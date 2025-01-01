CopyRates

Ottiene la serie storica della struttura MqlRates del periodo-simbolo specificato nella quantità specificata in una matrice o un vettore. Gli elementi sono contati dal presente al passato, il che significa che la posizione di partenza uguale a 0 significa la barra corrente.

I dati vengono copiati in modo che l'elemento più vecchio sia posto all'inizio della matrice/vettore. Ci sono tre opzioni di funzione.

Accesso tramite posizione iniziale e numero di elementi richiesti

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

Accesso tramite data iniziale e numero di elementi richiesti

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

Accesso tramite data iniziale e finale dell'intervallo di tempo richiesto

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

Metodi vettoriali

Accesso tramite posizione iniziale e numero di elementi richiesti

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

Accesso tramite data iniziale e numero di elementi richiesti

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

Accesso tramite data iniziale e finale dell'intervallo di tempo richiesto

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

Parametri

symbol

[in] Simbolo.

period

[in] Periodo.

rates_mask

[in] L'enumerazione ENUM_COPY_RATES combinazione di flag specificando il tipo di serie richieste. Quando si copia un vettore, può essere specificato un solo valore dall'enumerazione ENUM_COPY_RATES, altrimenti si verifica un errore.

start

[in] Indice del primo elemento copiato.

count

[in] Numero degli elementi copiati.

from

[in] Ora della barra corrispondente al primo elemento.

to

[in] Ora della barra corrispondente all'ultimo elemento.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false in caso di errore.

Note

Se l'intervallo dei dati richiesti è completamente fuori dai dati disponibili sul server, la funzione restituisce false. Se i dati al di fuori TERMINAL_MAXBARS (numero massimo di barre sul grafico) vengono richiesti, la funzione restituisce ugualmente false.

Quando si richiedono dati da un'EA o da uno script, viene avviato il download dal server se il terminale non dispone dei dati appropriati localmente, o la costruzione delle Timeseries necessarie inizia se i dati possono essere costruiti dalla cronologia locale, ma non sono ancora pronti. La funzione restituisce la quantità che sarà pronta entro la scadenza del timeout, tuttavia il download della cronologia continua e la funzione restituisce più dati durante la successiva richiesta simile.

Quando si richiedono dati tramite data d'inizio e numero di elementi richiesti, vengono restituiti solo dati la cui data è inferiore a (prima) o uguale a quella specificata. L'intervallo è impostato e considerato fino a un secondo. In altre parole, la data di apertura di qualsiasi barra per cui viene restituito il valore (volume, spread, Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura o Tempo) è sempre uguale o inferiore a quella specificata.

Quando si richiedono dati in un determinato intervallo di date, vengono restituiti solo i dati che rientrano nell'intervallo richiesto. L'intervallo è impostato e considerato fino a un secondo. In altre parole, il tempo di apertura di qualsiasi barra per cui viene restituito il valore (volume, spread, valore del buffer dell'indicatore, Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura o Tempo) si trova sempre nell'intervallo richiesto.

Ad esempio, se il giorno corrente della settimana è Sabato, la funzione restituisce 0 quando si tenta di copiare i dati sull'intervallo di tempo settimanale impostando start_time=Last_Tuesday e stop_time=Last_Friday perché l'orario di apertura settimanale cade sempre di domenica, ma nessuna singola barra settimanale rientra nell'intervallo specificato.

Se è necessario ottenere il valore corrispondente della barra incompleta corrente, è possibile utilizzare il primo modulo di chiamata che indica start_pos=0 e count=1.

ENUM_COPY_RATES

L'enumerazione ENUM_COPY_RATES contiene i flag per specificare il tipo di dati da passare alla matrice o all'array. La combinazione di flag consente di ottenere diverse serie dalla cronologia in una richiesta. L'ordine delle righe nella matrice corrisponderà all'ordine dei valori nell'enumerazione ENUM_COPY_RATES. In altre parole, la riga con i dati dei Massimi sarà sempre più alta nella matrice rispetto alla riga con i dati dei Minimi.

