OrderFlux Footprint Orderflow

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  • Simon Draxler
    Simon Draxler

    Simon Draxler

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    关于我
    你好！我是一名拥有超过14年软件开发经验的专业开发者。成功的交易不需要魔法，而是需要逻辑、稳定性和整洁的代码。
    我的重点是构建专家顾问（EA），它们能在真实的市场条件下生存。我的工作分析透彻、结构严谨。
    你可以从我这里期待什么：
    透明度： 没有隐藏风险。
    质量： 我的代码整洁，专为长期使用而设计。
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  • 版本: 1.32
  • 更新: 9 七月 2026
  • 激活: 10

OrderFlux – MetaTrader 5 的订单流 (Order Flow) 与足迹图 (Footprint) 指标

OrderFlux 是一款专业的 MetaTrader 5 订单流和足迹图指标。它打开每一根 K 线，揭示其内部结构：每个价格水平的交易量，并将其划分为主动买盘和主动卖盘。根据这些 Tick 数据，系统会实时构建完整的足迹图，包括 Delta, Imbalance (失衡), Volume Profile (成交量分布) 和 Market Profile (市场轮廓)

常规图表只显示开盘、最高、最低和收盘价。这只是运动的结果，而非原因。OrderFlux 让每根 K 线的微观结构变得可见，并回答了最关键的问题：究竟是谁在真正推动行情？ 这使得交易者能够基于真实的交易量来读取支撑和阻力，而不是仅仅根据 K 线形状进行猜测。

足迹图显示内容

在每个价格水平上，都会显示两个数字。左侧是 Bid（买价）的交易量，右侧是 Ask（卖价）的交易量。这两侧之间的关系创造了 Delta — 来自买方或卖方的净压力。

  • Imbalances (失衡): 某一方具有压倒性优势的价格区间会被高亮显示。如果三个或更多的失衡堆叠在一起，它们会形成一个堆叠区 (Stacked Imbalances)，通常在随后充当支撑或阻力。
  • Point of Control (POC / 控制点): 明确强调 K 线内部交易量最大的价格水平。
  • K 线解剖: 从开盘到收盘，包括影线，K 线实体本身清晰可见。
  • 气泡与标签 (Volume Bubbles & Badges): 异常激进的交易量会被标记为气泡，K 线下方的一个紧凑标签总结了时间、Delta 和总交易量。这使交易者能瞬间识别出一个走势是由真实压力支撑，还是在流动性稀薄的情况下发生的。

五种足迹模式

  • Bid × Ask: 显示每个方向和价格水平的完整交易量。
  • Delta: 将买方和卖方压力可视化为相对的直方图。
  • 热力图 (Heatmap): 根据交易量对价格水平进行着色，突出显示强区和弱区 (HVN 和 LVN)。
  • Profile: 为每个价格水平添加一个成交量柱，从而扩展足迹图。
  • TPO: 显示跨越多个交易时段的市场轮廓 (Market Profile)。

订单流信号

OrderFlux 能够识别订单流交易者关注的关键模式：

  • Absorption (吸收): 当高点或低点出现巨大成交量但价格未能延续时发生，因为巨大的被动限价单吸收了这种攻击性。
  • 未完成的拍卖 (Unfinished Auctions): 极值处的未完成拍卖通常像磁铁一样，价格随后往往会回测此处。
  • Single Prints: 揭示价格移动非常快且经常在之后返回的区域。
  • Stacked Imbalances: 标记容易形成支撑和阻力的机构墙。

Volume Profile 和 Market Profile

Volume Profile (成交量分布) 将交易量分布在会话内的所有价格上，并提供控制点 (POC)、价值区高点 (VAH) 和价值区低点 (VAL)。这揭示了市场接受公平价值和拒绝它的地方。高低成交量节点 (HVN/LVN) 将公平价值区与流动性真空区分开来。

