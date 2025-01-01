Cholesky
Calcola la decomposizione di Cholesky.
bool matrix::Cholesky(
Parametri
L key
[out] Matrice triangolare inferiore.
Valore di Ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Note
Restituisce la decomposizione Cholesky, L * L.H, della matrice quadrata a, dove L è triangolare inferiore e .H è l'operatore di trasposizione coniugata (che è la trasposta ordinaria se a ha valori reali). a deve essere Hermitiano (simmetrico se ha valori reali) e definito positivo. Non viene eseguito alcun controllo per verificare se a è Hermitiano o meno. Inoltre, vengono utilizzati solo gli elementi triangolari inferiori e diagonali di a . Viene effettivamente restituito solo L .
Esempio
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};