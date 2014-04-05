YouTubeにあるマーケットチュートリアルビデオをご覧ください
MetaTrader 5のためのテクニカル指標
テクニカル指標からのシグナルは、株式および外国為替市場での取引の開始と終了に重要な役割を果たします。指標の本質は、将来の価格変動を予測することを目的とした金融銘柄価格の数学的変換です。 テクニカル指標をテストして、市場の動きとそれからの利益をより正確に予測します。
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド | 他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (15)
ポジティブなレビューを残してください。 重要な注意 ：スクリーンショットに表示されている画像は、私のインジケーターである「Suleiman Levels」インジケーターと「RSI Trend V」インジケーターのものであり、もちろん「Time Candle」も含まれています。これは、高度な分析と独占的なレベルを提供する包括的なインジケーター「Suleiman Levels」の一部です。 気に入ったら、「RSI Trend V」インジケーターを試してみてください： https://www.mql5.com/en/market/product/132080 また、気に入ったら「Suleiman Levels」インジケーターを試してみてください： https://www.mql5.com/en/market/product/128183 「Time Candle Suleiman」インジケーターは、現在のキャンドルの残り時間をスムーズかつエレガントに表示するように設計されています。すべての時間軸で、カウントダウンの外観を完全にカスタマイズするオプションを提供しており、フォントの種類、サイズ、
FREE
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a real-time market prediction engine designed to analyze price behavior and estimate future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.67 (109)
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller  ; 設定および入力: すべての
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート）
FREE
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
クリティカルゾーンは、より正確なマーケットエントリーを求める手動トレーダーのために特別に作成されました。このインディケータは、チャート上の最も関連性の高いサポートとレジスタンス、 およびそれらのブレイクアウトとリテストを計算することで、高度なアルゴリズ ムを使用して関心領域を検出します。このインディケータは、潜在的に有利な買い/売りの機会が検出された場 合にアラートと通知を送信するように設定でき、トレーダーが画面/ MT4 バージョンの前にいないときでも取引機会を把握することができます。 特徴 リペイントなし このインディケータは、新しいデータが到着してもその値を変更しません 取引ペア すべてのFXペア 季節性 すべての季節性 パラメータ ===== サポートとレジスタンスの設定 計算のために参照するバー // サポートとレジスタンスのレベルを計算するために、現在のバーから 逆方向のバーの範囲。 ===== 条件 ブレイクアウト // ブレイクアウト検出のオン/オフ 再試行 // 再試行の検出を有効または無効にする ===== サポートとレジスタンスのス
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
あなたが移動平均で取引する場合、この指標はあなたの最高のアシスタントになります。 これは、2つの移動平均が交差するときの信号を示します（たとえば、速い移動平均が下から上への遅い移動平均を突破します-成長が可能です）。 それはすべての方法であなたに通知します：それは端末でビープ音を鳴らし、あなたの電話に通知を送信し、あなたの電子メールに電子メールを送信します—今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 それは柔軟に調整することができます：あなたは（利用可能な10以上のオプションがあります）移動平均を計算する方法を正確に選択し、あなたの戦略 移動平均線が好きな人のためのツール。 画面に座る必要はありません-それは行動する時が来たときにあなたに教えてくれます。 そして、あなたが実験したいのであれば、設定はあなたが長期的な取引のためにさえ、スキャルピングのためにそれを適応させるのを助けるでしょう。 指標は、迅速なコードを持っており、簡単にあなたの取引ロボットに統合することができます。 送信される信号とアラートには2つのタイプがあります。 最初の信号は、条件が満たされる可能性がある場合
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Candle Timer Countdown
JETINVEST
4.69 (100)
キャンドルタイマーカウントダウンは、現在のバーが閉じて新しいバーが形成されるまでの残り時間を表示します。 時間管理に使用できます。 MT4バージョンはこちら ！ 機能のハイライト 現地時間ではなくサーバー時間を追跡します 構成可能なテキストの色とフォントサイズ シンボルの日次変動のオプションの視覚化 CPU使用率を削減するために最適化 入力パラメータ 毎日の変化を表示：true / false テキストフォントサイズ テキストの色 それでも質問がある場合は、直接メッセージで私に連絡してください。 https://www.mql5.com/ja/users/robsjunqueira/ これが私たちが継続的に進化することができる唯一の方法であるため、改善のための提案に気軽に連絡してください。
