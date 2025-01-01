Power

Eleva una matrice quadrata alla potenza intera.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Parametri

power

[in] L'esponente può essere qualsiasi intero, positivo, negativo o zero.

Valore Restituito

Matrice.

Note

La matrice risultante ha le stesse dimensioni della matrice originale. L'elevamento alla potenza di 0, restituisce la matrice identità. La potenza positiva n significa che la matrice originale viene moltiplicata n volte per se stessa. La potenza negativa -n significa che la matrice originale viene prima invertita, e quindi la matrice invertita viene moltiplicata per se stessa n volte.

Un semplice algoritmo per elevare una matrice a una potenza in MQL5:

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//-- la matrice deve essere quadrata

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//-- la dimensione della matrice risultante è esattamente la stessa

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//-- quando elevata a zero, restituisce la matrice identità

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//---per una misura negativa, prima invertire la matrice

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

Esempio MQL5:

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Esempio Python: