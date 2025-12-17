Power Candles MT5

Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号

Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。

一套逻辑，适用于所有市场

Power Candles 可自动适用于 所有交易品种。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。

外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100）

使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50）

所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。

以强度状态替代价格噪音

每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一：

中性

轻度、中度、强烈、极端空头

轻度、中度、强烈、极端多头

这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡烛作出反应。

内置入场信号

Power Candles 可选地通过箭头和提醒标记重要的强度变化：

脱离中性状态

同一方向上的强度加速

已确认的方向反转

回归中性状态

所有信号均基于已确认的强度变化，并且不会重绘。

如何使用 Power Candles 进行交易

Power Candles 被设计为一种 基于强度的趋势确认工具，而不是单根蜡烛的交易信号。

等待市场离开中性区域

观察多个连续形成的多头或空头颜色蜡烛

顺着已建立的强度方向进行交易

将箭头和提醒作为确认工具，而非独立信号

当强度在多根蜡烛中持续存在时，通常意味着新的趋势阶段已经展开，这类交易机会质量最高。

集成信息面板

内置面板提供当前市场状态的清晰概览：

交易品种与计算周期

当前强度状态

当前与前一周期的 Delta 或强度数值

强度变化幅度

当前状态持续时间

所有数值均与 FX Power 和 IX Power 的计算完全一致，并可直接进行验证。

FX Power 与 IX Power 集成

Power Candles 在内部使用与 FX Power 和 IX Power 相同的成熟逻辑。虽然运行 Power Candles 并不强制要求安装这些指标，但它们是希望获得完整市场概览的交易者的理想补充。





Smart Stop – 理想的交易执行搭档

将 FX Power 与 Power Candles 结合使用，可以先对市场进行筛选，再直接在图表上通过 Power Candles 执行交易。

Power Candles 关注的是 何时入场。在精确执行交易和风险管理方面，它与 Smart Stop Indicator 形成了完美搭配。

Smart Stop 会基于真实的市场行为自动识别具有统计意义的止损位置，使其成为在强度入场确认之后的理想执行层。

主要功能

适用于外汇、黄金、指数、加密货币和 CFD

自动识别交易品种类型

内嵌 FX Power 与 IX Power 逻辑

不重绘的强度状态

基于强度的蜡烛着色

可选的箭头和提醒

可移动的信息面板

Delta 与强度数值可在 Data Window 中查看

兼容 MetaTrader 5

输入参数概览

Power Candles 安装后即可直接使用。所有参数均为可选项，主要用于高级用户的精细调节。

计算设置

定义强度计算周期（默认：8 小时）

控制处理的历史 K 线数量

FX Power Delta 阈值

自动用于外汇与黄金

绝对数值，范围最高至 100

定义中性、轻度、中度与强烈强度区间

IX Power 强度阈值

自动用于指数、加密货币及非外汇品种

绝对数值，范围最高至 50

定义中性、轻度、中度与强烈强度区间

箭头与提醒设置

强度变化时的可选箭头提示

强度激活、加速及方向变化的提醒

Power Candles 适合为那些希望基于真实市场强度进行清晰入场，而不依赖滞后价格信号的交易者而设计。