采用 TPO 格式的 Market Profile (市场轮廓) 将多个交易时段并排显示。OrderFlux 不使用单个字母，而是使用干净易读的区块，并在每个时段绘制价格路径。每天都包含 POC、价值区、时段高点/低点、初始余额 (Initial Balance) 以及可能作为未来目标的未触碰 POC。买方和卖方的交易量被清晰地分开。

累计 Delta (CVD)

Cumulative Delta（累计 Delta）跟踪整个时段的净压力。如果价格向一个方向移动而 CVD 向相反方向移动，就会出现背离。OrderFlux 会自动高亮显示这些背离 (Divergences)、转折点以及主导权从买方转移到卖方的时刻。

价格线直接显示在 CVD 线上方，因此背离会立即变得可见，可作为潜在反转的早期警告信号。

数据流与分析

专用面板结合了实时分析工具：

  • 订单流阶梯 (Order Flow Ladder): 实时显示活动 K 线的 Bid 和 Ask，并带有一个显示买卖平衡的压力条。
  • Time and Sales (分时明细): 列出各个 Tick 以及价格和方向。
  • Market Depth (DOM / 市场深度): 为提供深度数据的经纪商显示。
  • 市场摘要选项卡: 总结市场方向、时段 Delta、当前交易量与平均水平的对比、相对于 VWAP 的位置、重要水平以及活跃的供需区。

智能面板与深度分析

可移动的 Intelligence Panel (智能面板) 显示情绪、动能和盘口速度 — 指示是否存在机构活动或市场是否只是在产生噪音。还包括价格和 VWAP 的紧凑历史记录。

在原始数据之上是一个白话文分析引擎

  • 它根据停留时间和交易量识别关键水平处的接受和拒绝。
  • 它评估价值区的 80% 规则（当价格在价值区外开盘，回到内部，然后瞄准相反边界时）。
  • 它跟踪一个区域的生命周期：从新鲜、首次测试、已测试到被打破。
  • 共振得分 (Confluence Score): 通过结合背离、水平、吸收和衰竭，它为可能的反转计算得分，并建议潜在的止损和目标区域。

将鼠标悬停在任何价格水平上，还可以显示背景信息，如 POC、价值区、Single Print 或支撑。

水平、VWAP 与自定义价格刻度

OrderFlux 直接在图表上绘制 VWAP 和 时段 POC，并根据跨多个时间周期的价格结构检测支撑和阻力。可以启用独立的价格刻度和细微的网格，使图表在视觉上保持独立于标准的 MetaTrader 呈现。

经济日历

重要事件会在图表上其准确的发布时间显示为垂直线，并根据交易品种的货币进行过滤。一个紧凑的面板显示即将发生的事件和一个倒计时计时器，以免重大数据发布让你措手不及。

可视化与控制

  • 提供三种颜色主题：深色、平静单色和浅色。
  • 通过用于模式和图层的纤细侧边栏以及键盘快捷键，直接在图表内进行交互。
  • 鼠标滚轮可流畅放大图表细节和时间周期。
  • 专注模式 (Focus Mode): 隐藏除纯足迹视图之外的所有内容。
  • 更改时间周期和重新启动时会自动保存所有设置。

技术细节与首次启动

  • 平台: 独家运行在 MetaTrader 5 上（不兼容 MT4）。
  • 兼容性: 适用于所有品种和所有时间周期。
  • 性能: 自定义渲染引擎确保即使存在大量价格水平也能保持流畅。
  • 数据依赖: 基于经纪商的真实 Tick 历史数据。市场深度需要经纪商提供深度数据流。真实的交易量需要实际的成交量数据（如期货数据）。对于外汇、差价合约和模拟账户，分析基于 Tick 数据流进行（所有订单流工具的行业标准）。

注意：如果首次加载后显示的数据很少，请先在 MT5 内下载历史价格数据。建议在测试时使用真实 Tick 模式 (Real Tick Mode)。适合入门的最佳方式是使用包含近期数据的短时间周期（M1，M5）。

