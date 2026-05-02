Reversion King Indicator
- 指标
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Eugen-alexandru Zibileanu⚡ MeanFX 交易算法 ⚡
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🔹 自定义指标 : https://www.mql5.com/en/market/product/175255
- 版本: 1.54
- 更新: 16 六月 2026
- 激活: 10
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费）(完整交易与信号系统)
我们最强的黄金 EA：Gold Slayer
该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。
你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。
专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。
该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。
多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。
默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行了优化，你只需加载到图表中即可立即开始读取信号。
对于希望拥有更多控制权的交易者，所有参数都可以完全自定义，以适应你的交易风格。
与传统围绕移动平均线固定偏差的方法不同，它使用加权核回归（Weighted Kernel Regression）来计算价格在任意时刻真正应处的位置。这意味着 Envelope 会动态适应市场，并过滤掉大量会毁掉大多数均值回归策略的噪音。在流动性较高的交易品种历史结果中，当内置过滤器启用时，胜率持续高于 75%。
确认层包括 RSI、随机指标（Stochastic）、MA 障碍过滤器以及 Envelopes 过滤器，适合希望在入场前获得完整方向共振确认的交易者。
你可以自由开启或关闭这些过滤器，而无需修改核心信号逻辑。
内置统计面板会直接显示在图表上，并实时跟踪每一个信号，展示胜率、总信号数、TP 分布、净点数以及挂单情况，让你始终清楚该指标在你自己的交易品种上的真实表现，而不是别人精心挑选的回测结果。
系统完全支持弹窗、声音和推送通知，并会在新信号触发时即时发送完整的交易详情。
购买后，如果你在设置方面需要帮助，或希望获得关于如何针对你的市场优化过滤器的指导，欢迎随时通过 MQL5 消息系统联系我们。
祝你使用 Reversion King 获得精准入场、完美反转，以及超丰厚的 TP3 收益！
Reversion King Indicator is a robust and complete tool for traders who prefer counter-trend or scalping strategies on small charts (M5). The fact that it does not repaint and that it offers integrated risk management (SL and TP based on ATR volatility) makes it a much more serious option than simple arrow indicators I highly recommend