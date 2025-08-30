Moving Average Cross Signal

5

如果您使用移动平均线进行交易，该指标将是您最好的助手。 以下是它可以做的事情：它显示当两个移动平均线相交时的信号（例如，快速移动平均线突破从底部到顶部的缓慢移动平均线-增长是可能的）。 它以各种方式通知您：它在终端中发出嘟嘟声，向您的手机发送通知并向您的电子邮件发送电子邮件—现在您绝对不会错过任何交易。 它可以灵活调整：您可以准确选择如何计算移动平均线（有超过10个选项可用），为您的策略选择颜色，周期和其他参数。

对于那些谁喜欢移动平均线的工具。 无需坐在屏幕上-它会告诉你什么时候采取行动。 如果你想尝试，这些设置将帮助你适应它，即使是剥头皮，即使是长期交易。 该指标有一个快速的代码,可以很容易地集成到您的交易机器人.

有两种类型的信号和警报发送。 当有机会满足条件时，第一个信号就会出现，即酒吧还没有关闭，可能会有变化。 这使您可以坐在电脑前，仔细检查新闻或以任何其他方式准备交易，不会错过任何利润。 当图表上的箭头已经完全形成时，第二个信号就会出现。 每种类型的信号每条仅给出一次。 这意味着该指标不会在同一价格栏内重复信号—您每个周期只收到一个通知（例如，每分钟或每小时）。 这样的系统有助于避免冗余并专注于最新数据。

我目前正在自动化一个高利润的交易策略，基于移动平均线的交集。 如果您对自动交易感兴趣，您可以看到我迄今为止设法实现的结果：https://www.mql5.com/zh/signals/2339244

你的反馈对我很重要。 您有任何问题或想分享您的意见吗？ 写评论或发送消息-我总是保持联系！

指标参数

  • Fast MA Mode - 计算快速移动平均线的方法。
  • Fast MA - 快速移动平均线的周期。
  • Slow MA Mode - 计算慢速移动平均线的方法。
  • Slow MA - 缓慢移动平均线的周期。
  • SendEmail - 通过电子邮件发送。
  • Alert - 音频通知。
  • PushNotification - 通知给移动终端。
  • PaintArrow - 移动平均线交叉处图表上的箭头。
  • ColorMethod - 着色移动平均线的变体。
  • ModePaintProfit - 图表上的利润输出。
  • Channel Expansion Method - 选择扩展移动平均线之间距离的选项
  • ChannelWidth - 移动平均线之间距离的扩展的大小。 1.0-无需额外扩展。 2.0-通道扩大了2倍。


移动平均线是否被重绘（改变其值）？

移动平均线不会重绘或更改历史记录中的值。 然而，在当前柱上（例如，在M1或H1上），该值可能会在蜡烛关闭之前波动，因此对于准确的信号，最好等待其完成。 例如，如果您根据柱线的最大价格构建移动平均线，则当前柱线上的移动平均线只能增加其值，因为当前柱线的最大值不能变小。 此外，如果您使用"Shift=1"参数，当前柱线将不参与计算，移动平均线将停止更改其值，即使在当前柱线上也是如此。

无论如何，您可能会遇到计算移动平均线的算法，该移动平均线将在历史中更改其值。 这可能是由于代码中的错误，试图误导用户，或试图创建具有非标准解释的工具。 我们在这里只能说，这个指标中没有这样的计算，也没有被重新绘制。


如何解释交叉移动平均线的信号?

有很多方法。 交叉的事实是价格变动性质变化的一个很好的信号。 您可以使用移动平均线作为支撑位和阻力位，或者仅在价格介于两个移动平均线之间时进行交易。 使用慢速移动平均线的方向作为趋势指标，并在快速移动平均线改变方向时进入市场。 考虑蜡烛模式，只有当他们已经触及移动平均线。 一般来说，有很多方法，你也可以拿出自己独特的，更有效的选择。

追求最大的方便和效率. 我们在指标中增加了选择解释方法的能力. 我们详细描述了其中最有趣的。 你可以在我们的博客中看到两个动作打开位置的方法。


我已经开发了一个基于这个指标的系统，我该如何自动化它？

这个免费的指标可以在你的交易机器人中使用，没有限制。 如果你是程序员，你可以自己写这样一个机器人。 或者去自由职业者部分，那里有许多合格的专家。

如果您的想法是新的和有趣的，您可以写信给我们，我们将帮助其自动化。 如果您像我们一样想要开发MQL trader社区，这将是一个很大的优势。 成为运动的一部分-将想法转化为工作工具，分享经验，并与社区一起成长！