重要须知

OrderFlux 不会自动交易，也不是信号服务。该指标不负责开仓或平仓。其目的是将订单流、足迹图、成交量分布和市场轮廓可视化。所有交易决策完全由交易者决定。

提供了一份详细的图文手册，逐步介绍 OrderFlux 系统：
在此阅读完整指南 ---> 点击

风险警告：交易存在风险。过去的走势并不保证未来的结果。

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5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
指标
Trend Forecaster 是一款 MetaTrader 5 指标，可将突破信号、潜在反转区域分析、市场波动区间数据和可视化统计面板整合到同一个图表工作区中。 它可以显示 Buy 和 Sell 信号，跟踪 Average Range 和 Current Range，并且可以根据当前交易品种和时间周期自动调整 Sensitivity。也支持手动设置 Sensitivity。 该指标可用于外汇货币对、金属、股票、指数和加密货币。支持不同时间周期，M5 可以作为一个实用的起点。 主要功能 突破和反转区域分析 Trend Forecaster 会分析已识别区域附近的价格行为，并在内部突破条件满足时显示 Buy 或 Sell 信号。该指标可用于研究趋势延续和潜在反转区域。 多过滤器信号逻辑 该指标将多个内部过滤器整合为一个简单的工作流程。用户在开始分析前不需要配置大量技术参数。 Auto-Tune Sensitivity 该指标可以根据近期历史数据，自动为当前交易品种和时间周期计算 Sensitivity。这有助于在切换不同交易品种时减少手动设置。 手动设置模式 如果你更喜欢固定设置，或
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
指标
A2SR MT5 版 指标：自动化实际供需 (S/R)。 + 交易工具。 Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 强大、真实、省时，助您做出更明智的交易决策。 + 兼容 EA 的对象。 主要优势 领先的实际 SR 水平（不滞后，不重绘） 自 2014 年以来，A2SR 在 MT4 平台上经过多年的可靠性验证 ，现已面向 MetaTrader 5 平台推出。 它凭借领先的、不重绘的指标，为交易者带来卓越的优势，帮助他们在价格触及支撑位和阻力位之前识别实际支撑位和阻力位。 A2SR 提前计算支撑位和阻力位——在价格触及支撑位和阻力位之前——让交易者能
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
指标
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
作者的更多信息
Concepts SMC ICT
Simon Draxler
指标
DRX SMC MT5 指标 – 基于逻辑的市场结构与订单块工具 在金融市场中导航，仅仅跟随移动平均线是远远不够的。你需要理解订单流（Order Flow）和流动性。DRX SMC 是一款专业的图表分析套件，旨在将聪明钱概念（SMC）和 ICT 方法论直接映射到您的 MetaTrader 5 图表上。 这里是完整指南 ---> 点击查看 这绝不是一个承诺保本高收益的“黑箱”系统或 AI 算法。它是一款完全基于逻辑的执行工具，专为高透明度和严格的的风险管理而构建。DRX SMC 不依赖滞后的散户指标，而是采用纯粹的价格行为（Price Action）过滤器。此外，与其他只是用重叠方框塞满图表的 SMC 工具不同，本工具有效引导您完成交易设置，解释背后逻辑，并实时追踪自身的胜率表现。 是什么让 DRX SMC 独一无二（决策层） 大多数指标把数据解读的工作完全留给交易者自己。而 DRX SMC 将市场结构整合到一个清晰的交易执行控制面板中： A+ Setup 评分 (0–100)： 融合了六大共振因素（趋势结构、多时间框架 MTF 一致性、溢价/折价区间定位、未缓解的新鲜区域、流动性扫荡
Smart RR Pro
Simon Draxler
5 (1)
指标
DRX Smart Risk - Visual Trade Planner Utility DRX Smart Risk 是一款用于 MetaTrader 5 的图表叠加工具，旨在协助交易者进行风险管理和头寸规模计算。与标准图表线不同，该实用程序创建了一个交互式界面，允许用户直观地规划入场、止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平，同时自动计算财务指标。 重要提示 本产品是用于规划和计算目的的技术指标/实用程序。它可视化风险和回报，但不直接执行交易。 核心功能 可视化风险回报计算： 该工具在图表上投射风险框（止损）和回报框（止盈）。移动线条时，它会实时显示当前的风险回报比 (R:R)。 头寸规模计算： 根据选定的手数大小，该实用程序计算账户货币中的潜在利润和损失。 智能拖动逻辑 (Smart Drag)： 移动入场线会自动平移止盈和止损线，以保持当前的设置结构。 自动反转检测 (Auto-Flip)： 该工具检测预期的交易方向。将止盈拖动到入场线下方会自动将计算从做多切换到做空（反之亦然）。 控制面板： 图表上的仪表板允许快速调整手数大小，将工具重置为当前
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ScalpingThink
Simon Draxler
专家
ScalpingThink 是一款用于 MetaTrader 5 短线交易的双向剥头皮系统。仓位逐个开立，采用固定止损，并可选配虚拟移动止损进行管理。 信号: Link 说明: Link 风险管理 无网格、无马丁格尔；每笔仓位单独开立 固定止损及可选的虚拟移动止损 多种移动止损模式可供选择 安全缓冲，用于限制保证金占用 入场时间过滤与点差过滤 推荐市场与设置 时间周期：M1 交易品种：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、NASDAQ 100、DAX、Dow Jones 功能 交易面板，可最小化和最大化，显示 EA 状态、持仓、挂单、余额、净值及统计数据 固定或自动手数 点差限制 自动识别 GMT 可选：不持仓过周末 自定义止损 Magic Number 及订单注释 回测说明 为加快计算，可在策略测试器中关闭面板。交易逻辑不受影响。
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
指标
无需手动绘制，几秒钟内获取清晰的市场结构！ HTF 自动支撑与阻力指标 会自动在图表上标记关键的支撑和阻力位。这些水平基于更高周期（HTF），因此比随机的短期线更可靠。 主要功能： 自动检测最强支撑与阻力区 多周期分析：选择更高周期获得更精准水平 颜色区分的清晰区域，方便快速识别 无主观误差 – 水平根据固定规则客观计算 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品、加密货币 开箱即用 – 默认设置已优化 交易者优势： 快速判断市场可能转向或反应的位置 只在强区域交易，过滤掉不良交易机会 节省时间，并用一致的分析水平提高胜率 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 使用提示： 在设置中选择偏好的更高周期（如 H4、D1、W1） 将这些区域与价格行为或K线形态结合使用 观察市场在这些水平的反应，并提前规划交易
FREE
SR Levels Smart SupportResistance
Simon Draxler
5 (1)
指标
无需手动绘制，几秒钟内获取清晰的市场结构！ HTF 自动支撑与阻力指标 会自动在图表上标记关键的支撑和阻力位。这些水平基于更高周期（HTF），因此比随机的短期线更可靠。 主要功能： 自动检测最强支撑与阻力区 多周期分析：选择更高周期获得更精准水平 颜色区分的清晰区域，方便快速识别 无主观误差 – 水平根据固定规则客观计算 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品、加密货币 开箱即用 – 默认设置已优化 交易者优势： 快速判断市场可能转向或反应的位置 只在强区域交易，过滤掉不良交易机会 节省时间，并用一致的分析水平提高胜率 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 使用提示： 在设置中选择偏好的更高周期（如 H4、D1、W1） 将这些区域与价格行为或K线形态结合使用 观察市场在这些水平的反应，并提前规划交易
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Spread Monitor Pro
Simon Draxler
5 (1)
指标
DRX SPREAD MONITOR 是一款专业实用工具，旨在实时可视化和分析经纪商的点差。它帮助交易者识别因新闻事件、隔夜利息结算或低流动性时段导致的点差扩大所带来的隐性成本。 对于需要确保执行质量并在交易成本统计过高时避免入场的剥头皮交易者（Scalpers）和黄金交易者来说，此工具至关重要。 主要功能 实时直方图： 在单独的窗口中显示点差历史记录，并对正常、高和极端水平进行颜色编码。 动态移动平均线 (MA)： 计算平均点差趋势，帮助您区分暂时性的峰值和结构性的点差增加。 可视化“均衡器”模式： 一种独特的柱状图可视化，可在不干扰图表的情况下提供有关市场流动性状况的即时反馈。 实时数据面板： 图表上的紧凑仪表板显示： 当前点差 平均点差（基于时间） 最小/最大记录 声音警告系统： 当点差超过您定义的“高”或“极端”阈值时，触发可自定义的声音警报。 应用场景 新闻交易： 检测重大新闻发布后点差何时恢复正常。 经纪商比较： 监控不同的经纪商，查看谁在波动阶段提供更好的条件。 降低成本： 在市场成本昂贵的时段过滤掉交易。
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Smart RR Pro Drx
Simon Draxler
实用工具
SMART RR 是一款专为 MetaTrader 5 设计的风险管理和交易执行工具。它提供可视化功能，用于计算手数、监控风险回报比，并直接在图表上通过面板下单。 该工具专注于基于账户余额和止损距离的透明头寸规模计算，并充分考虑实时市场点差。 主要功能 考虑点差： 风险回报比 (R:R) 计算包含当前的买卖点差，提供切合实际的预测。 动态手数计算： 根据您设定的风险（余额百分比或固定金额）自动计算所需的手数。 可视化交易计划： 入场、止损和止盈水平作为可调节区域显示在图表上。 账户保护： 在交易执行前显示确切的金额风险，有助于控制回撤。 订单执行面板： 支持市价单、限价单和止损单的一键下单。 功能详解 1. 自适应风险控制 面板允许在风险计算模式之间切换。您可以将风险定义为净值的特定百分比或固定货币金额。当您在图表上移动止损线时，工具会自动更新交易量（手数）。 2. 图表交互 所有交易水平都是可视化的。您可以拖放入场线、止损线和目标线。区域的透明度可在设置中调整，以保持图表清晰。 3. 警报系统 可选的警报功能可在价格达到特定入场或止损水平时通知您。如果移动线条，这些警报会自动调
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TPO Profile
Simon Draxler
指标
DRX Market Profile Master v4 — 适用于 MetaTrader 5 的机构级 Market Profile Market Profile 和 Time Price Opportunity（TPO）分析是理解真实市场结构最有效的方法之一。 DRX Market Profile Master v4 将这一方法完整地实现于 MetaTrader 5，并提供可与专业交易平台相媲美的功能集。 该指标会自动为每个交易时段计算哪些价格区域被市场接受（Value Area）、交易最活跃的价格水平（Point of Control），以及市场快速且单向通过的价格区域（Single Prints）。 这些信息构成精确入场与出场决策的基础。 How does that work? 会话类型与历史视图 该指标支持五种会话类型：按小时、按日、按周、按月以及自定义会话。最多可以同时显示 20 个历史会话。每个会话均独立计算，确保不同会话之间的数据不会相互影响。 显示方式可选择字母模式（经典 TPO 字母 A 至 Z，按时间区块划分）或基于成交量强度的区块模式。在区块模式下，高成交量的
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
实用工具
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
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AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
指标
