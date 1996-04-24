OrderFlux Footprint Orderflow

OrderFlux – MetaTrader 5 的订单流 (Order Flow) 与足迹图 (Footprint) 指标

OrderFlux 是一款专业的 MetaTrader 5 订单流和足迹图指标。它打开每一根 K 线，揭示其内部结构：每个价格水平的交易量，并将其划分为主动买盘和主动卖盘。根据这些 Tick 数据，系统会实时构建完整的足迹图，包括 Delta, Imbalance (失衡), Volume Profile (成交量分布) 和 Market Profile (市场轮廓)。

常规图表只显示开盘、最高、最低和收盘价。这只是运动的结果，而非原因。OrderFlux 让每根 K 线的微观结构变得可见，并回答了最关键的问题：究竟是谁在真正推动行情？ 这使得交易者能够基于真实的交易量来读取支撑和阻力，而不是仅仅根据 K 线形状进行猜测。

足迹图显示内容

在每个价格水平上，都会显示两个数字。左侧是 Bid（买价）的交易量，右侧是 Ask（卖价）的交易量。这两侧之间的关系创造了 Delta — 来自买方或卖方的净压力。

Imbalances (失衡): 某一方具有压倒性优势的价格区间会被高亮显示。如果三个或更多的失衡堆叠在一起，它们会形成一个堆叠区 (Stacked Imbalances)，通常在随后充当支撑或阻力。

某一方具有压倒性优势的价格区间会被高亮显示。如果三个或更多的失衡堆叠在一起，它们会形成一个堆叠区 (Stacked Imbalances)，通常在随后充当支撑或阻力。 Point of Control (POC / 控制点): 明确强调 K 线内部交易量最大的价格水平。

明确强调 K 线内部交易量最大的价格水平。 K 线解剖: 从开盘到收盘，包括影线，K 线实体本身清晰可见。

从开盘到收盘，包括影线，K 线实体本身清晰可见。 气泡与标签 (Volume Bubbles & Badges): 异常激进的交易量会被标记为气泡，K 线下方的一个紧凑标签总结了时间、Delta 和总交易量。这使交易者能瞬间识别出一个走势是由真实压力支撑，还是在流动性稀薄的情况下发生的。

五种足迹模式

Bid × Ask: 显示每个方向和价格水平的完整交易量。

显示每个方向和价格水平的完整交易量。 Delta: 将买方和卖方压力可视化为相对的直方图。

将买方和卖方压力可视化为相对的直方图。 热力图 (Heatmap): 根据交易量对价格水平进行着色，突出显示强区和弱区 (HVN 和 LVN)。

根据交易量对价格水平进行着色，突出显示强区和弱区 (HVN 和 LVN)。 Profile: 为每个价格水平添加一个成交量柱，从而扩展足迹图。

为每个价格水平添加一个成交量柱，从而扩展足迹图。 TPO: 显示跨越多个交易时段的市场轮廓 (Market Profile)。

订单流信号

OrderFlux 能够识别订单流交易者关注的关键模式：

Absorption (吸收): 当高点或低点出现巨大成交量但价格未能延续时发生，因为巨大的被动限价单吸收了这种攻击性。

当高点或低点出现巨大成交量但价格未能延续时发生，因为巨大的被动限价单吸收了这种攻击性。 未完成的拍卖 (Unfinished Auctions): 极值处的未完成拍卖通常像磁铁一样，价格随后往往会回测此处。

极值处的未完成拍卖通常像磁铁一样，价格随后往往会回测此处。 Single Prints: 揭示价格移动非常快且经常在之后返回的区域。

揭示价格移动非常快且经常在之后返回的区域。 Stacked Imbalances: 标记容易形成支撑和阻力的机构墙。

Volume Profile 和 Market Profile

Volume Profile (成交量分布) 将交易量分布在会话内的所有价格上，并提供控制点 (POC)、价值区高点 (VAH) 和价值区低点 (VAL)。这揭示了市场接受公平价值和拒绝它的地方。高低成交量节点 (HVN/LVN) 将公平价值区与流动性真空区分开来。

采用 TPO 格式的 Market Profile (市场轮廓) 将多个交易时段并排显示。OrderFlux 不使用单个字母，而是使用干净易读的区块，并在每个时段绘制价格路径。每天都包含 POC、价值区、时段高点/低点、初始余额 (Initial Balance) 以及可能作为未来目标的未触碰 POC。买方和卖方的交易量被清晰地分开。

