Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易

Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号。基于 ATR 移动止损逻辑多周期分析仪表盘，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点

主要功能与优势

  • 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。

  • 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。

  • 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。

  • 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。

  • 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。

  • 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。

  • 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮，也适合外汇、指数与加密货币。

为什么选择 Gold Entry Sniper？

为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点


评分 2
Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

