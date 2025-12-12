RangeXpert
- 指标
- Steve Rosenstock
- 版本: 1.0
当涉及识别完美的市场机会并精准交易突破时，RangeXpert 是市场上最有效的工具之。由我专为初学者和半专业交易者开发，它提供的分析质量通常只有在银行、机构交易员和对冲基金使用的专业交易工具中才能看到。 该指标识别经常导致强烈波动的市场区域，并将其标记得非常清晰和直观，即使是复杂结构也能立即显现。RangeXpert 减少错误决策，改善你的时机判断，并实时显示区间何时结束以及真正的趋势何时开始。 对波动性的动态调整、多头仓位的强度以及智能利润分配，使其成为当今交易者使用的最强大的突破指标之。
规格
- 完美的入场区域
- 完美优化的图表显示
- 清晰可见的止盈/止损线
- 信号优化的移动止损，带点数显示
- 所有设置彼此完美匹配
- 提供直观的颜色、图表和方向标识
- 强烈价格波动时的彩色K线（No Wick on Close）可用
- 信号颜色变化作为即将到来的趋势反转的可能提示
- 提醒功能：弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒
- 跟随EMA用于分析趋势变化或保护订单
- 与MetaTrader中的所有时间框架及所有资产兼容
- 可在策略测试器中检查策略
- 个真正的 ALL-IN-ONE 交易者解决方案
有效使用RangeXpert：
推荐
- 剥头皮和日内交易
- 时间框架：M1、M5、M15 和 H1、H4（全部）
- 资产：外汇、期货、加密货币、金属、股票和指数
- 账户类型：ECN、NDD、Raw 或 Razor，拥有非常低的点差
- 交易时段：伦敦、法兰克福、东京、悉尼和纽约
- 经纪商：所有可用