FREE
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。 エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Crystal Volume Profile Auto POC — 正確なトレード判断のためのボリューム可視化 概要 Crystal Volume Profile Auto POC は MetaTrader 5 向けのインジケーターで、出来高分布を表示し、自動的にポイント・オブ・コントロール (POC) を特定します。市場で最も取引量が集中した価格帯を示し、サポート・レジスタンスゾーンの把握に役立ちます。 主な機能 動的ボリュームプロファイル（可視範囲または指定区間） POC（最大出来高価格）の自動検出 ヒストグラムサイズ、色、ラインスタイルを自由に設定 固定範囲のボリューム分析 各ローソク足で自動更新 内蔵ボタン：Reset VP、Hide VP ダークモード/ライトモード対応 メリット 蓄積・分配ゾーンの特定 機関投資家の活動が集中する価格帯の検出 POC に基づく正確なエントリー/エグジット ブレイクアウト戦略やリバーサル戦略の強化 使用方法 インジケーターをチャートに適用 Reset VP をクリックし可視範囲を再計算 垂直ラインで分析範囲を手動調整 Hide VP で表示/
FREE
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Rental/Lifetime Package Options and Privileges Rent Monthly Six Months Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders" x Rectangle Break Alert Tool x How to trade with it: http://www.tradethevolumewaves.com ** If you purchase please contact me to setup your : Training Room and complete manual access. Wei
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of M1 Scalper Pro Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro takes advantage of numerous smal
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明 0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。 1 (推奨) Degre
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
Blahtech Candle Timer MT5
Blahtech Limited
4.84 (138)
Over 100,000 users on MT4 and MT5 Blahtech Candle Timer displays the remaining time before the current bar closes and a new bar forms. It can be used for time management Links [ Install | Update | Training ] Feature Highlights The only candle timer on MT5 with no stutter and no lag S electable Location Tracks server time not local time Multiple colour Schemes Configurable Text Customisable alerts and messages Optimised to reduce CPU usage Input Parameters Text Location - Beside / Upper Le
FREE
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.79 (52)
トレーディングセッション KillZone — マーケットタイミングの力を解き放つ 成功するトレーダーが知っている真実、それは「タイミングがすべて」ということです。各取引セッションには異なる活動レベル、ボラティリティ、チャンスがあります。これらを明確に把握し活用できるように、私たちは Trading Session KillZone インジケーター を開発しました。 このインジケーターはアジア、ロンドン、ニューヨークのセッションのアクティブ時間を強調表示し、市場が最も活発なタイミングを完全に把握できます。表示のカスタマイズも可能で、特定のセッションを表示/非表示、名前の追加・削除、色の変更、チャート上に表示する KillZone 数の設定などができます。 プロのヒント: KillZone トレーディングの力を最大限に引き出すには、適切なブローカーも必要です。そのため、私は IC Markets を推奨します。信頼できる ECN ブローカーで、超低スプレッド（0.0 pips〜）、高速約定、深い流動性を提供します。IC Markets なら、このインジケーターが示すチャンスを最
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (3)
