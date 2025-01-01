DocumentazioneSezioni
Power

Eleva una matrice quadrata alla potenza intera.

matrix matrix::Power(
  const int  power      // potenza
   );

Parametri

power

[in]  L'esponente può essere qualsiasi intero, positivo, negativo o zero.

Valore Restituito

Matrice.

Note

La matrice risultante ha le stesse dimensioni della matrice originale. L'elevamento alla potenza di 0, restituisce la matrice identità. La potenza positiva n significa che la matrice originale viene moltiplicata n volte per se stessa. La potenza negativa -n significa che la matrice originale viene prima invertita, e quindi la matrice invertita viene moltiplicata per se stessa n volte.

 

Un semplice algoritmo per elevare una matrice a una potenza in MQL5:

bool MatrixPower(matrixcconst matrixaconst int power)
  {
//-- la matrice deve essere quadrata
   if(a.Rows()!=a.Cols())
      return(false);
//-- la dimensione della matrice risultante è esattamente la stessa
   ulong  rows=a.Rows();
   ulong  cols=a.Cols();
   matrix result(rows,cols);
//-- quando elevata a zero, restituisce la matrice identità
   if(power==0)
      result.Identity();
   else
     {
      //---per una misura negativa, prima invertire la matrice
      if(power<0)
        {
         matrix inverted=a.Inv();
         result=inverted;
         for(int i=-1i>poweri--)
            result=result.MatMul(inverted);
        }
      else
        {
         result=a;
         for(int i=1i<poweri++)
            result=result.MatMul(a);
        }
     }
//---
   c=result;
   return(true);
  }

 

Esempio MQL5:

  matrix i= {{01}, {-10}};
  Print("i:\n"i);
 
  Print("i.Power(3):\n"i.Power(3));
 
  Print("i.Power(0):\n"i.Power(0));
 
  Print("i.Power(-3):\n"i.Power(-3));
 
  /*
  i:
  [[0,1]
   [-1,0]]
 
  i.Power(3):
  [[0,-1]
   [1,0]]
 
  i.Power(0):
  [[1,0]
   [0,1]]
 
  i.Power(-3):
  [[0, -1]
   [1,0]]
  */

 

Esempio Python:

import numpy as np
from numpy.linalg import matrix_power
 
# matrix equivof the imaginary unit
i = np.array([[01], [-10]]) 
print("i:\n",i)
 
# should = -i
print("matrix_power(i, 3) :\n",matrix_power(i3) )
 
print("matrix_power(i, 0):\n",matrix_power(i0))
 
# should = 1/(-i) = ibut wf.pelements
print("matrix_power(i, -3):\n",matrix_power(i, -3))
 
i:
 [[ 0  1]
 [-1  0]]
 
matrix_power(i3) :
 [[ 0 -1]
 [ 1  0]]
 
matrix_power(i0):
 [[1 0]
 [0 1]]
 
matrix_power(i, -3):
 [[ 0.  1.]
 [-1.  0.]]
 
