Обсуждение статьи "От новичка до эксперта: Прогнозируемые ценовые траектории"
Опубликована статья От новичка до эксперта: Прогнозируемые ценовые траектории:
Числовая последовательность Леонардо Фибоначчи, созданная в 13 веке, выдержала испытание временем, поскольку она отражает фундаментальные паттерны роста, встречающиеся в природе - от спиралей морских раковин до галактик. На финансовых рынках эти же коэффициенты (38.2%, 50%, 61.8%, и т.д.) неизменно отображаются как уровни коррекции цены, за которыми трейдеры следят в поисках потенциальных зон разворота. Но большинство трейдеров используют инструменты Фибоначчи пассивно, рисуя статичные линии на графиках и ожидая, когда цена приблизится к ним.
Наш прорыв заключается в преобразовании этих пассивных опорных точек в активные пути прогнозирования. Вместо того, чтобы просто отмечать, где цена может развернуться, мы создаем советник, визуализирующий весь процесс торговли — от ожидаемого отката до прогнозируемой цели расширения. Это превращает Фибоначчи из простого инструмента для рисования в динамичную торговую систему, которая предвидит движение рынка, а не просто реагирует на него.
Автор: Clemence Benjamin