ID Valore Descrizione COPY_RATES_OPEN 1 Serie dei prezzi d'Apertura COPY_RATES_HIGH 2 Serie dei prezzi Massimi COPY_RATES_LOW 4 Serie dei prezzi Minimi COPY_RATES_CLOSE 8 Serie dei prezzi di Chiusura COPY_RATES_TIME 16 Serie Temporali (ora di apertura della barra) Mettere il tempo nel vettore e nella matrice float (vectord e matrixf) causa perdite di ~100 secondi dato che la precisione di float la precisione è decisamente limitata e i numeri interi maggiori di 1<<24 non possono essere rappresentati esattamente in float. COPY_RATES_VOLUME_TICK 32 Tick Volume COPY_RATES_VOLUME_REAL 64 Volumi degli scambi COPY_RATES_SPREAD 128 Spread Combinazione COPY_RATES_OHLC 15 Serie Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura COPY_RATES_OHLCT 31 Serie Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura e Ora Disposizione dei dati COPY_RATES_VERTICAL 32768 Le serie vengono copiate nella matrice lungo l'asse verticale. I valori delle serie ricevute saranno disposti verticalmente nella matrice, cioè i dati più vecchi saranno nella prima riga, mentre i dati più recenti saranno nell'ultima riga della matrice. Con la copia predefinita, le serie vengono aggiunte in una matrice lungo l'asse orizzontale. Il flag è applicabile solo quando si copia in una matrice.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ottenere le quotazioni nella matrice

matrix matrix_rates;

if(matrix_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLCT, 1, 10))

Print("matrix rates:

", matrix_rates);

else

Print("matrix_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError());

//--- controllo

MqlRates mql_rates[];

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1, 10, mql_rates)>0)

{

Print("mql_rates array:");

ArrayPrint(mql_rates);

}

else

Print("CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,1, 10, mql_rates). Error ", GetLastError());

//--- ottenere le quotazioni nel vettore = chiamata non valida

vector vector_rates;

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_OHLC:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error ", GetLastError());

/--- ottenere i prezzi di chiusura nel vettore

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_CLOSE, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates failed. Error ", GetLastError());

};

/*

matrix rates:

[[0.99686,0.99638,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99698,0.99758,0.99581,0.9952800000000001]

[0.99708,0.99643,0.99591,0.9955000000000001,0.99652,0.99795,0.99865,0.99764,0.99604,0.9957]

[0.9961100000000001,0.99491,0.99426,0.99441,0.99448,0.99494,0.9964499999999999,0.99472,0.9936,0.9922]

[0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

[1662436800,1662440400,1662444000,1662447600,1662451200,1662454800,1662458400,1662462000,1662465600,1662469200]]

mql_rates array:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2022.09.06 04:00:00 0.99686 0.99708 0.99611 0.99641 4463 0 0

[1] 2022.09.06 05:00:00 0.99638 0.99643 0.99491 0.99588 4519 0 0

[2] 2022.09.06 06:00:00 0.99588 0.99591 0.99426 0.99441 3060 0 0

[3] 2022.09.06 07:00:00 0.99441 0.99550 0.99441 0.99464 3867 0 0

[4] 2022.09.06 08:00:00 0.99464 0.99652 0.99448 0.99594 5280 0 0

[5] 2022.09.06 09:00:00 0.99594 0.99795 0.99494 0.99697 7227 0 0

[6] 2022.09.06 10:00:00 0.99698 0.99865 0.99645 0.99758 10130 0 0

[7] 2022.09.06 11:00:00 0.99758 0.99764 0.99472 0.99581 7012 0 0

[8] 2022.09.06 12:00:00 0.99581 0.99604 0.99360 0.99528 6166 0 0

[9] 2022.09.06 13:00:00 0.99528 0.99570 0.99220 0.99259 6950 0 0

vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error 4003

vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

[0.9931,0.99293,0.99417,0.99504,0.9968399999999999,0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

*/

Vedi anche

Accesso alle Timeseries e Indicatori, CopyRates