这个指标与同类指标有何不同，它的优势是什么？

主要区别在于平滑方法选择的独特灵活性。 与只有SMA，EMA或SMMA可用的标准指标不同，这里收集了几十种算法：从经典到实验。 例如，抛物线近似完美地捕捉趋势逆转，自适应方法自动调整到波动性，以及基于机器学习的算法分析历史模式。 这使您可以在任何市场条件下工作：在平坦的情况下，指标忽略噪音，在趋势中，它会迅速对变化做出反应。 此外，您可以将线路变成动态通道。 这可以帮助您可视化波动性并找到超买/超卖区域，而无需使用其他工具。 解释的选择的信号系统。 您不仅限于标准交叉点：您可以自定义过滤器或蜡烛图案。

有许多不同的指标是不方便的。 这就是为什么我们创建了这个指标，以便交易者拥有分析所需的一切。 巨大的功能允许您灵活地适应任何自动交易系统，而无需重新连接不同的指标以寻找最佳选择。

它是否适用于任何工具？【是的！ 该指标与股票，货币，加密货币和商品期货兼容。 这些设置可以很容易地适应不同的市场：例如，对于波动的资产，你可以强行扩大移动平均线之间的距离，而对于长期头寸，增加移动平均线周期或改变计算方法。


如何使用您的指标创建系统？ 一个实际的例子

这里是你如何在你的策略中使用它：设置SMA200（慢速）和EMA50（快），等待向上交叉+高于平均水平的交易量，按存款的1％开仓，将止损设置为局部最 但请记住：指标是一种工具，而不是神奇的药丸。 总是添加过滤器和测试策略的故事!


数据安全

没有连接第三方库。 该指标不收集个人数据-所有计算都在您的设备上本地执行。 您的设置、信号和交易历史将保密。 这对于重视隐私并且不想分享策略的交易者来说很重要。


需要帮助吗？

作者总是保持联系：在评论中回答问题，帮助设置和解决问题。 例如，如果指标在某个时间范围内"错误"，我们将一起找到解决方案。 您也可以提出自己的改进想法—最好的将在下次更新中实施。

评分 8
Dusousa
26
Dusousa 2025.12.16 21:34 
 

Bro, congratulations by indicator, until now the best one I've used, thanks a lot to develop that and help a lot my entries. All the best.

qh201b
16
qh201b 2025.11.29 09:15 
 

thank you, bro.