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応 EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナル
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、 SuperTrend 、 RSI 、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析: M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version: https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version: https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
FX Dynamic: カスタマイズ可能なATR分析でボラティリティとトレンドを把握 概要 FX Dynamic は平均的な真のレンジ（ATR）の計算を活用して、日次および日中ボラティリティに関する卓越した情報をトレーダーに提供する強力なツールです。80%、100%、130%などのボラティリティ閾値を設定することで、通常の範囲を超えた際にすぐに警告を受け取ったり、有望な利益機会を素早く捉えられます。 FX Dynamic はブローカーのタイムゾーンに合わせて調整でき、安定したボラティリティ測定を維持しながら、リアルタイム分析のためにMetaTraderとシームレスに連携します。 1. なぜFX Dynamicがトレーダーにとって非常に有益か リアルタイムのATRインサイト • 日次・日中のボラティリティをひと目で把握。価格がATRの80%、100%、130%などに達したときに警告を受け取り、重要な水準にあるかどうかを確認できます。 • ボラティリティが完全に爆発する前に潜在的な反転やブレイクアウトを先取り可能。 幅広いマーケットへの適用 • 外国為替、コモディティ、株価指数な
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
トレーディングセッション時間インジケーター： 「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、ト
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
MT4版 Golden Hunter は、マーケットでマニュアル取引を行うトレーダーのために開発されました。3種類の指標で構成される非常に強力なツールです。 強力なエントリー戦略：通貨ペアのボラティリティを測定し、市場のトレンドを特定する指標によって形成されています。 LSMA：価格データを平滑化し、短期的なトレンドを検出するのに有効です。 Heikin Ashi：インディケータをチャートに貼り付けると、日本のローソク足がHeikin Ashiローソク足に変更されます。このタイプのローソク足は、価格情報を滑らかにすることで、確かなトレンドを見出すことができる。 特徴 再塗装なし このインディケータは、新しいデータが到着しても値を変更しません 取引ペア 非常に低いスプレッドで、変動が激しいペア（EURUSD、GBPUSD、BTCUSD...）です。レンジペアの使用は推奨しません 期間 M5 取引時間 マーケットに動きがあり、スプレッドが低く抑えられる日中の時間帯に取引することが望ましい Buffers Buy Buffer: 10 / Sell Buffer:
FREE
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using Trend Line PRO and real Signals can be found here:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.76 (25)
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 ボリュームウェイト平均価格は、合計ボリュームに取引された値の比率です 特定の時間の地平線上に取引. 平均価格の尺度です。 株式が取引地平線上に取引されている. VWAPは、多くの場合、 投資家の取引ベンチマークは、可能な限り受動を目指す 実行。 このインジケータを使用すると、VWAPを以下のように描画できます。 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現在の年。 または: 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 年末年始
FREE
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
このインディケータは、価格アクション分析とドンチャンチャネルのみを使用して、ジグザグ方式で価格の反転を検出します。再描画やバックペインティングを一切行わずに、短期取引向けに特別に設計されています。それは彼らの操作のタイミングを増やすことを目指している賢明なトレーダーにとって素晴らしいツールです。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど簡単に取引できます すべての時間枠で価値を提供します 自己分析統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 可変長のブレイクアウトと混雑ゾーンに基づいて、インディケータは価格アクションのみを使用して取引を選択し、市場が非常に高速に行っていることに反応します。 過去のシグナルの潜在的な利益が表示されます この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 負けブレイクアウトは強調表示され、説明されます インジケータは、非バックペインティングおよび非再ペイントです この指標は、日中のトレーダーが単一の価格反転を見逃さないようにするのに役立ちます。ただし、すべての
