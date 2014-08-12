市场上产品有效展示的小贴士

MetaTrader 市场 是最大的自动交易应用商店。是自动交易和技术指标的开发人员能够获得他们辛勤工作应得奖赏的地方。在成功发布市场产品方面，很难高估标识，描述和截图的角色。如果应用设计简陋，潜在买家将很容易忽视它。决定性的购买之所以产生，得益于市场展窗上吸引眼球的产品标识。标识必须具有让潜在买家想要下载的吸引力。这就是恰当的设计是成功的关键的原因。

因为产品标识整体大小不能超过200x200像素（实际上在主要橱窗展示的大小比那个更小），在有限的空间充分展示是非常重要的，以便于潜在买家获得良好的第一印象。例如，让我们看一下高级移动平均线的EA交易。它不仅有一个设计精美的标识，并且在光标悬停的时候还会弹出主要理念的简要说明。











要找出其他示例，我们应搜寻单词“趋势线”的程序 然后我们将看到搜索结果包含50多个应用程序。我们现在展窗上选择一排，将会看到产品图标和简要说明。为了便于比较，首先显示图标，然后在每张图片下面我们可以看到描述。







大多数的程序标识不会告诉客户太多内容，而描述长度也不会覆盖程序的理念。很明显，潜在买家从标识和描述中只能获得很少的信息。

如果您想要交易人访问您的产品页面，一定要着重强调，您首先要做的就是市场展窗的正确图标。否则人们将会忽视它而对设计更好的程序感兴趣。在市场的展窗上，您的产品只是显示为一个小图标，它是它的名片，也是客户最先看到的。







现在您知道了为何产品标识能够直接影响产品的市场下载数量了。让我们看看如何创建一个真正为程序工作的标识。





如何创建合适的标识

就图像格式而言，最好的办法就是使用PNG 格式，因为它允许保持高质量的编辑和传输文件。我们强烈建议您不要使用JPG格式。



一个好的标识应该简单利落并且可以说明产品的基本理念。提供细节也并不明智，因为它们通常很难看清。载入太多颜色和图形效果的图片将不会作为一个好的标识。理想情况下，3-4种颜色，一组可辨识的图片，足可设计一个标识。广泛使用并被每个交易人所熟知的交易术语，可以用在铭文。它们在表达产品理念方面将扮演重要的角色。例如，买入，卖出等等。阴影字体也最好不要。保持简单就好，以便所有人都能读到标识。



例如，如果宣传的自动交易在趋势通道进行交易，那么通道图形和标记买入和卖出点的趋势线两个都能够使用。这里有些好标识的例子：







这些标识都给出很好的程序用途理念，且没有过多载入颜色和细节。虽然有一些由于足够的空间，给出更详尽的文本。在点差记录器标识上两种价格之间的点差图像看起来不错，这肯定有助于想象“录制到一个文件”的想法。



也最好不要用货币，大量金光闪闪的图像。它不仅给不了任何产品信息还会拉低那些明白“闪闪发光的未必都是黄金”的潜在买家对它的印象。乏力的标识示例：





标识使用卡通人物，可爱动物或“互联网上找到的酷照”都不是好主意。当人们访问市场时，他们是来寻找所需的东西；而花哨的图片集并不是他们寻找的东西。糟糕的标识示例：







仅仅是因为难以理解，那么标识可以是一个败笔。又或者图片太小太模糊亦或与整件事毫不相关。







总之，您产品的正确标识应该：

描述产品的主要理念；

不包含模糊，俗气，难以理解或不雅照片；

不包含难以区分的元素；

拥有不太多的调和色；

可以包含简单的文本，易于阅读和理解；





委托制作使您的标识专业化

可以工作的有效标识并不是像看起来那么容易设计，尤其是，如果您不是专业的设计师。在这种情况下，最简单的方式就是将您的产品标识委托给专业人士进行制作。在自由职业者部分，您不仅能够订购MetaTrader程序端的程序还可以试着在那里找出设计师。

另外，您可以在多个领域的其中一个找到设计师 - 特定的平台。这是一些有用的链接：

借此机会，您可以最多添加12幅截图描述

图表截屏时建议您使用标准配色方案“黑白”（白底黑色）。该方案是商店展窗设计的最佳匹配。这样也可以避免您不情愿地以奇怪的配色令客户不愉快。



MetaTrader市场的每种产品都允许12幅640x480像素大小的截图。有必要在产品页面显示产品的全部性能，以便于潜在买家可以清晰的了解它。如果您发布一个模式识别程序，在图表上会显示多个识别模式。截大图并提供足够的解释说明。





在一个截图拟合多个小细节也不会有所帮助。这里是应该避免的示例：





如果开发人员不用一个截图，而是提供带有识别模式和可读文本的2-3个大图，则将会获得产品描述。它也涉及到价格图表。选择比较大的比例，让您的潜在客户看到更多的细节。没有特殊需要的情况下，我们不建议您使用非常规的配色方案。请确保评论文本（来自评论功能的信息）不与部分图表重合。我们推荐使用标准颜色，例如蓝色和红色，用于突出买入和卖出信号。截图上的数据下方不会有效呈现。







修改后，我们可以看到改进的版本。







设计者选择了大比例图表和标准配色方案“黑白”。删除了图表名称，改变了模式名称的字体和颜色并且三角突破点描了红边。三角箭头还是传统的颜色。这种截图没有过多的细节，只展示了主要想法。



请记住，浏览截图集是潜在客户打开产品页面后的第一步以及最先做的事。如果插图不够吸引人，他们绝不会去阅读描述。







标识大小要求200x200 像素

市场部分的大标识必须是200x200像素大小。显示在客户端的小标识必须是60x60 像素。上传大标识时，系统会自动用它创建一个小标识。然而，为了避免自动转换时失去重要的信息，建议都手动创建这两个标识。

推荐的图片文件格式为PNG。GIF，JPG和JPEG也允许但不可取。



截图大小要求 640x480像素

每个产品描述都可以包括最多12张截图说明其功能。截图大小为640x480像素至关重要。



与标识要求相似，首选的插图图像文件格式也是PNG。GIF，JPG和JPEG允许但不可取。

非常不推荐缩减大图到所需格式，因为大多数时间它会导致图片质量和清晰度的损失。采用之前设置好图表大小的图表截图（程序端，测试器等等）将会有更好的结果。按照这种方式工作，将无需压缩图片到所需的640x480像素。



如何测试截图

EA交易（自动交易）是市场上最受欢迎的产品。大多数开发人员使用测试器截图用于产品描述。采用大量截图说明整个测试过程并按正确的顺序显示它们。

一个单独测试的测试器设置。 单独测试的EA参数。 测试报告。

如果您想要展示EA交易优化进程，也要添加：

EA交易参数优化的测试设置。 EA交易参数范围和优化改变步骤。 优化结果。

大量的连续图片甚至无需阅读描述即可提供充分的说明。测试设置和EA交易参数都可以显示在一个截图上。同时所有一切都必须正确完成。绝大多数开发人员使用截图并没有考虑太多其质量。他们选择截图并把它通过编辑器压缩到所需大小。结果图片是大小合适了但却失去了清晰度。





图片缺失质量并不完全是开发人员的错误。他们分别使程序端尽可能变窄，而截图宽度超过640像素，图片刚好压缩到合适大小。实际上，在这种情况下，用图形编辑器编辑截图来替代压缩图片是更有效的解决方式。只有使测试器的控制按钮设置得更窄并从EA参数删除不必要的“步骤”栏才可采用。最后我们获得更高质量的图片。







测试结果和结余图表也能够合二为一。





交易报告和小时/日条目分配图形可以无质量缺失的一起显示。







测试报告剩下的图形可以放在一起。





如您所见，有很多方法可以显示测试结果，同时还保持数据如初始设计一样，而无需压缩截图。





在市场使用合适的插图

您可以竭尽全力地为市场编写和测试出色的程序，但是如果程序不吸引客户，得不到购买力，那么您所有的努力都将会白费。为了吸引潜在买家，所以他们下载您的应用到MetaTrader程序端，而您的产品就一定会在市场展窗上，从其他数百个应用中脱颖而出。 因此，合适的标识是您程序成功的关键。

下一个重要的就是为市场上的描述页面设计漂亮的插图，显示您的产品性能及其综合优势。请记住，如果图形界面不好看的话，很难为程序制作出漂亮的插图。

这里是一些涵盖产品设计在销售中的角色的文章，您可能会有用：

应用商店营销指南 - iOS 应用程序开发人员指南。

图形资产，截图，和视频 Android开发人员指南

10种错误的图标设计 - 这篇文章追溯到2008年，但仍然保持在话题榜

5个简单步骤制作完美的应用商店截图 - 有关于如何为游戏采取屏幕截图







最后，最后一点但并不是最次要的。学习示例。在市场上找出精心设计的产品并采用最佳实践方式。在市场上熟练演示产品将有助于您赢得客户并增加下载量和销售量！





我们也推荐以下专注于市场的文章：



