Crystal Heikin Ashi

4.71

CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 智能交易系统（EA）

概述
适用于 XAUUSD（黄金） 与主要外汇品种的自动交易系统；管理入场、SL/TP、跟踪止损与回撤控制，遵循规则执行。不承诺盈利；请阅读风险提示。

运行要求

  • 平台：MetaTrader 5

  • 账户类型：ECN/RAW 推荐

  • 连接：24/7 运行（建议 VPS）

  • 周期：M1–H4

初始设置

  1. 启用 Algo Trading

  2. 将 EA 挂到图表（每个品种单独图表）。

  3. 在 Inputs 中设置 AI_Access_Mode = ON ，然后重新加载 EA。

  4. 根据资金/杠杆/经纪商条件调整风险参数。

建议条件

  • 充足保证金与稳定执行（低点差/低延迟）。

  • 黄金建议起始资金 $5,000+（1:500）；多品种交易时降低风险。

  • 先在模拟或 cent 账户验证。

核心功能

  • 规则化入场与 SL/TP保本跟踪止损

  • 回撤控制：在劣势阶段降低交易频率。

  • 多品种支持（每品种一张图表）。

  • 适配不同波动与交易时段。

  • 在模拟/cent 账户可完整评估逻辑。

Inputs（要点）

  • AI_Access_Mode 开启完整功能。

  • 风险：手数、最大并发、日/周亏损限制。

  • 过滤：最大点差、时段/会话、新闻暂停（如使用）。

  • 安全：资金保护阈值与节奏控制。

实践建议

  • 使用接近经纪商服务器的 VPS。

  • 保守起步，合格的前向结果后再放大。

  • 回测不等于实盘（滑点、流动性、合约/交换等）。

支持
通过产品页面 CommentsMQL5 私信沟通。

风险提示
杠杆交易风险高，EA 不保证盈利。历史与回测表现不代表未来。先在模拟验证，再用于实盘。

关键词
MT5 智能交易, 黄金EA, XAUUSD EA, 自动交易, 风险管理, 跟踪止损, 保本, ECN, 外汇机器人, 回撤控制, 资金保护, 点差过滤, 时段过滤, 模拟测试, 实盘。

评分 16
Emanuel533
214
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

