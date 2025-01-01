MetaQuotes Обсуждение статьи "Пользуйтесь каналами и групповыми чатами MQL5.community" 29 1 2 3) Опубликована статья Пользуйтесь каналами и групповыми чатами MQL5.community : На сайте MQL5.com встречаются трейдеры со всего мира — публикуют статьи, бесплатные коды и продукты в Маркете, выполняют работы на фриланс бирже и копируют торговые сигналы. Вы можете общаться с ними на форуме, в

MetaQuotes Обсуждение статьи "Строим индикатор ZigZag по осцилляторам. Пример выполнения технического задания" ( 6 ) Опубликована статья Строим индикатор ZigZag по осцилляторам. Пример выполнения технического задания : В статье демонстрируется создание индикатора ZigZag в соответствии с одним из примеров заданий, описанным в статье "Как составить техническое задание при заказе индикатора". Индикатор строится по

MetaQuotes Обсуждение статьи "Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему" ( 2 ) Опубликована статья Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему : Представлена полная интеграция модуля 3D-баров в квантово-усиленную торговую систему для прогнозирования движения валютных пар. Система объединяет стационарные четырёхмерные признаки

Automated-Trading Индикаторы: Urdala News Investing 54 1 2 3 4 5 6) Urdala News Investing: Новостной индикатор Urdala News Investing показывает новости на графике, а также управляет вашими советниками перед новостями. Индикатор можно использовать в ваших советниках для блокировки торговли или открытия сделок перед выходом новостей. Автор: Sergey Rashevskiy

MetaQuotes Индикаторы: Новостной индикатор Urdala_News 52 1 2 3 4 5 6) Новостной индикатор Urdala_News: Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время выхода новостей. Также его можно использовать как обычный индикатор...

Automated-Trading Библиотеки: Expert 126 1 2 3 4 5 ... 12 13) Expert : Библиотека чтения/записи параметров произвольных советников. К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования. ExpertsRemove.mq5 // Снимает запущенные советники со всех чартов , ExpertsReopen.mq5 // Перезапускает работающие советники , ChartsClose.mq5 // Закрывает все чарты, где

Automated-Trading Скрипты: PriceNotify_Push PriceNotify_Push : Скрипт отправляет Push - уведомление на мобильное приложение при достижении заданной цены. Автор: Eduard Gluhov

MetaQuotes Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 22): Создание советника для торговли по паттерну 5-0" ( 2 ) Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 22): Создание советника для торговли по паттерну 5-0 : В этой статье объясняется, как с помощью языка MQL5 обнаружить гармонический паттерн 5-0 и торговать по нему, проверить его с помощью уровней Фибоначчи и отобразить его на графике

Automated-Trading Скрипты: OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике ( 1 ) OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок

Automated-Trading Скрипты: OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет

Automated-Trading Скрипты: OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет

Automated-Trading Скрипты: OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка

MetaQuotes Обсуждение статьи "Таблицы в парадигме MVC на MQL5: настраиваемые и сортируемые столбцы таблицы" ( 2 ) Опубликована статья Таблицы в парадигме MVC на MQL5: настраиваемые и сортируемые столбцы таблицы : В статье сделаем изменяемую ширину столбцов таблицы при помощи курсора мышки, сортировку таблицы по данным столбцов, и добавим новый класс для упрощенного создания таблиц на основании любых наборов

Automated-Trading Скрипты: OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Рисунок" (OBJ_BITMAP) на графике с заданными параметрами (путь к файлу изображения, координаты, размер, смещение, цвет рамки и т.д.), динамически размещает изображения на

Automated-Trading Скрипты: OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике : Скрипт демонстрирует создание линии со стрелкой (OBJ_ARROWED_LINE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, стиль линии, толщина и т.д.), динамически изменяет положение её точек по времени и цене, а

Automated-Trading Скрипты: OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике : Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по

Automated-Trading Скрипты: OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике : Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по

MetaQuotes Обсуждение статьи "Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс"" ( 4 ) Опубликована статья Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс" : Freelance — это онлайн-сервис, где разработчики за денежное вознаграждение пишут для трейдеров-заказчиков торговые приложения. Сервис успешно функционирует с 2010 года: на данный момент выполнено более 100 000 работ

MetaQuotes Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (Окончание)" ( 2 ) Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (Окончание) : В статье представлена адаптация фреймворка EEMFlow для построения высокоэффективных торговых моделей средствами MQL5. Рассматриваются алгоритмы оценки MeshFlow

Automated-Trading Скрипты: OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике : Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект