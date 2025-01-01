Power
Eleva una matrice quadrata alla potenza intera.
matrix matrix::Power(
Parametri
power
[in] L'esponente può essere qualsiasi intero, positivo, negativo o zero.
Valore Restituito
Matrice.
Note
La matrice risultante ha le stesse dimensioni della matrice originale. L'elevamento alla potenza di 0, restituisce la matrice identità. La potenza positiva n significa che la matrice originale viene moltiplicata n volte per se stessa. La potenza negativa -n significa che la matrice originale viene prima invertita, e quindi la matrice invertita viene moltiplicata per se stessa n volte.
Un semplice algoritmo per elevare una matrice a una potenza in MQL5:
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
Esempio MQL5:
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Esempio Python:
import numpy as np