Wardell Coleman
283
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

推荐产品
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
指标
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
指标
本指标是一款众所周知的 MetaTrader 4 指标，现直接免费在互联网上提供。它完全不会重绘。 它实现了一类突破策略。箭头指示行情的方向。在 M15 或更高时间帧里使用此指标。
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
指标
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
指标
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
指标
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
指标
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
指标
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
指标
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
指标
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
指标
海肯阿什MT5指标 提升您的交易分析能力，使用海肯阿什MT5指标。 这款强大的工具将标准价格数据转化为更平滑、 趋势化的烛形图， 让您更轻松地识别市场趋势和潜在的逆转点。 主要特点： 清晰的趋势识别： 通过不同的烛身颜色， 直观区分上升和下降趋势。 降低噪音： 过滤价格波动， 更清晰地呈现市场主要走势。 提前发现趋势： 在标准图表上显示趋势变化之前， 提前预测潜在趋势变化。 多功能应用： 可独立使用或与其他技术指标结合进行综合分析。 自定义设置： 根据您的具体交易偏好和策略调整指标。 优势： 提高您识别趋势和潜在进出场点的能力。 减少市场噪音的影响， 专注于重要的价格变动。 基于对市场动态的更清晰理解， 做出更明智的交易决策。 利用经过验证的技术分析工具， 获得竞争优势。 适合人群： 希望提升技术分析能力的各级交易者。 偏好更平滑、 趋势导向的市场视图的交易者。 寻求工具来补充现有交易策略的交易者。 解锁海肯阿什MT5指标的潜力，将您的交易提升到新的水平！ 注意： 为了更有效地推广产品， 建议添加有关可使用该指标的具体策略的信息， 并提供带有使用示例的图表截图。 您是否希望添加更多关
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
指标
海龟交易指标实现了原始的 Dennis Richards 和 Bill Eckhart 的交易系统, 俗称海龟交易法。这个趋势跟踪系统依据突破历史高点和低点来下单或平仓: 它与“低买高卖”方式完全相反。主要规则是 "在 N-日突破时下单，并在 M-日的高点或低点突破时获利了结 (N 必须在 M 之上)"。 介绍 海龟交易法的传奇始于美国千万富翁、大宗商品交易商 Richard Dennis，和他的商业伙伴 William Eckhardt 之间的赌局。Dennis 相信交易者可以通过培养而成功; Eckhardt 不认可这种主张，他认为遗传是决定因素，而娴熟的交易者对于明晰市场趋势拥有与生俱来的敏锐感觉。而在 1983-1984 发生的事件，成为交易史上的著名实验之一。平均每年 80％，计划成功，表明任何人如果具有良好的规则和足够的资金，都可以成功。 在 1983 中期，Richard Dennis 开始在华尔街日报上刊登广告，他征求申请者参加他自己的交易理念培训，无须任何经验。他最终召集了具有不同背景的约 21 名男性和两名女性。这群交易者被集中到芝加哥市中心一座家俱稀少的大房间中
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
指标
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
指标
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
指标
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
指标
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
指标
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
指标
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
指标
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
指标
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
指标
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
指标
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
指标
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Mystic Pulse
Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere
指标
Mystic Pulse V2.0 是一款专注于捕捉市场趋势强度与动能变化的技术指标，它基于方向性动能系统（Directional Movement System），主要依赖 DI+ 与 DI− 的变化来判断市场中多头与空头力量的增强或减弱。指标的核心思想是：市场趋势的真正力量来自“连续性”。也就是说，不仅要看动能是否增强，还要观察这种增强是否能够在多根 K 线中持续出现。 在运行过程中，指标会分别对 看涨动能持续增强 和 看跌动能持续增强 进行计数，形成两个独立的计数序列： 正向计数（Positive Count） 代表多头动能的连续上升，反映上涨压力越来越强。 负向计数（Negative Count） 代表空头动能的连续增强，反映下跌压力不断累积。 一旦 DI+ 的强度超过 DI− 并且持续增强，正向计数便会增加；反之，当 DI− 持续增强并占据优势时，负向计数会递增。当趋势动能减弱或出现反转迹象时，计数器会自动归零，这不仅可以帮助交易者识别趋势延续，也能提示潜在的反转时机。通过可视化的柱状显示，用户可以直观地看到趋势力量是否在持续积累，或是否已经出现衰退。 Mystic Pul
FREE
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
指标
