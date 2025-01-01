//--- получим handle текущего графика

long handle=ChartID();

if(handle>0) // если получилось, дополнительно настроим

{

//--- отключим автопрокрутку

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- установим отступ правого края графика

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- отобразим в виде свечей

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- прокрутим на 100 баров от начала истории

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- установить режим отображения тиковых объемов

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}