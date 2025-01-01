ДокументацияРазделы
Ценовые графики можно отображать тремя способами:

  • в виде баров;
  • в виде свечей;
  • в виде ломаной линии.

Конкретный способ отображения ценового графика задается функцией ChartSetInteger(handle_графика,CHART_MODE, тип_графика), где тип_графика – одно из значений перечисления ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Идентификатор

Описание

CHART_BARS

Отображение в виде баров

CHART_CANDLES

Отображение в виде японских свечей

CHART_LINE

Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close

Для указания режима отображения объемов на ценовом графике используется функция ChartSetInteger(handle_графика, CHART_SHOW_VOLUMES, тип_отображения), где тип_отображения – одно из значений перечисления ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Идентификатор

Описание

CHART_VOLUME_HIDE

Объемы не показаны

CHART_VOLUME_TICK

Тиковые объемы

CHART_VOLUME_REAL

Торговые объемы

Пример:

//--- получим handle текущего графика
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // если получилось, дополнительно настроим
     {
      //--- отключим автопрокрутку
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- установим отступ правого края графика
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- отобразим в виде свечей
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- прокрутим на 100 баров от начала истории
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- установить режим отображения тиковых объемов
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

