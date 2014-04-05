Technische Indikatoren für den MetaTrader 5
Signale von technischen Indikatoren spielen eine entscheidende Rolle beim Eröffnen und Schließen von Geschäften auf den Aktien- und Devisenmärkten. Das Wesen von Indikatoren ist eine mathematische Transformation der Preise eines finanziellen Symbols, die darauf abzielt, zukünftige Preisänderungen vorherzusagen. Testen Sie technische Indikatoren, um das Marktverhalten besser vorherzusagen und davon zu profitieren.
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems | Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (15)
Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Wichtiger Hinweis: Das in den Screenshots gezeigte Bild zeigt meine Indikatoren, den Suleiman Levels-Indikator und den RSI Trend V-Indikator, einschließlich des natürlich beigefügten "Time Candle", der ursprünglich Teil des umfassenden Indikators für fortgeschrittene Analysen und exklusive Levels, Suleiman Levels, ist. Wenn Sie möchten, probieren Sie den "RSI Trend V"-Indikator aus: https://www.mql5.com/en/market/product/132080 und wenn Sie möchten
FREE
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.67 (109)
Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
FREE
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Der Trendfänger (The Trend Catcher): Die Trend Catcher Strategie mit Alarm-Indikator ist ein vielseitiges technisches Analysetool, das Tradern hilft, Markttrends sowie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trend Catcher Strategie, die sich an die Marktbedingungen anpasst und eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung bietet. Trader können die Parameter an ihre persönlichen Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator unterstützt bei
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kapi
FREE
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
Critical Zones wurde speziell für manuelle Händler entwickelt, die nach präziseren Markteinstiegen suchen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um interessante Bereiche zu erkennen, indem er die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandszonen auf dem Chart sowie deren Ausbrüche und Wiederholungen berechnet. Dieser Indikator kann so konfiguriert werden, dass er Warnungen und Benachrichtigungen sendet, wenn potenziell lukrative Kauf-/Verkaufsgelegenheiten erkannt werden, so das
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Wenn Sie mit gleitenden Durchschnitten handeln, wird dieser Indikator Ihr bester Helfer sein. Hier ist, was er kann: Zeigt Signale an, wenn sich zwei gleitende Durchschnitte kreuzen (zum Beispiel schlägt ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen von unten nach oben durch - Wachstum ist möglich). Benachrichtigt Sie auf alle Arten: piept im Terminal, sendet eine Benachrichtigung an das Telefon und einen Brief an die Post — jetzt verpassen Sie definitiv keinen Deal. Flexibel konfigurier
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Candle Timer Countdown
JETINVEST
4.69 (100)
Der Kerzen-Timer-Countdown zeigt die verbleibende Zeit an, bevor der aktuelle Balken geschlossen wird und sich ein neuer Balken bildet. Es kann für das Zeitmanagement verwendet werden. MT4-Version hier ! Feature-Highlights Verfolgt die Serverzeit, nicht die lokale Zeit Konfigurierbare Textfarbe und Schriftgröße Optionale Visualisierung der täglichen Variation des Symbols Optimiert, um die CPU-Auslastung zu reduzieren Eingabeparameter Tagesvariation anzeigen: wahr/falsch Schriftgröße des Text
FREE
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Crystal Volume Profile Auto POC — Volumenanalyse für präzise Handelsentscheidungen Überblick Crystal Volume Profile Auto POC ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Volumenverteilung berechnet und automatisch den Point of Control (POC) anzeigt. Damit können Trader wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen auf Basis von Handelsvolumen identifizieren. Hauptfunktionen Dynamisches Volumenprofil (sichtbarer Bereich oder benutzerdefinierter Bereich) Automatische POC-Erkennung Anpassbare Histo
FREE
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Blahtech Candle Timer MT5
Blahtech Limited
4.84 (138)
Über 100.000 Benutzer auf MT4 und MT5 Blahtech Candle Timer zeigt die verbleibende Zeit an, bevor der aktuelle Balken geschlossen wird und ein neuer Balken entsteht. Er kann für das Zeitmanagement verwendet werden Links [ Installieren | Update | Schulung ] Funktions-Highlights Der einzige Kerzen-Timer auf dem MT5 ohne Stottern und ohne Verzögerung Wählbarer Standort Verfolgt die Serverzeit und nicht die lokale Zeit Mehrere Farbschemata Konfigurierbarer Text Anpassbare Warnungen und Meldungen Op
FREE
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.79 (52)
Trading Session KillZone — Entfesseln Sie die Kraft des Markt-Timings Erfolgreiche Trader wissen: Timing ist alles. Jede Handelssitzung bringt unterschiedliche Aktivität, Volatilität und Chancen. Damit Sie diese Veränderungen klar erkennen und nutzen können, haben wir den Trading Session KillZone Indikator entwickelt. Dieser Indikator hebt die aktiven Zeiten der asiatischen, Londoner und New Yorker Sitzung hervor und gibt Ihnen ein vollständiges Bild, wann der Markt am lebendigsten ist. Sie kön
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder: Der Unterstützungs- und Widerstandsniveaufinder ist ein fortschrittliches Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, die technische Analyse beim Handel zu verbessern. Mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus passt er sich in Echtzeit an, während sich neue Schlüsselpunkte im Chart entfalten, und bietet so eine dynamische und reaktionsschnelle Analyse. Seine einzigartige Multi-Zeitrahmen-Fähigkeit ermöglicht es Benutzern, Unterstützungs- u
FREE
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (3)
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Wir stellen Quantum TrendPulse vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von SuperTrend , RSI und Stochastic in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration: Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick Übersicht FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic p
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Der Trading-Sessions-Zeitindikator: Der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Ihr Verständnis der verschiedenen Handelssitzungen auf dem Devisenmarkt zu verbessern. Dieser nahtlos integrierte Indikator liefert wichtige Informationen über die Öffnungs- und Schließzeiten der Haupt-Handelssitzungen, einschließlich Tokio, London und New York. Mit automatischer Zeitzonenanpassung richtet er sich weltweit an Trader und hilft ihnen
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
MT4 Version Golden Hunter wurde für Trader entwickelt, die manuell an den Märkten handeln. Es ist ein sehr leistungsfähiges Instrument, das aus 3 verschiedenen Indikatoren besteht: Leistungsstarke Einstiegsstrategie: Besteht aus einem Indikator, der die Volatilität des Währungspaares misst und den Markttrend identifiziert. LSMA: Glättet die Preisdaten und ist nützlich, um den kurzfristigen Trend zu erkennen. Heikin Ashi: Sobald der Indikator an das Diagramm angehängt ist, werden die japanisc
FREE
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Full VWAP
Alexandre Borela
4.87 (61)
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Volumengewichtete Durchschnittspreise sind das Verhältnis des gehandelten Wertes zum Gesamtvolumen über einen bestimmten Zeithorizont gehandelt. Es ist ein Maß für den Durchschnittspreis zu die über den Handelshorizont gehandelt wird. VWAP wird häufig als Trading-Benchmark von Investoren, die so passiv wie möglich in ihrer Ausführung. Mit diesem Indikator können Sie die VWAP für: Aktueller Tag. Aktuelle Woche. Aktueller M
FREE
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Legacy of Gann for MT5
Pavel Zamoshnikov
5 (5)
Der Indikator bestimmt sehr genau die Niveaus des möglichen Endes des Trends und der Gewinnfixierung. Die Methode zur Bestimmung der Niveaus basiert auf den Ideen von W.D.Gann, unter Verwendung eines von seinem Nachfolger Kirill Borovsky entwickelten Algorithmus. Extrem hohe Zuverlässigkeit beim Erreichen der Niveaus (laut K. Borovsky - 80-90%) Unverzichtbar für jede Handelsstrategie - jeder Trader muss den Ausstiegspunkt aus dem Markt bestimmen! Bestimmt präzise Ziele auf jedem Zeitrahmen und f
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Erleben Sie den Handel wie nie zuvor mit unserem beispiellosen Fair Value Gap MT5-Indikator (FVG). als der beste seiner Klasse gefeiert. Dieser MQL5-Marktindikator geht über das Gewöhnliche hinaus, Sie bieten Händlern ein unübertroffenes Maß an Genauigkeit und Einblick in die Marktdynamik. EA-Version: WH Fair Value Gap EA MT5 SMC-basierter Indikator: WH SMC Indicator MT5 Merkmale: Erstklassige Fair-Value-Gap-Analyse. Unterstützung mehrerer Zeitrahmen. Anpassung. Echtzeitwarnungen. Benutze
FREE
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Easy Buy Sell Signal
Franck Martin
4.69 (68)
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
FREE
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indikator für die Marktwertlücke (FVG) Überblick Der Fair-Value-Gap (FVG)-Indikator zeigt Ineffizienzen im Kursgeschehen auf, wo ein Ungleichgewicht aufgrund aggressiver Käufe oder Verkäufe entsteht. Diese Lücken werden oft von institutionellen Händlern und "Smart Money" geschaffen und hinterlassen Bereiche, in denen der Preis später zurückkehren kann, um das Ungleichgewicht zu "füllen", bevor er seinen Trend fortsetzt. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von FVGs - Der Indikator hebt Fair-Va
FREE
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.82 (11)
Anchored VWAP Indikator für MetaTrader 5 – Professionelles Tool zur Volumenanalyse Der Anchored VWAP Indikator für MT5 ermöglicht die Berechnung des Volume Weighted Average Price (VWAP) von jeder beliebigen Kerze oder jedem Ereignis. Im Gegensatz zu Standard-VWAPs, die täglich zurückgesetzt werden, kann dieser Indikator an einem bestimmten Punkt verankert werden und liefert präzise Einblicke in Marktstruktur, Trend und faire Preise. Hauptfunktionen Flexibles Setzen des VWAP-Ankerpunkts. Sperrbar
FREE
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Der Indikator Haven FVG ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte -> HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
Matrix Arrow Indicator MT5 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex , Rohstoffe , Kryptowährungen , Indizes , Aktien . Der Matrix Arrow Indicator MT5 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
Multi oscillator divergence MT5
Jan Flodin
4.73 (11)
Der Indikator identifiziert, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Oszillator/Indikator auftritt. Es identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte Abweichungen. Es verfügt über eine RSI-Filteroption, die es ermöglicht, nur die stärksten Setups herauszufiltern. Der Indikator bietet auch Optionen zum Warten auf eine Engulfing-Formation, den Ausbruch des Donchian-Kanals oder bis der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet (siehe Screenshot Nr. 3). um die Divergenz z
LT Regression Chanel MT5
BacktestPro LLC
4.35 (20)
Entdecken Sie den LT Regression Channel, ein leistungsstarkes technisches Indikator, der Elemente der Fibonacci-Analyse, der Enveloppe-Analyse und der Fourier-Extrapolation kombiniert. Dieser Indikator dient zur Beurteilung der Marktvolatilität und erhöht die Präzision bei der Identifizierung von überkauften und überverkauften Levels durch die Fibonacci-Analyse. Er nutzt außerdem die Fourier-Extrapolation zur Vorhersage von Markt bewegungen, indem er Daten aus diesen Indikatoren integriert. Uns
FREE
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
** Alle Symbole x Alle Timeframes scannen durch einfaches Drücken der Scanner-Taste ** Nach 18 Jahren Erfahrung an den Märkten und in der Programmierung ist der Winner-Indikator fertig. Ich würde gerne mit Ihnen teilen! *** Kontaktieren Sie mich , um Ihnen eine Anleitung zu schicken und Sie in die "123 scanner group" aufzunehmen, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Benutzern teilen können. Einführung Der 123 Pattern Scanner Indikator mit einem speziellen verbesserten Algorithmus ist ein sich
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
4.67 (3)
Smart Volume Profile ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator, der in Echtzeit die Volumenverteilung zwischen zwei vertikalen Linien berechnet und anzeigt – mit Trennung von Käufen und Verkäufen sowie den Levels POC, VAH und VAL. Entwickelt für diskretionäres wie auch systematisches Trading, zeigt er, wo der Markt am meisten gehandelt hat und wie sich Kauf- und Verkaufsdruck im gewählten Zeitraum verteilt haben. Warum dieser Indikator Volle Kontrolle über den Analysezeitraum dank zweier v
FREE
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Der MetaTrader Market ist eine einzigartige Plattform für den Verkauf von Robotern und technischen Indikatoren.
Das Merkblatt für Nutzer der MQL5.community informiert Sie über weitere Möglichkeiten: nur bei uns können Trader Handelssignale kopieren, Programme bei Freiberuflern bestellen, Zahlungen über das Handelssystem automatisch tätigen sowie das MQL5 Cloud Network nutzen.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Erlauben Sie die Verwendung von Cookies, um sich auf der Website MQL5.com anzumelden.
Bitte aktivieren Sie die notwendige Einstellung in Ihrem Browser, da Sie sich sonst nicht einloggen können.