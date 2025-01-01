Cholesky

Calcola la decomposizione di Cholesky.

bool matrix::Cholesky(

matrix& L

);

Parametri

L key

[out] Matrice triangolare inferiore.

Valore di Ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Note

Restituisce la decomposizione Cholesky, L * L.H, della matrice quadrata a, dove L è triangolare inferiore e .H è l'operatore di trasposizione coniugata (che è la trasposta ordinaria se a ha valori reali). a deve essere Hermitiano (simmetrico se ha valori reali) e definito positivo. Non viene eseguito alcun controllo per verificare se a è Hermitiano o meno. Inoltre, vengono utilizzati solo gli elementi triangolari inferiori e diagonali di a . Viene effettivamente restituito solo L .

Esempio