累计 Delta (CVD)

Cumulative Delta（累计 Delta）跟踪整个时段的净压力。如果价格向一个方向移动而 CVD 向相反方向移动，就会出现背离。OrderFlux 会自动高亮显示这些背离 (Divergences)、转折点以及主导权从买方转移到卖方的时刻。

价格线直接显示在 CVD 线上方，因此背离会立即变得可见，可作为潜在反转的早期警告信号。

数据流与分析

专用面板结合了实时分析工具：

订单流阶梯 (Order Flow Ladder): 实时显示活动 K 线的 Bid 和 Ask，并带有一个显示买卖平衡的压力条。

实时显示活动 K 线的 Bid 和 Ask，并带有一个显示买卖平衡的压力条。 Time and Sales (分时明细): 列出各个 Tick 以及价格和方向。

列出各个 Tick 以及价格和方向。 Market Depth (DOM / 市场深度): 为提供深度数据的经纪商显示。

为提供深度数据的经纪商显示。 市场摘要选项卡: 总结市场方向、时段 Delta、当前交易量与平均水平的对比、相对于 VWAP 的位置、重要水平以及活跃的供需区。

智能面板与深度分析

可移动的 Intelligence Panel (智能面板) 显示情绪、动能和盘口速度 — 指示是否存在机构活动或市场是否只是在产生噪音。还包括价格和 VWAP 的紧凑历史记录。

在原始数据之上是一个白话文分析引擎：

它根据停留时间和交易量识别关键水平处的接受和拒绝。

它评估价值区的 80% 规则（当价格在价值区外开盘，回到内部，然后瞄准相反边界时）。

它跟踪一个区域的生命周期：从新鲜、首次测试、已测试到被打破。

共振得分 (Confluence Score): 通过结合背离、水平、吸收和衰竭，它为可能的反转计算得分，并建议潜在的止损和目标区域。

将鼠标悬停在任何价格水平上，还可以显示背景信息，如 POC、价值区、Single Print 或支撑。

水平、VWAP 与自定义价格刻度

OrderFlux 直接在图表上绘制 VWAP 和 时段 POC，并根据跨多个时间周期的价格结构检测支撑和阻力。可以启用独立的价格刻度和细微的网格，使图表在视觉上保持独立于标准的 MetaTrader 呈现。

经济日历

重要事件会在图表上其准确的发布时间显示为垂直线，并根据交易品种的货币进行过滤。一个紧凑的面板显示即将发生的事件和一个倒计时计时器，以免重大数据发布让你措手不及。

可视化与控制

提供三种颜色主题：深色、平静单色和浅色。

通过用于模式和图层的纤细侧边栏以及键盘快捷键，直接在图表内进行交互。

鼠标滚轮可流畅放大图表细节和时间周期。

专注模式 (Focus Mode): 隐藏除纯足迹视图之外的所有内容。

隐藏除纯足迹视图之外的所有内容。 更改时间周期和重新启动时会自动保存所有设置。

技术细节与首次启动

平台: 独家运行在 MetaTrader 5 上（不兼容 MT4）。

独家运行在 MetaTrader 5 上（不兼容 MT4）。 兼容性: 适用于所有品种和所有时间周期。

适用于所有品种和所有时间周期。 性能: 自定义渲染引擎确保即使存在大量价格水平也能保持流畅。

自定义渲染引擎确保即使存在大量价格水平也能保持流畅。 数据依赖: 基于经纪商的真实 Tick 历史数据。市场深度需要经纪商提供深度数据流。真实的交易量需要实际的成交量数据（如期货数据）。对于外汇、差价合约和模拟账户，分析基于 Tick 数据流进行（所有订单流工具的行业标准）。

注意：如果首次加载后显示的数据很少，请先在 MT5 内下载历史价格数据。建议在测试时使用真实 Tick 模式 (Real Tick Mode)。适合入门的最佳方式是使用包含近期数据的短时间周期（M1，M5）。

重要须知

OrderFlux 不会自动交易，也不是信号服务。该指标不负责开仓或平仓。其目的是将订单流、足迹图、成交量分布和市场轮廓可视化。所有交易决策完全由交易者决定。