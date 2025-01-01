- HasNan
Resize
Restituisce una nuova matrice con forma e dimensione modificate.
|
bool matrix::Resize(
Parametri
rows
[in] Nuovo numero di righe.
cols
[in] Nuovo numero di colonne.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Note
La matrice (o vettore) viene elaborata sul posto. Non vengono create copie. È possibile specificare qualsiasi dimensione, ad es., rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. A differenza di Reshape, la matrice viene elaborata riga per riga. Quando si aumenta il numero di colonne, i valori delle colonne extra non sono definiti. Quando si aumenta il numero di righe, i valori degli elementi nelle nuove righe non sono definiti. Quando il numero di colonne viene ridotto, ogni riga della matrice viene troncata.
Esempio
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};