Legacy of Gann for MT5
Pavel Zamoshnikov
5 (5)
The indicator very accurately determines the levels of the possible end of the trend and profit fixing. The method of determining levels is based on the ideas of W.D.Gann, using an algorithm developed by his follower Kirill Borovsky. Extremely high reliability of reaching levels (according to K. Borovsky - 80-90%) Indispensable for any trading strategy – every trader needs to determine the exit point from the market! Precisely determines targets on any timeframes and any instruments (forex, met
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
比類のない公正価値ギャップMT5インジケーター（FVG）で、これまでにない取引を体験してください。 このMQL5市場指標は、同クラスで最高と評価されています。 トレーダーに比類のないレベルの精度と市場の動向に関する洞察を提供します。 EAバージョン: WH Fair Value Gap EA MT5 SMCベースのインジケーター： WH SMC Indicator MT5 特徴： クラス最高の公正価値ギャップ分析。 マルチタイムフレームのサポート。 カスタマイズ。 リアルタイムアラート。 ユーザーフレンドリーな完璧さ シームレスな互換性 利点： 比類のない精度: 最高の公正価値ギャップ指標をすぐに利用できるので、自信を持って意思決定できます。 最適化されたリスク管理: 資産の真の公正価値を活用して、市場の調整を識別し、比類のない精度でリスクを管理します。 卓越した汎用性： デイトレード、スイングトレード、長期投資など、お好みの取引スタイルに合わせてインジケーターをカスタマイズできます。様々な時間枠や金融商品にもシームレスに適応します。 実証された卓越性: 厳格なテストと
FREE
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
サポート線と抵抗線のプロットにうんざりしていませんか？ サポートレジスタンス は、非常に興味深いひねりを加えてチャート内のサポートとレジスタンスラインを自動検出およびプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。価格レベルは時間とともにテストされ、その重要性が高まるにつれて、ラインは太くなり、暗くなります。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 一晩でテクニカル分析を強化 チャートを閲覧せずに重要な価格レベルを検出 一目ですべての価格レベルの相対的な強さを認識する すべての取引で最大30時間のプロットラインを節約 インジケーターは、すべての価格レベルの年齢を表示します インジケーターは再描画されていません 過去および現在の価格レベルは近接によって崩壊し、現在の市場行動に合わせて調整されます。動作は、必ずしもピークではない場所に線が引かれます。 価格レベルは、時間とともに拒否されるにつれて、より暗く、より広くなります ノイズを避けるために、重要でない価格レベルは定期的にクリアされます カスタマイズ可能な時間枠の
Easy Buy Sell Signal
Franck Martin
4.69 (68)
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FREE
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Fair Value Gap (FVG) Indicator Overview The Fair Value Gap (FVG) Indicator identifies inefficiencies in price action where an imbalance occurs due to aggressive buying or selling. These gaps are often created by institutional traders and smart money, leaving areas where price may later return to "fill" the imbalance before continuing its trend. Key Features: Automatic Detection of FVGs – The indicator highlights fair value gaps across different timeframes. Multi-Timeframe Support – View FVGs fr
FREE
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。 市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Anchored VWAP indicator
Ahmad Kazbar
4.82 (11)
