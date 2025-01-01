DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiManipolazioniDiag 

Diag

Estrae una diagonale o costruisce una diagonale di matrice.

vector matrix::Diag(
  const int     ndiag=0      // numero della diagonale
   );
 
void matrix::Diag(
  const vector  v,           // vettore diagonale
  const int     ndiag=0      // numero della diagonale
   );

Parametri

v

[in] Un vettore i cui elementi saranno contenuti nella diagonale corrispondente (ndiag=0 è la diagonale principale)

ndiag=0

[in] Diagonale in questione. Predefinita è 0. Usa ndiag>0 per le diagonali sopra la diagonale principale e ndiag<0 per le diagonali sotto la diagonale principale.

 

Note

È possibile impostare una diagonale per le matrici non assegnate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero della dimensione corrispondente alla dimensione del vettore diagonale, dopodichè i valori del vettore saranno inseriti nella diagonale corrispondente. Se la diagonale è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori del vettore diagonale non cambiano.

Esempio

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Diag(v1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2;
   m2.Diag(v1,-1);
   Print("m2\n",m2);
   matrix m3;
   m3.Diag(v1,1);
   Print("m3\n",m3);
   matrix m4=matrix::Full(4,5,9);
   m4.Diag(v1,1);
   Print("m4\n",m4);
   
   Print("diag -1 - ",m4.Diag(-1));
   Print("diag 0 - ",m4.Diag());
   Print("diag 1 - ",m4.Diag(1));
 
  /*
 
  m1
  [[1,0,0]
  [0,2,0]
  [0,0,3]]
  m2
  [[0,0,0]
  [1,0,0]
  [0,2,0]
  [0,0,3]]
  m3
  [[0,1,0,0]
  [0,0,2,0]
  [0,0,0,3]]
  m4
  [[9,1,9,9,9]
  [9,9,2,9,9]
  [9,9,9,3,9]
  [9,9,9,9,9]]
  diag -1 - [9,9,9]
  diag 0 - [9,9,9,9]
  diag 1 - [1,2,3,9]
  */
Row