Crystal Heikin Ashi
- 指标
- Muhammad Jawad Shabir
- 版本: 3.5
- 更新: 29 九月 2025
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 智能交易系统（EA）
概述
适用于 XAUUSD（黄金） 与主要外汇品种的自动交易系统；管理入场、SL/TP、跟踪止损与回撤控制，遵循规则执行。不承诺盈利；请阅读风险提示。
运行要求
-
平台：MetaTrader 5
-
账户类型：ECN/RAW 推荐
-
连接：24/7 运行（建议 VPS）
-
周期：M1–H4
初始设置
-
启用 Algo Trading。
-
将 EA 挂到图表（每个品种单独图表）。
-
在 Inputs 中设置 AI_Access_Mode = ON ，然后重新加载 EA。
-
根据资金/杠杆/经纪商条件调整风险参数。
建议条件
-
充足保证金与稳定执行（低点差/低延迟）。
-
黄金建议起始资金 $5,000+（1:500）；多品种交易时降低风险。
-
先在模拟或 cent 账户验证。
核心功能
-
规则化入场与 SL/TP、保本、跟踪止损。
-
回撤控制：在劣势阶段降低交易频率。
-
多品种支持（每品种一张图表）。
-
适配不同波动与交易时段。
-
在模拟/cent 账户可完整评估逻辑。
Inputs（要点）
-
AI_Access_Mode 开启完整功能。
-
风险：手数、最大并发、日/周亏损限制。
-
过滤：最大点差、时段/会话、新闻暂停（如使用）。
-
安全：资金保护阈值与节奏控制。
实践建议
-
使用接近经纪商服务器的 VPS。
-
保守起步，合格的前向结果后再放大。
-
回测不等于实盘（滑点、流动性、合约/交换等）。
支持
通过产品页面 Comments 或 MQL5 私信沟通。
风险提示
杠杆交易风险高，EA 不保证盈利。历史与回测表现不代表未来。先在模拟验证，再用于实盘。
关键词
MT5 智能交易, 黄金EA, XAUUSD EA, 自动交易, 风险管理, 跟踪止损, 保本, ECN, 外汇机器人, 回撤控制, 资金保护, 点差过滤, 时段过滤, 模拟测试, 实盘。
EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD