Diag

Estrae una diagonale o costruisce una diagonale di matrice.

vector matrix::Diag(

const int ndiag=0

);



void matrix::Diag(

const vector v,

const int ndiag=0

);

Parametri

v

[in] Un vettore i cui elementi saranno contenuti nella diagonale corrispondente (ndiag=0 è la diagonale principale)

ndiag=0

[in] Diagonale in questione. Predefinita è 0. Usa ndiag>0 per le diagonali sopra la diagonale principale e ndiag<0 per le diagonali sotto la diagonale principale.

Note

È possibile impostare una diagonale per le matrici non assegnate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero della dimensione corrispondente alla dimensione del vettore diagonale, dopodichè i valori del vettore saranno inseriti nella diagonale corrispondente. Se la diagonale è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori del vettore diagonale non cambiano.

Esempio