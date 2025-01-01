- Типы событий графика
- Периоды графиков
- Свойства графиков
- Позиционирование графика
- Отображение графиков
- Примеры работы с графиком
Ценовые графики можно отображать тремя способами:
- в виде баров;
- в виде свечей;
- в виде ломаной линии.
Конкретный способ отображения ценового графика задается функцией ChartSetInteger(handle_графика,CHART_MODE, тип_графика), где тип_графика – одно из значений перечисления ENUM_CHART_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
CHART_BARS
|
Отображение в виде баров
|
CHART_CANDLES
|
Отображение в виде японских свечей
|
CHART_LINE
|
Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close
Для указания режима отображения объемов на ценовом графике используется функция ChartSetInteger(handle_графика, CHART_SHOW_VOLUMES, тип_отображения), где тип_отображения – одно из значений перечисления ENUM_CHART_VOLUME_MODE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Объемы не показаны
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Тиковые объемы
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Торговые объемы
Пример:
|
//--- получим handle текущего графика
