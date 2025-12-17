Power Candles MT5
- 指标
- Daniel Stein
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号
Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。
一套逻辑，适用于所有市场
Power Candles 可自动适用于 所有交易品种。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。
- 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100）
- 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50）
所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。
以强度状态替代价格噪音
每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一：
- 中性
- 轻度、中度、强烈、极端空头
- 轻度、中度、强烈、极端多头
这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡烛作出反应。
内置入场信号
Power Candles 可选地通过箭头和提醒标记重要的强度变化：
- 脱离中性状态
- 同一方向上的强度加速
- 已确认的方向反转
- 回归中性状态
所有信号均基于已确认的强度变化，并且不会重绘。
如何使用 Power Candles 进行交易
Power Candles 被设计为一种 基于强度的趋势确认工具，而不是单根蜡烛的交易信号。
- 等待市场离开中性区域
- 观察多个连续形成的多头或空头颜色蜡烛
- 顺着已建立的强度方向进行交易
- 将箭头和提醒作为确认工具，而非独立信号
当强度在多根蜡烛中持续存在时，通常意味着新的趋势阶段已经展开，这类交易机会质量最高。
集成信息面板
内置面板提供当前市场状态的清晰概览：
- 交易品种与计算周期
- 当前强度状态
- 当前与前一周期的 Delta 或强度数值
- 强度变化幅度
- 当前状态持续时间
所有数值均与 FX Power 和 IX Power 的计算完全一致，并可直接进行验证。
FX Power 与 IX Power 集成
Power Candles 在内部使用与 FX Power 和 IX Power 相同的成熟逻辑。虽然运行 Power Candles 并不强制要求安装这些指标，但它们是希望获得完整市场概览的交易者的理想补充。
- FX Power MT5 – 外汇与黄金的货币强度矩阵与趋势概览
- IX Power MT5 – 适用于指数、加密货币及非外汇市场的强度分析
Smart Stop – 理想的交易执行搭档
Power Candles 关注的是 何时入场。在精确执行交易和风险管理方面，它与 Smart Stop Indicator 形成了完美搭配。
Smart Stop 会基于真实的市场行为自动识别具有统计意义的止损位置，使其成为在强度入场确认之后的理想执行层。
主要功能
- 适用于外汇、黄金、指数、加密货币和 CFD
- 自动识别交易品种类型
- 内嵌 FX Power 与 IX Power 逻辑
- 不重绘的强度状态
- 基于强度的蜡烛着色
- 可选的箭头和提醒
- 可移动的信息面板
- Delta 与强度数值可在 Data Window 中查看
- 兼容 MetaTrader 5
输入参数概览
Power Candles 安装后即可直接使用。所有参数均为可选项，主要用于高级用户的精细调节。
计算设置
- 定义强度计算周期（默认：8 小时）
- 控制处理的历史 K 线数量
FX Power Delta 阈值
- 自动用于外汇与黄金
- 绝对数值，范围最高至 100
- 定义中性、轻度、中度与强烈强度区间
IX Power 强度阈值
- 自动用于指数、加密货币及非外汇品种
- 绝对数值，范围最高至 50
- 定义中性、轻度、中度与强烈强度区间
箭头与提醒设置
- 强度变化时的可选箭头提示
- 强度激活、加速及方向变化的提醒
Power Candles 适合为那些希望基于真实市场强度进行清晰入场，而不依赖滞后价格信号的交易者而设计。
First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!