解锁您交易的潜力，使用AlphaWave指标！ 为您的交易带来平静： AlphaWave指标旨在通过平滑图表并提供精确的趋势方向可读性来使您的交易更加平静。以前从未如此轻松地做出明确的交易决策。 具有10种模式的革命性平滑技术： 通过AlphaWave指标体验平滑而清晰的图表表示。这种革命性的平滑技术不仅提供了一种模式，而且一共有10种模式，将您的交易体验提升到一个新水平。选择最适合您交易风格的模式。 适用于任何资产的可定制性： AlphaWave指标最佳地适应每种资产，允许多方面应用，并支持您在不同市场中。在每个交易工具上释放潜力。 上涨和下跌趋势的定制警报： 享受额外的重要功能！AlphaWave指标为上涨和下跌趋势提供定制警报。再也不要错过关键的交易时刻，放心交易。 创新的Heiken-Ashi启发： 受到Heiken-Ashi蜡烛的启发，AlphaWave指标采用创新的公式。传统的蜡烛数据被转换成清晰显示趋势方向的彩色条。这是您交易中的技术突破！ 精准的进出点： 由于可靠的信号和精准的趋势指标，AlphaWave指标允许识别最佳的进出点。 持续的支持和更新： 我们不仅提供出色
FASTai
Simon Draxler
专家
介绍优惠： 当前价格仅剩少量库存！ 最终价格：800美元 本部分涉及专家顾问（EA）的默认设置。请按照预设说明操作 →  点击 。 产品详情 符号 所有可能 时间框架 所有可能 资本 最低50美元 账户类型 ECN FASTai的主要特点 FASTai专门设计用于建立在经过验证的交易原则之上。专家顾问（EA）使用技术指标，如移动平均线、高点和低点，以及精确的计算来识别潜在的市场突破。  而不是依赖复杂和高风险的策略 ，FASTai专注于一种清晰而稳健的方法，确保长期的稳定性和控制。 精确的交易策略 FASTai的算法基于大多数交易者在其图表中分析的核心要素：移动平均线、突破以及高点和低点。这一基础允许清晰的结构，使EA能够有效地识别潜在的交易机会。  通过使用 最多一个止买订单， 风险被最小化 ，以防止因 金字塔式加仓 而产生的风险。 通过明确的参数实现灵活性 FASTai提供预设参数，立即可用，同时也提供个性化调整的选项。  这使交易者能够根据其交易策略和风险配置文件精确调整设置，而无需不必要的复杂性或干扰。 跨市场应用 EA设计为可以在各种市场中高效使用。无论是 货币对、大宗商
DRX Equilibrium
Simon Draxler
专家
DRX Equilibrium – 黄金标准 (The Gold Standard) 黄金 (XAUUSD) 是利润最高但也是最危险的市场。 DRX Equilibrium 不是普通的通用外汇机器人，而是一个高度专业化的系统，专为黄金的波动结构量身定制。 该系统解决了黄金交易的永恒难题：利用横盘阶段进行积累（均值回归），并动态检测成交量何时进入市场，从而立即交易突破（Breakouts）。 专为专业需求和自营交易 (Prop Trading) 账户开发。 价格: 149 USD 资产: XAUUSD (黄金) Guide :   Link 战略优势与自营公司协议 双重市场算法： EA 扫描市场结构。在低波动阶段，它充当逆趋势系统（拒绝）。一旦动量显著增加（黄金的典型特征），它会无缝切换到突破模式。 Prop-Trading 保护功能： • 最大每日回撤 (Max Daily Drawdown)： 一个硬性紧急停止功能，在违反自营公司规则之前保护账户。 • 周五退出协议 (Friday Exit)： 周末前自动平仓，避免跳空风险。 • 入场随机化 (Randomization)
DrawPad
Simon Draxler
实用工具
专业图表绘图工具 直接在图表上绘制。快速。精准。无需绕路。 DRX DrawPad 是 MetaTrader 5 最先进的自由绘图工具。只需一个指标，即可直接在图表上像专业人士一样进行可视化市场分析，无需任何外部软件。 DRX DrawPad 的独特之处是什么？ 大多数交易者都知道这个问题：MT5 并没有提供一种快速、直观的方法，让你能够直接在图表上进行即时分析绘制。DRX DrawPad 完整而优雅地填补了这一空白，而且几乎没有学习门槛。 功能 3 种绘图模式 — 即时切换 Freehand — 按住鼠标左键自由绘制。非常适合趋势通道、波浪结构和标记。 Line — 双击即可绘制精准趋势线。设置起点，设置终点，完成。 Rectangle — 用矩形标记供需区域、盘整区间和价格目标，同样支持双击操作。 绘图时锁定图表滚动 再也不会误移动图表。开始绘图时，图表会自动锁定；绘图完成后，自动恢复。 带 Logo 的专业品牌面板 精简深色界面，配有专属 DRX Logo、金色点缀线和实时状态显示。适配任何图表主题。 7 种颜色 — 点击或快捷键切换 金色 · 红色 · 蓝色 · 绿
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