MQL5.community - 用户手册

欢迎来到MQL5.community，MQL5.community是由MetaQuotes软件公司开发的！

现在你不仅能够阅读文章、下载MQL5程序，你还能够参与论坛讨论，对文章和源代码发表评论，在代码基地为MQL5程序评分并分享你自己的作品，你甚至还可以发表文章并获取可观的报酬 - 成为MQL5.com的作者吧！

MQL5.com提供的服务不断的更新，因此希望你能够成为我们常客。为了你能够在本论坛进行有效和顺畅的沟通，我们建议你遵守论坛的基本规则。

1. 个人资料设置

2. 消息编辑器

3. 收藏夹

4. 站内消息

5. 服务台

6. 工作和报酬

7. 市场

8. 信号

9. RSS订阅

10. 等级

11. MQL5存储空间





1.个人资料设置

登陆MQL5.community后，请设置你的个人资料。点击右上角的个人资料链接。





在你的个人资料设置中你可以添加个人信息，调整帐户安全设置以及MQL5.community 的外观。添加你喜欢的头像，如果这还不够，你可以添加一张大图片或绘制图片来突出你的个性。

打开编辑板块，在关于我部分你可以发现一个独特的功能： 你可以同时用英语和俄语添加你的个人信息，这些是MQL5.community官方支持的语言。

根据进入MQL5.community时所选择的语言，其他用户将在你的个人资料中看到相对应语种的文字。

在联系方式板块，你可以添加你喜欢的即时聊天工具的号码（如ICQ、Skype等），你的个人网站或主页的超链接，或者是你在各种社交网站上的账号。同时你可以指定你的MetaQuotes ID，当你在移动终端上安装了MetaTrader 5后，它可以用来获取来自MetaQuotes服务的通知。

如果其他用户对你的评论、文章或者脚本感兴趣，他们无疑会访问你的个人资料并看到你网站的链接。不过请注意的是，如果你在每一个评论中都添加你网站的链接来做宣传，这将是不受欢迎的，我们将此行为视作是垃圾信息，它也被认为是违反规则。

请务必查看安全板块。



在这里可以调整你的MQL5.com 个人资料的安全设置：

启用以图片形式展示你的邮箱地址（防止垃圾邮件）选项，因为你的邮箱默认对其他访客是不可见的。

为了确认重要的操作，请添加你的移动电话号码（其他用户是看不到的）。

指定MetaQuotes ID以便你可以在移动终端上获得通知（你可以通过文章MetaTrader 移动终端中的MetaQuotes ID更多的了解这项技术）。 启用“通过IP控制会话”选项来通过IP地址控制会话。 启用“仅通过允许的静态IP地址授权”选项，就能够通过由MetaQuotes ID获取的通知来进行二步授权认证，同时也可以指定那些不需要通过MetaQuotes ID来获取授权信息的地址列表。如果没有填写可信IP地址列表，那么将一直提示你进行授权确认。我们也不建议您在此列表中添加动态的IP地址，因为他们经常会变，导致你仍然要输入验证码。 如果你想知道来自每个新IP地址的授权请求，请启用“IP地址变更时通过MetaQuotes ID进行通知“选项。如果你不需要这样的安全级别，您可以禁用此选项。

通过打开IP会话控制，保护你的个人档案免受黑客袭击。

更改您的当前密码。

所有安全设置的改变，必须通过密码确认。

在界面部分，你可以调整一下MQL5.community的外观。





2. 消息编辑器

你在论坛，文章和代码库中的文本，都在一个方便和易于使用的界面下的单一环境中进行编辑。让我们一起来看看它的功能。

你可以通过 按钮在HTML文本方式和可视化视图方式之间进行切换。如果你当前正在使用HTML方式查看，此按钮将更名为 ，再次点击它，将返回文本的可视化视图。 此功能可以让你的文本最大限度的结构化和规范化。

按钮在HTML文本方式和可视化视图方式之间进行切换。如果你当前正在使用HTML方式查看，此按钮将更名为 ，再次点击它，将返回文本的可视化视图。 此功能可以让你的文本最大限度的结构化和规范化。 (Ctrl+Z)和 (Ctrl+Y)分别代表撤销上一次操作和重做已撤销的上一次操作。

