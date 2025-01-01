Опубликована статья Как подписаться на Торговые Сигналы : Новая версия сервиса «Сигналы» на MQL5.com теперь интегрирована с торговой платформой MetaTrader 5 и позволяет трейдерам подключаться к любому сигналу, выставленному продавцом. Это означает, что вы выбираете заинтересовавшего вас поставщика
Опубликована статья Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг : Клиентский терминал MetaTrader идеально подходит для автоматизации торговых стратегий. Для разработчиков торговых роботов в нем есть всё ‒ мощный язык программирования MQL4/MQL5 на основе C++, удобная среда разработки
Опубликована статья Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 лучше обычных VPS : Аренда виртуального сервера прямо из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 - самый оптимальный вариант для организации бесперебойной торговли ваших роботов и подписок на сигналы . Фактически
Опубликована статья Как составить Техническое задание при заказе индикатора : Трейдеры ищут закономерности в поведении рынка, указывающие на благоприятные моменты для совершения торговых сделок. Чаще всего первым шагом при разработке торговой системы является создание технического индикатора
Опубликована статья Пользуйтесь каналами и групповыми чатами MQL5.community : На сайте MQL5.com встречаются трейдеры со всего мира — публикуют статьи, бесплатные коды и продукты в Маркете, выполняют работы на фриланс бирже и копируют торговые сигналы. Вы можете общаться с ними на форуме, в
Опубликована статья Строим индикатор ZigZag по осцилляторам. Пример выполнения технического задания : В статье демонстрируется создание индикатора ZigZag в соответствии с одним из примеров заданий, описанным в статье "Как составить техническое задание при заказе индикатора". Индикатор строится по
Опубликована статья Объединяем 3D-бары, квантовые вычисления и машинное обучение в единую торговую систему : Представлена полная интеграция модуля 3D-баров в квантово-усиленную торговую систему для прогнозирования движения валютных пар. Система объединяет стационарные четырёхмерные признаки
Urdala News Investing: Новостной индикатор Urdala News Investing показывает новости на графике, а также управляет вашими советниками перед новостями. Индикатор можно использовать в ваших советниках для блокировки торговли или открытия сделок перед выходом новостей. Автор: Sergey Rashevskiy
Новостной индикатор Urdala_News: Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время выхода новостей. Также его можно использовать как обычный индикатор...
Expert : Библиотека чтения/записи параметров произвольных советников. К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования. ExpertsRemove.mq5 // Снимает запущенные советники со всех чартов , ExpertsReopen.mq5 // Перезапускает работающие советники , ChartsClose.mq5 // Закрывает все чарты, где
Опубликована статья Платежи и методы оплаты : Встроенные сервисы MQL5.community предлагают широкие возможности как разработчикам на MQL5, так и обычным трейдерам, не имеющим навыков программирования. Но эти возможности нельзя было бы реализовать без собственной безопасной платежной системы, которая
PriceNotify_Push : Скрипт отправляет Push - уведомление на мобильное приложение при достижении заданной цены. Автор: Eduard Gluhov
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 22): Создание советника для торговли по паттерну 5-0 : В этой статье объясняется, как с помощью языка MQL5 обнаружить гармонический паттерн 5-0 и торговать по нему, проверить его с помощью уровней Фибоначчи и отобразить его на графике
OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок
OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет
OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет
OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка
Опубликована статья Таблицы в парадигме MVC на MQL5: настраиваемые и сортируемые столбцы таблицы : В статье сделаем изменяемую ширину столбцов таблицы при помощи курсора мышки, сортировку таблицы по данным столбцов, и добавим новый класс для упрощенного создания таблиц на основании любых наборов
Опубликована статья Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX) : Использование сеточного торгового подхода на стоповых отложенных ордерах в эксперте на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 на Московской бирже (MOEX). При торговле на
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Рекуррентное моделирование микродвижений рынка (Окончание) : Реализация фреймворка EV-MGRFlowNet демонстрирует его ключевые преимущества: модульность, устойчивость к рыночным колебаниям и способность к самостоятельной выработке стратегии. Эти особенности
Опубликована статья Как правильно подать Продукт для продажи в Маркете? : Для того чтобы продавать свои программы трейдерам, недостаточно просто создать удобную и полезную программу и опубликовать ее на Маркете — необходимо свой Продукт снабдить отличным описанием и хорошими иллюстрациями
OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике : Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Рисунок" (OBJ_BITMAP) на графике с заданными параметрами (путь к файлу изображения, координаты, размер, смещение, цвет рамки и т.д.), динамически размещает изображения на
OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике : Скрипт демонстрирует создание линии со стрелкой (OBJ_ARROWED_LINE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, стиль линии, толщина и т.д.), динамически изменяет положение её точек по времени и цене, а
OBJ_ARROW_THUMB_UP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Хорошо" (большой палец вверх) на графике : Скрипт демонстрирует создание знака "Хорошо" (OBJ_ARROW_THUMB_UP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике : Скрипт демонстрирует создание знака "Плохо" (OBJ_ARROW_THUMB_DOWN) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по
Опубликована статья Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс" : Freelance — это онлайн-сервис, где разработчики за денежное вознаграждение пишут для трейдеров-заказчиков торговые приложения. Сервис успешно функционирует с 2010 года: на данный момент выполнено более 100 000 работ
Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 : В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (Окончание) : В статье представлена адаптация фреймворка EEMFlow для построения высокоэффективных торговых моделей средствами MQL5. Рассматриваются алгоритмы оценки MeshFlow
OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике : Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления правой ценовой меткой на графике : Скрипт демонстрирует создание правой ценовой метки (OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном
