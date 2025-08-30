Moving Average Cross Signal

如果您使用移动平均线进行交易，该指标将是您最好的助手。 以下是它可以做的事情：它显示当两个移动平均线相交时的信号（例如，快速移动平均线突破从底部到顶部的缓慢移动平均线-增长是可能的）。 它以各种方式通知您：它在终端中发出嘟嘟声，向您的手机发送通知并向您的电子邮件发送电子邮件—现在您绝对不会错过任何交易。 它可以灵活调整：您可以准确选择如何计算移动平均线（有超过10个选项可用），为您的策略选择颜色，周期和其他参数。

对于那些谁喜欢移动平均线的工具。 无需坐在屏幕上-它会告诉你什么时候采取行动。 如果你想尝试，这些设置将帮助你适应它，即使是剥头皮，即使是长期交易。 该指标有一个快速的代码,可以很容易地集成到您的交易机器人.

有两种类型的信号和警报发送。 当有机会满足条件时，第一个信号就会出现，即酒吧还没有关闭，可能会有变化。 这使您可以坐在电脑前，仔细检查新闻或以任何其他方式准备交易，不会错过任何利润。 当图表上的箭头已经完全形成时，第二个信号就会出现。 每种类型的信号每条仅给出一次。 这意味着该指标不会在同一价格栏内重复信号—您每个周期只收到一个通知（例如，每分钟或每小时）。 这样的系统有助于避免冗余并专注于最新数据。

你的反馈对我很重要。 您有任何问题或想分享您的意见吗？ 写评论或发送消息-我总是保持联系！

指标参数

Fast MA Mode - 计算快速移动平均线的方法。

Fast MA - 快速移动平均线的周期。

Slow MA Mode - 计算慢速移动平均线的方法。

Slow MA - 缓慢移动平均线的周期。

SendEmail - 通过电子邮件发送。

Alert - 音频通知。

PushNotification - 通知给移动终端。

PaintArrow - 移动平均线交叉处图表上的箭头。

ColorMethod - 着色移动平均线的变体。

ModePaintProfit - 图表上的利润输出。

Channel Expansion Method - 选择扩展移动平均线之间距离的选项

ChannelWidth - 移动平均线之间距离的扩展的大小。 1.0-无需额外扩展。 2.0-通道扩大了2倍。





移动平均线是否被重绘（改变其值）？

移动平均线不会重绘或更改历史记录中的值。 然而，在当前柱上（例如，在M1或H1上），该值可能会在蜡烛关闭之前波动，因此对于准确的信号，最好等待其完成。 例如，如果您根据柱线的最大价格构建移动平均线，则当前柱线上的移动平均线只能增加其值，因为当前柱线的最大值不能变小。 此外，如果您使用"Shift=1"参数，当前柱线将不参与计算，移动平均线将停止更改其值，即使在当前柱线上也是如此。

无论如何，您可能会遇到计算移动平均线的算法，该移动平均线将在历史中更改其值。 这可能是由于代码中的错误，试图误导用户，或试图创建具有非标准解释的工具。 我们在这里只能说，这个指标中没有这样的计算，也没有被重新绘制。





如何解释交叉移动平均线的信号?

有很多方法。 交叉的事实是价格变动性质变化的一个很好的信号。 您可以使用移动平均线作为支撑位和阻力位，或者仅在价格介于两个移动平均线之间时进行交易。 使用慢速移动平均线的方向作为趋势指标，并在快速移动平均线改变方向时进入市场。 考虑蜡烛模式，只有当他们已经触及移动平均线。 一般来说，有很多方法，你也可以拿出自己独特的，更有效的选择。

追求最大的方便和效率. 我们在指标中增加了选择解释方法的能力. 我们详细描述了其中最有趣的。 你可以在我们的博客中看到两个动作打开位置的方法。





我已经开发了一个基于这个指标的系统，我该如何自动化它？

这个免费的指标可以在你的交易机器人中使用，没有限制。 如果你是程序员，你可以自己写这样一个机器人。 或者去自由职业者部分，那里有许多合格的专家。

如果您的想法是新的和有趣的，您可以写信给我们，我们将帮助其自动化。 如果您像我们一样想要开发MQL trader社区，这将是一个很大的优势。 成为运动的一部分-将想法转化为工作工具，分享经验，并与社区一起成长！





这个指标与同类指标有何不同，它的优势是什么？

主要区别在于平滑方法选择的独特灵活性。 与只有SMA，EMA或SMMA可用的标准指标不同，这里收集了几十种算法：从经典到实验。 例如，抛物线近似完美地捕捉趋势逆转，自适应方法自动调整到波动性，以及基于机器学习的算法分析历史模式。 这使您可以在任何市场条件下工作：在平坦的情况下，指标忽略噪音，在趋势中，它会迅速对变化做出反应。 此外，您可以将线路变成动态通道。 这可以帮助您可视化波动性并找到超买/超卖区域，而无需使用其他工具。 解释的选择的信号系统。 您不仅限于标准交叉点：您可以自定义过滤器或蜡烛图案。

有许多不同的指标是不方便的。 这就是为什么我们创建了这个指标，以便交易者拥有分析所需的一切。 巨大的功能允许您灵活地适应任何自动交易系统，而无需重新连接不同的指标以寻找最佳选择。

它是否适用于任何工具？【是的！ 该指标与股票，货币，加密货币和商品期货兼容。 这些设置可以很容易地适应不同的市场：例如，对于波动的资产，你可以强行扩大移动平均线之间的距离，而对于长期头寸，增加移动平均线周期或改变计算方法。





如何使用您的指标创建系统？ 一个实际的例子

这里是你如何在你的策略中使用它：设置SMA200（慢速）和EMA50（快），等待向上交叉+高于平均水平的交易量，按存款的1％开仓，将止损设置为局部最 但请记住：指标是一种工具，而不是神奇的药丸。 总是添加过滤器和测试策略的故事!





数据安全

没有连接第三方库。 该指标不收集个人数据-所有计算都在您的设备上本地执行。 您的设置、信号和交易历史将保密。 这对于重视隐私并且不想分享策略的交易者来说很重要。





需要帮助吗？

作者总是保持联系：在评论中回答问题，帮助设置和解决问题。 例如，如果指标在某个时间范围内"错误"，我们将一起找到解决方案。 您也可以提出自己的改进想法—最好的将在下次更新中实施。