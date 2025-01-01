- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Diag
Estrae una diagonale o costruisce una diagonale di matrice.
|
vector matrix::Diag(
Parametri
v
[in] Un vettore i cui elementi saranno contenuti nella diagonale corrispondente (ndiag=0 è la diagonale principale)
ndiag=0
[in] Diagonale in questione. Predefinita è 0. Usa ndiag>0 per le diagonali sopra la diagonale principale e ndiag<0 per le diagonali sotto la diagonale principale.
Note
È possibile impostare una diagonale per le matrici non assegnate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero della dimensione corrispondente alla dimensione del vettore diagonale, dopodichè i valori del vettore saranno inseriti nella diagonale corrispondente. Se la diagonale è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori del vettore diagonale non cambiano.
Esempio
|
vector v1={1,2,3};