MetaTrader 5 向け Anchored VWAP インジケーター – プロ仕様の出来高加重平均価格ツール Anchored VWAP インジケーター は、任意のローソク足やイベントポイントから 出来高加重平均価格 (VWAP) を計算できます。標準VWAPのように毎日リセットされることはなく、 任意の時点にアンカーを設定できるため、機関投資家の価格帯や公正価値の分析に最適です。 主な特徴 柔軟なアンカーポイント設定。 誤操作を防ぐロック機能付き。 全てのMT5タイムフレームに対応。 価格と出来高の変化に応じて自動更新。 色・スタイル・線の太さを自由にカスタマイズ可能。 オプションのVWAP偏差バンドで価値ゾーンを表示。 使用方法 インジケーターをチャートに適用します。 任意のローソク足をダブルクリックしてアンカーを設定します。 VWAPが市場の変化にどのように反応するか観察します。 サポートと更新 無料のアップデートと迅速なサポートが含まれています。 今すぐダウンロード Anchored VWAP for MetaTrader 5 を今すぐダウンロードして、プロフェッショナル
FREE
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
インジケーター Haven FVG は、市場を分析するためのツールで、チャート上で非効率性の領域（Fair Value Gaps、FVG）を特定することができ、トレーダーに価格分析と取引決定のための主要なレベルを提供します。 他の製品 -> ココ 主な特徴： 個別のカラー設定： ブルFVGの色 (Bullish FVG Color)。 ベアFVGの色 (Bearish FVG Color)。 柔軟なFVGの視覚化： FVGを検索するための最大ローソク足数。 FVGゾーンの追加延長（特定のバー数）。 FVGの塗りつぶしを有効にするオプション。 中央線（Middle Line）： 線の色とスタイルの選択（例：点線）。 線の太さの調整。 一般設定： FVGを現在のバーまで拡張。 塗りつぶしのある歴史的なFVGを除外し、最新のデータに焦点を当てる。 チャート上の非効率性の領域を分析し、根拠のある取引決定を行う簡単で効果的な方法。
FREE
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Multi oscillator divergence MT5
Jan Flodin
4.73 (11)
インディケータは、価格とオシレーター/インディケーターの間に発散が発生したときを識別します。これは、通常の分岐と隠れた分岐の両方を識別します。最強のセットアップのみをフィルターで除外できるRSIフィルターオプションがあります。インディケータは、巻き込みフォーメーション、ドンチアンチャネルブレイクアウト、または移動平均を超える価格を待つオプションも提供します （スクリーンショット＃3を参照） 貿易機会を知らせる前に発散を確認する。独自のルールとテクニックを組み合わせることで、このインジケーターを使用して、独自の強力なシステムを作成（または強化）できます。 特徴 の終わりに 製品のブログ インジケーターからトレードシグナルを取得するためにiCustom（）関数を使用しているサンプルエキスパートアドバイザー（EA）のソースコードをダウンロードすることができます。 EAは完全に機能しますが、主な目的は、コードを使用して、独自に開発したEAに貼り付けることです。 限られた時間で ただし、プログラミングサポートを提供することはできません。 謝罪いたします 次のオシレーター
LT Regression Chanel MT5
BacktestPro LLC
4.35 (20)
LT回帰チャネルを発見してください。これは、フィボナッチ分析、エンベロープ分析、およびフーリエ外挿の要素を組み合わせた強力なテクニカルインジケーターです。 このインジケーターは、市場のボラティリティを評価し、フィボナッチ分析を使用して過買いおよび過売りレベルを特定する精度を向上させるために設計されています。また、これらのインジケーターからのデータを統合して市場の動きを予測するためにフーリエ外挿を活用しています。 当社の多目的ツールは、他のインジケーターと独立してまたは組み合わせて使用できます。さまざまな時間枠やチャートタイプ、RenkoやHeiken Ashiなどのカスタムオプションと互換性があります。若干の再描画が発生するかもしれませんが、長い時間枠（500以上が推奨）で安定性が著しく向上します。さらに、大きな時間枠でより正確な予測を提供します。 LT回帰チャネルの威力をご自身のトレーディング戦略で体験してください。今すぐ試してみてください！
FREE
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
4.67 (3)
Smart Volume Profile は、2 本の縦線の間で出来高分布をリアルタイムに計算・表示するプロフェッショナルなインジケーターです。買いと売りを分割表示し、POC・VAH・VAL レベルも描画します。裁量取引にもシステム取引にも対応し、市場がどの価格帯で最も多く取引されたか、そして買い手と売り手の力関係がどのように分布しているかを確認できます。 このインジケーターを選ぶ理由 分析期間を完全にコントロール — 2 本のドラッグ可能な VLINE で範囲を定義。 買いと売りの分割表示 — 専用カラーでどちらが主導しているか一目で把握。 POC・VAH・VAL の機関投資家レベル — 明確に描画され常に更新。 最適化されたパフォーマンス — ティックデータを使用し、利用できない場合はスマートな代替処理。 アダプティブ表示 — プロファイル幅をチャートサイズに比例させて高い可読性を維持。 動作方法 VP begin と VP finish という 2 本の VLINE を描画して時間範囲を設定します。インジケーターは価格レベルごとの出来高を、設定可能な数のバケットに集計します。取引
FREE
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Was: $299 Now: $99 Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
