSI、随机指标（Stochastic）、MA 障碍过滤器以及 Envelopes 过滤器，适合希望在入场前获得完整方向共振确认的交易者。

你可以自由开启或关闭这些过滤器，而无需修改核心信号逻辑。

内置统计面板会直接显示在图表上，并实时跟踪每一个信号，展示胜率、总信号数、TP 分布、净点数以及挂单情况，让你始终清楚该指标在你自己的交易品种上的真实表现，而不是别人精心挑选的回测结果。

系统完全支持弹窗、声音和推送通知，并会在新信号触发时即时发送完整的交易详情。

购买后，如果你在设置方面需要帮助，或希望获得关于如何针对你的市场优化过滤器的指导，欢迎随时通过 MQL5 消息系统联系我们。

祝你使用 Reversion King 获得精准入场、完美反转，以及超丰厚的 TP3 收益！