Enjoy the Free Candle Color indicator.  Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused.  We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo.  Customize to your period parameter and colors of your choice.  Great for beginners and seasoned traders.  Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
作者的更多信息
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
专家
創造、探索、賺錢！ EA 交易允許您基於強大且通用的指標構建全自動交易系統，以平滑工具的價格。使用集成到 EA 中的一組規則創建您自己的交易系統。在策略測試器中測試您的想法。將其用於實際交易以獲取利潤或作為附加工具。 2021 年 10 月 19 日，我們為 MetaTrader 5 發布了一個完全免費的 UniversalMA 指標。UniversalMA 是具有大量自定義選項的移動平均線。 10 種類型的平滑。 12 種價格可供選擇。由此產生的移動平均線離散化的可能性。快速和優化的代碼。事實證明，該指標非常方便，用戶喜歡它。 該指標允許您基於它創建任何 EA 交易，沒有任何限制。儘管如此，我們還是收到了大量關於創建基於該指標的全自動 EA 交易的請求和建議。問題在於用戶使用該指標的方式多種多樣。 因此，決定為 MetaTrader 5 創建一個基於 UniversalMA 指標的交易策略構建器，而不是傳統的交易機器人。使用此工具，您可以非常輕鬆地編寫自己的交易策略。 UniversalMA EA 適用於任何時間框架和工具（符號）。合適的賬戶類型是 NETTING 和 HEDGING
GoldBaron XauUsd EA MT5
Mikhail Sergeev
专家
"GoldBaron"是一款全自动交易机器人。 专为黄金交易（XAUUSD）而设计。 只需在XAUUSD小时图上安装交易专家，就能看到预测未来黄金价格的力量。 100美元足够一个积极的开始。 建议的存款是从$300。 一年前，我们在证券交易所的技术指标开发方面取得了突破。 我们已经设法创造了一个全新的概念。 使用它的指标并不适应历史，而是真正揭示了真实有效的模式。 新开发的所有力量都投入到技术指标"__AceTrend__"中。 自__AceTrend__指标开发以来已经过去了一年，现在我们终于可以引入一个成熟的交易机器人了。 我们刚刚采取并组合了10个互补的交易系统，并添加了一个基于现代人工智能的交易过滤器。 交易机器人不使用鞅，平均和其他雪崩般的资金管理技术。 看看发生了什么！ 我们知道我们都喜欢什么，这就是为什么我们以积极的方式推出帐户推广。 目标是在明年3月之前将存款扩大10倍。 真正的测试已经开始： https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 指标AceTrend 您的反馈非常重要。 反馈使发展变得更好，并帮助我们共同前进。 您有任何问题
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (50)
指标
具有巨大定制选项的移动平均线。 10种平滑。 12价格选项来构建。 产生的移动离散化的可能性。 快速编码。 在专家中不受限制地使用的能力。 UniversalMA指标结合了现代交易中使用的最流行的构造方法。 因此，不再需要有许多不同的指标。 基於指標的 EA 交易 移动平均线是基于价格的滞后指标，显示工具在一段时间内的平均价格。 从本质上讲，移动平均线在试图解释图表时平滑了"噪音"。 移动平均线是评估动量以及确认趋势并确定支撑和阻力区域的好方法。 使用移动平均线的方法有很多种。 以下是最常见的使用方法的例子：移动平均线的方向（使用该方法的主要规则是跟踪移动平均线的大方向：它表示市场的主导趋势。 只有在这一运动的方向上进行交易是值得的。 这样一个简单的规则使移动平均线方法成为短期预测的方便工具），用价格图表跨越移动平均线，跟踪移动平均线的速度，几个移动平均线的组合，使用移 期设置的特征。 指标的参数可以根据用户的要求进行配置。 他可以设置一个方便的时间间隔。 它越小，移动平均线在给出信号时越敏感和准确。 尽管观点不同，但没有"正确"的时间间隔。 要设置最佳时间框架，用户必须试验一段时间。
FREE
Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
指标
该指标以直方图的形式显示两个移动平均线之间的差异。 移动平均线有巨大的自定义选项。 当直方图的颜色发生变化时，它会以各种方式通知您：它在终端中发出蜂鸣声，向手机发送通知并向邮件发送电子邮件—现在您绝对不会错过任何交易。 一个完全免费的移动平均线交叉指标，以图表上的线条形式显示： https://www.mql5.com/zh/market/product/148478 你的反馈对我很重要。 反馈使发展变得更好，并帮助我们共同前进。 您有任何问题或想分享您的意见吗？ 写评论或发送消息-我总是保持联系！ 这个工具成为您可靠的助手，接管日常监控市场。 您可以将此任务委托给指标，而不是不断查看图表以预测相交时刻。 它不仅使用清晰的直方图列可视化趋势强度的动态，而且还充当看门狗，在最关键的时刻立即用强大的警报唤醒您。 这使您可以毫不拖延地采取行动，情绪和大惊小怪，严格遵循您的交易策略。 设置的灵活性为具有任何经验和分析方法的交易者提供了机会。 您可以通过将移动平均线周期与任何时间段和交易资产进行匹配来试验移动平均线周期，从分钟图表上的倒卖到长期投资。 该指标将同样有效地用于过滤信号和准确确定进入
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
专家
趋势专家是专门为"FourAverage"指标找到最佳参数而创建的。 顾问以交易模式进行交易（关闭买入交易并立即打开相反的交易）。 这种方法使得能够识别指标尽可能准确地确定趋势的能力。 专家顾问是全自动的，并具有使用鞅方法管理资本的能力。 默认设置为"XAUUSD(GOLD)H1"。 指标: hhttps://www.mql5.com/zh/market/product/597 专家顾问为不同的符号和时间框架添加了一系列参数。 目前，莫斯科证券交易所的黄金，比特币，欧洲美元和俄罗斯联邦储蓄银行股票等符号已被添加到现成的集合中。 它们与"FourAverage"指标中的参数集完全匹配。 如果您需要添加一组新的设置，请在"FourAverage MT5"指标的评论中写下它。 专家顾问可以根据开盘价进行测试和优化。 使用遗传算法进行快速优化。 标准使用趋势指标与专家一起选择参数。 1）找到一个具有巨大增长潜力的符号。 2）在正确的方向上优化参数（仅买入或仅卖出）。 3)将参数传送到指示器并等待信号。 专家参数: MM selection - 资金管理的选择。 "手动"："手动设置首单批次
FREE
Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
指标
一个智能助手,准确和及时的市场进入. 当价格达到水平时,指示器发出蜂鸣声和警报. 您可以手动设置支撑和阻力水平或将其委托给算法。 在价格达到水平的那一刻，蜡烛图案被额外标记。 独特的蜡烛模式是经典模式和模式的崩溃和反弹水平的共生。 对于证券交易所的高利润交易，在大多数情况下，下订单是不够的，交易者需要亲自查看和分析价格在接近重要水平时的表现。 我认为所有交易者都遇到过这样一种情况：我们在交易日开始时设定了重要目标，然后错过了价格达到它们的那一刻。 结果，入场的那一刻被错过了，我们得到了额外的负面情绪，看着价格完全按照我们的计划移动。 但你不在那里，也没有利润。 交易愉快和舒适! 不要再连续几天盯着显示器看了。 确定对你来说很重要的级别，然后去做你的生意，其他的工作，或者只是放松一下。 当价格达到设定水平时，您将收到通知，并可以立即开始交易。 有了这个指标，你将不再错过进入市场的最佳时机。 今天开始使用警报级别，看看它如何简化交易过程并提高其效率。 您可以下载指标的试用版。 在试用版中，您只能设置一个警报级别。 否则，功能没有什么不同。 下载MetaTrader5的指标： https:/
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
FourAverage是趋势检测中的一个新词。 随着信息技术的发展和大量的参与者，金融市场越来越不适合用过时的指标进行分析。 传统的技术分析工具，如移动平均线或随机指标，其纯粹形式无法确定趋势的方向或其逆转。 一个指标可以根据14年的历史指示未来价格的正确方向，而不改变其参数吗？ 与此同时，不要失去充足的横向市场走势？ 答：可以。 我们的团队开发了一个指标，具有相当强大和有效的机制来适应不断变化的市场条件。 2025年，领先的趋势指标"FourAverage"正进入新的发展阶段。 现代加密货币和股票市场似乎是为此指标创建的。 独特的平滑公式允许您调整（识别模式）指标的任何特征的货币对或其他工具。 现在，为了盈利，一个指标就足够了，而这仅仅是个开始。 与其他工具结合使用或作为信号滤波器，FourAverage的好处是巨大的。 该指标有一个内置函数，绘制箭头并在指标上显示前一笔交易的结果。 这使得检查历史非常方便。 这是非常容易使用这个趋势指标。 1）确定具有良好增长潜力的资产。 2)使用一组内置指标设置或选择您自己的选项。 3)您正在等待指标的信号来开启交易。 4）打开一个位置，并获得利
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
专家
Ea交易在两个移动平均线的交叉点开仓。 它有一个广泛的选择进入和退出一个职位。 它非常适合自动进入市场或基于两个移动平均线创建和测试您自己的策略。 专家顾问的其他优点包括直观的界面和交易参数的详细设置，测试历史数据和优化各种市场条件的策略的能力。 风险管理系统允许您设置止损和止盈水平，以及根据账户余额控制头寸大小。 移动平均线的灵活设置使专家能够适应任何交易风格-从倒卖到长期投资。 内置的交易统计数据可以帮助您分析您的表现，并对您的交易策略进行必要的调整。 专家顾问在"MovingAverageCrossSignal"指标的基础上工作，并具有其所有功能和设置。 该指标不是必需的。 但是，如果您希望指标在测试后以您的所有设置显示在图表上，则需要将参数切换为"#Location indicator=Market"。 在此之前，您需要将指标下载到您的交易终端。 它又快又免费。: https://www.mql5.com/zh/market/product/148478 你的反馈对我很重要。 正是他们使实现这样的质量和容错成为可能。 您有任何问题或想分享您的意见吗？ 写评论或发送消息-我总是保
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
专家
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
专家
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
专家
IlanisNeuro is a modification of Ilanis . The EA uses averaging. Neural network is used for opening positions. The network has been trained on seven major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) for the period 2004-2017. Real account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/fastinvestments The free version of the Expert Advisor: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Ilanis Expert Advisor Does not require setting the parameters. Ready to work on E
筛选:
Dusousa
26
Dusousa 2025.12.16 21:34 
 

Bro, congratulations by indicator, until now the best one I've used, thanks a lot to develop that and help a lot my entries. All the best.

Mikhail Sergeev
95980
来自开发人员的回复 Mikhail Sergeev 2025.12.17 05:28
Thank you very much for your kind words and feedback! We’re truly glad to hear that the indicator has been so helpful for your trading entries. Your satisfaction is our top priority, and we’re happy to know that it has contributed to your success. Wishing you all the best and further successful trades!
qh201b
16
qh201b 2025.11.29 09:15 
 

thank you, bro.

cham
454
cham 2025.11.28 06:09 
 

иногда может быть кстати

MCH-Trade
86
MCH-Trade 2025.10.15 09:57 
 

用户没有留下任何评级信息

8011045340089
34
8011045340089 2025.09.15 00:37 
 

perfect to spot a trend change

drw122
86
drw122 2025.09.02 07:49 
 

用户没有留下任何评级信息

Wardell Coleman
283
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

Kiprido06_11
34
Kiprido06_11 2025.08.31 16:34 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论