(Ctrl+Z)和 (Ctrl+Y)分别代表撤销上一次操作和重做已撤销的上一次操作。 按钮用来创建项目符号列表（表中的每一项都将以一个项目符号开始）。

按钮用来创建项目符号列表（表中的每一项都将以一个项目符号开始）。 按钮用来生成一个有序表（列表中的每一项都有一个索引号）。

按钮用来生成一个有序表（列表中的每一项都有一个索引号）。 按钮用来降低列表中元素的级别。

按钮用来降低列表中元素的级别。 按钮用来增加列表中元素的级别。

按钮用来增加列表中元素的级别。 按钮 (Ctrl+H) 用来在文本中插入一条水平线。

按钮 (Ctrl+H) 用来在文本中插入一条水平线。 按钮 (Ctrl+K) 用来为文字信息增加链接。只要按下此按钮，同标题的窗口将出现。

在 链接 区，你需要填写链接的地址，然后点击 插入 按钮。

按下 (Alt+U)，您可以邀请其他用户参与讨论。这个组合键可以插入一个用户链接："@name"。用户在他们的移动设备上接收相应的推送通知。









(Alt+U)，您可以邀请其他用户参与讨论。这个组合键可以插入一个用户链接："@name"。用户在他们的移动设备上接收相应的推送通知。 (Ctrl+Alt+I)组合键用于在消息中插入图片。按下这个组合键时，会打开标准的文件选择窗口。找到需要的文件并点击 打开 。在 标题 字段，您可以指定一个注释，当您将鼠标悬停在图片上时，将显示为弹出式帮助提示。

在HTML模式下，禁止插入图片外部链接（HTML tag "src"）。也禁止插入包含这种图片的文本。 当你试图保存包含图片外部链接的文本时，这些链接会被自动删除。这样做是为了确保MQL5.community 成员的安全。

用 按钮(Ctrl+Alt+T)你可以在消息文本中插入表格。当你按此按钮后， 表格 窗口会出现。

为了创建一个表格，你需要填写一些字段： 列 - 表格中的列数。 行 - 表格中的行数。 样式 - 表格的样式。有三个选项可选： 标准 ， 无边框 和 无表头 。要选择合适的样式，请左键点击位于本区域最后的向下箭头。然后从列表中选择所需的选项。 宽度 - 表格的宽度，通过相对于消息窗口宽度的百分比来衡量。 高度 - 表格的高度，通过像素来衡量。 单元格边距 - 文本和表格内单元格内边框之间的距离。 表格预览在窗口右边，在 样式 区域下方。点击 插入 按钮，在你的消息文本中插入表格。如果你想要停止添加表格，按 取消 按钮。

插入对象菜单上的 按钮用来在文本消息中插入源代码。点击这个按钮，将出现一个用来粘贴代码的空窗口。点击 插入 按钮完成代码添加。点击 取消 按钮取消插入代码。

这种方式插入的源代码将采用等宽字体来实现格式的规范化，使得代码跟容易读懂。

不建议通过加粗字体的方式来突出显示某些代码。因为在不同的操作系统和浏览器中，等宽字体显示的方式是不同的。例如，Windows Vista使用Consolas等宽字体，其10号粗体字很难和普通的10号字体区分开来。

对象插入菜单的 按钮用来在你的消息中插入一段视频。当你点击此按钮时，将出现下面截图中的窗口。



区（默认为普通文本）旨在改变文本的样式。点击此区域最后的向下箭头，可用样式列表将打开。样式选项为：正常文本，标题，引用，警告，代码，删除线，重要和小的。

区（默认为普通文本）旨在改变文本的样式。点击此区域最后的向下箭头，可用样式列表将打开。样式选项为：正常文本，标题，引用，警告，代码，删除线，重要和小的。 加粗按钮(Ctrl+B)加粗选中的文本。

加粗按钮(Ctrl+B)加粗选中的文本。 斜体按钮(Ctrl+I) 使选中文本斜体。

斜体按钮(Ctrl+I) 使选中文本斜体。 下划线按钮 (Ctrl+U)用来给选定的文本加下划线。

下划线按钮 (Ctrl+U)用来给选定的文本加下划线。 文本颜色按钮用来改变字体的颜色。为了改变字体颜色，你应该点击位于“字体颜色”按钮右侧的向下箭头。点击后会出现颜色选择窗口。点击窗口中的颜色方格，选择你所想要的颜色。

文本颜色按钮用来改变字体的颜色。为了改变字体颜色，你应该点击位于“字体颜色”按钮右侧的向下箭头。点击后会出现颜色选择窗口。点击窗口中的颜色方格，选择你所想要的颜色。 背景颜色按钮用来改变你消息的背景颜色。选择背景色的方法和上述选择字体颜色的方法一样。

背景颜色按钮用来改变你消息的背景颜色。选择背景色的方法和上述选择字体颜色的方法一样。 文本对齐按钮： 左对齐 (Ctrl+L)， 居中 (Ctrl+E)， 右对齐 (Ctrl+R)和 块对齐 (Ctrl+J)。为了对齐文本，你需选择想要改变的文本，并点击上述四个按钮之一。

(Ctrl+L)， (Ctrl+E)， (Ctrl+R)和 (Ctrl+J)。为了对齐文本，你需选择想要改变的文本，并点击上述四个按钮之一。 清除格式按钮用来清除文本的格式。





3. 收藏夹

为了快速查看有趣的论坛主题，你可以将它们添加到个人资料的收藏夹里。要做到这一点，只需单击主题标题右侧的星形图标。

从收藏夹中移除主题也很简单。你可以再次点击星形图表或者访问你的个人资料，然后进入收藏夹下的主要标签页（在这里你可以同时取消多个主题的收藏）。





4. 信息

在MQL5.community中，你可以通过私信的方式和其他会员通信。如果有人发了一个私信给你，你会发现在你的个人资料左边有一个闪烁的图标。

点击这个图标，你就可以阅读对方给你的私信了。所有和同一个用户的对话会在一个窗口中展现。和一个用户创建两个、三个或多个不同的对话是不可能的，它们会自动的汇集为一个对话列表。因此，你和用户A的对话内容将存放在一个地方，你和用户B的对话内容则存放于另一个地方。没有“收件箱/发件箱”的划分，没有聊天主题，和其他用户对话一切都是那么的容易和便捷，就像在智能手机上一样。





聊天页面的评论是实时更新的。如果你给用户发送一个消息，如果对方在聊天页面上，那么他们会立即看到。否则，他们会收到新评论的提醒通知。一切都是那么的简单和清晰。

聊天窗口允许你使用标准消息编辑器键入文本，并能够预览和添加附件。当你点击右上角的十字时，消息会被存档，而不是被彻底删除。你可以随时恢复存档的消息。





所有的用户信息中都有添加为朋友的模块。在你个人资料的消息区块右侧，是已经成为你朋友的社区会员的列表。从列表中选择一个用户，然后聊天窗口就会出现。你也可以方便的看到你的朋友是否在线。如果一个用户在线，一个绿色的圈会出现在他/她名字的边上。否则，将不会有提示。

新的信息系统安排了聊天窗口，可以通过点击右上角的相应图标来打开。无论您当前处于网站的任何位置，聊天窗口均允许您无需离开MQL5.community即可查看和回复收到的信息。

您也可以设置定时器，自动删除以前的信息。选择想要的时间，以便所有之前的信息都会自动删除。

如果只有一个对话参与者启用了定时器，那么这些信息则只对该用户屏蔽，而另一个用户将仍可以看到。 如果双方都启用了定时器，那么信息则被删除，无法恢复。

如果任何对话参与者启用/禁用定时器，聊天中则会出现相应的系统通知。定时器可以帮助您处理之前的信息，同时保障您的通信隐私安全。





5. 服务台

这个版块是用户和MetaQuotes软件公司的专家，针对发现的bug及其解决方案，进行有效互动的版块。如果你在MQL5.community中发现MetaTrader程序的一个错误，或者想建议开发者增加一个想要的功能，那么你可以到服务台中进行反馈。

点击新请求，输入你请求的标题，选择和你的请求相关的产品：

MetaTrader 5 MQL - 如果你有任何关于MQL5编程语言的问题，请选择此部分。

- 如果你有任何关于MQL5编程语言的问题，请选择此部分。 MetaTrader 5 客户端 - 如果你遇到关于 MetaTrader 5 客户端运行的问题，请选择此部分。

- 如果你遇到关于 MetaTrader 5 客户端运行的问题，请选择此部分。 金融 - 如果你有任何关于MQL5.community 内部支付系统的问题，请选择此部分。

- 如果你有任何关于MQL5.community 内部支付系统的问题，请选择此部分。 mql5.com网站 - 如果你有任何关于MQL5.community 网站的问题，请选择此部分。

接下来选择请求的种类：选择错误如果你想要报告发现的错误，或者选择建议如果你想建议某些功能。对于金融区块，分类是投诉 一个问题。

一旦类别选定，请使用熟悉的所见即所得的HTML编辑器，详细描述您的请求。如果你能够提供截屏和MQL4/MQL5源码，那是非常受欢迎的，因为他们能帮助我们重现问题。

我们希望你的请求涵盖以下要点：

问题的简要描述。 用户行为描述（描述清楚截图和源码）。 对已得结果的描述（如果哪里有错的话）。 对期望结果的描述（你希望它是什么样的） 。 添加源码文件。

按这个顺序描述问题，能让我们的开发人员快速处理您的请求，定位源代码中的错误并解决问题。

你的请求会到达MetaQuotes软件公司的TeamWox工作组，工作组的专家将会对它进行分析处理。不久，你就能在个人资料页面的服务台板块看到相关回复。如果有必要，你可以充分利用消息编辑器，参与同MetaQuotes软件公司专家的讨论。









6. 工作和报酬

千万别错过工作板块哦。使用这项服务，你可以订购一个最符合你交易策略的程序。如果你是一个MQL语言程序员，你也可以在此找到赚取额外收入的机会。客户和程序员都不用对对方的损害行为感到担心，我们的平台将提供相应的担保。你可以通过阅读文章如何订购MQL5或MQL4自动交易系统，来详细了解工作服务是如何运作的。

每一个成功注册的MQL5.community会员都将在个人资料中拥有一个叫做支付的板块。在这里你可以为你的帐户充值，用它来支付各种服务，或者将赚取的钱提现。MQL5.community的支付系统一文详细描述了支付系统的方方面面：如何为帐户存钱和提现以及赚钱和花钱的方法。





7. 市场

市场 是可以免费购买或下载MetaTrader 5 交易程序端产品的app商店。全部产品分类如下：EA交易，指标，交易面板，各种脚本和实用工具。在各种现有的解决方案中，您会找到一个工具，满足您在金融市场进行交易的特定需求。

市场也是专业开发人员通过出售他们自己的程序来赚钱的一个机会。为此您需要经过特别的注册流程获得“卖家”身份。

从市场下载app非常简单：打开您感兴趣的应用页面，如果是免费产品或付费应用的Demo 版，您可以直接点击 下载 按键。Demo 版可以使您评估策略测试的历史数据上的付费MQL5程序的功能。

确定该付费产品适合您以后，点击 购买 按键。购买产品的资金将通过MQL5.community 支付系统从您的账户收取。

当您通过MQL5.community网站下载一个免费应用或付费产品的demo版时，系统将提示您直接在MetaTrader 5打开，亦或下载并安装程序端如果您尚未这么做的话。

购买后，产品的安全版本自动创建，只允许在设备上使用（计算机硬件和操作系统），从这里发送购买请求。产品购买在您的账户注册。此外您可以在两部其他计算机上激活您购买的应用程序。

为了您方便，我们准备了一系列的文章，包括如何使用市场服务的所有问题详情：





8. 信号

信号是一项服务，通过该服务您可以复制其他交易者的交易到您的MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易程序端。并非所有交易者都有时间一直监视报价，许多新人在做交易决定之前都感到不安全。信号为那些投资以及那些管理其他人资金的人们提供了另一种赚钱方式。

在网站选择一个您喜欢的信号并点击 订阅。

下一步，您需要确认订阅。您既可以在交易程序端进行确认，也可以直接在 MQL5.community 网站确认。

在这两种情况下，您都必须在客户端设置的社区选项卡上指定您的 MQL5.community 登录名和密码。

第一种情况下（通过程序端）您需要通过输入MQL5.community账户的密码来确认订阅。默认通过程序端进行订阅就是从当前日期开始的为期一个月。

第二种情况下（通过MQL5.community 网站）您需要指定您的交易商服务器名称和您的交易账户。当您通过网站订阅时，您可以指定持续时间（月或周）以及订阅所选信号的开始日期。

剩下要做的就是启用从信号提供商成功订阅的交易复制。打开程序端中相应的复选框并调整您的资金管理。

就是这样- 您现在成功订阅信号，并且交易也成功复制。如您所见，非常简单。

如果您的MetaTrader程序端没有出现“信号”选项卡，要求您的交易商启用它。 它是完全免费。

信号服务也是富有经验的交易者额外赚钱的机会。将您的交易账户注册为一个信号，选择订阅费，进行交易并从您的订阅人获得利润。若要创建付费订阅，您需要经过特别的注册程序获得“卖家”身份。

为您方便，我们已经准备了一系列的文章，包括如何使用信号 >服务的所有问题详情：





9. RSS

在MQL5.community有一个很方便的功能，使你能够以RSS的形式阅读新闻。RSS是一种表示信息的方式，可让你按时间顺序阅读选定网站的新闻。RSS有别于新闻通讯的主要特点之一是：新闻只要一发布就可以被订阅者接收到。RSS的强大之处在于，它能够将你想要的新闻从不同的网站汇聚到一起。因此你可以在一个地方阅读这些新闻，从而节省了你的时间。

MQL5社区提供的RSS种子有：

要订阅这些种子，请到mql5.com首页点击 RSS图标。所有的浏览器都支持这一特性，并且Google Chrome浏览器允许通过Google Reader服务阅读RSS。





10. 等级

每个MQL5.community成员都有一个特殊的标示，来表示他在社区中的参与程度——等级。在www.mql5.com注册后，每个新用户的等级评分为0，随着时间的推移，它会增加（或减少）。

等级评分会显示在用户的个人资料中，以及他在MQL5网站上发送消息的用户头像下方。下面是一个MQL5.community新注册用户等级的例子：用户注册，填写自己的个人资料，然后阅读了论坛上的一些主题。

现在看一下高等级用户的个人资料。

等级反应了用户在www.mql5.com网站的活动情况。查看成绩板块，其中详细显示了等级分数的组成方式。这个信息是公开的，如果你喜欢，你可以看到其他论坛用户是怎么取得这些等级分数的。

为何等级如此重要？用户等级有以下实际用途：

只要你的等级变成5或更高后，你可以在你的消息中发布外部资源的链接。

只要您的等级大于或等于20后，如果另一个用户的行为伤害了你，你可以进行投诉。





11. MQL5存储 —— 源代码存储

每个MQL5.community注册用户都有机会免费、安全地将MQL5程序源码存储在远程服务器上。这个文件存储服务基于一个免费的集中式版本控制系统Subversion 1.7，它有如下优点：

你的源代码安全地存储在一个远程服务器上。当你的硬盘或者电脑出现故障时，你能够迅速的将你的代码从存储上拷贝恢复到本地。

你可以从任何一台计算机上访问你的存储空间。只需要使用你的MQL5.community账号，在MetaEditor中进行简单授权即可实现。

存储可以跟踪记录你的MQL5程序文件的每一个版本，并且可以任意访问每个版本。

MQL5存储使用入门很容易。首先进入你个人资料的存储板块，然后开启使用MQL5存储选项。

现在，打开MetaEditor的选项，并指定你的MQL5.community的登录名和密码。





现在，你可以在存储空间中添加你的源代码了！要做到这一点，使用导航的快捷菜单。在\MQL5目录下添加你需要的子文件夹，提交更改，现在你的源代码就可以保存在远程服务器上了。





除了从MetaEditor中，你还可以通过你的MQL5.community个人资料，来访问保存在存储里的任何文件的最新版本。正如之前提到的，不管你在哪里，通过任何一台计算机都能够访问它！为了实现这一点，在存储区块点击个人。在本地计算机上确认授权后，你就能获得你的源代码了。





你上传到存储中的源代码只有你自己能够看到。无论是管理员还是网站的其他用户都无法获取你的存储内容。

你可以在MQL5存储板块的MetaEditor文档中找到关于MQL5存储服务是如何运作的详细说明。





新特性

现在我们已经为你介绍了MQL5.community的主要功能，如果网站有新的服务推出，本文也将同步更新。在文档板块你可以找到MQL5语言的相关参考信息；在代码库板块，你可以下载现成的程序；在文章板块，你可以找到解决各种问题的办法。

祝你成功！