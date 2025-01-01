DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiTrasformazioniCholesky 

Cholesky

Calcola la decomposizione di Cholesky.

bool matrix::Cholesky(
  matrix&  L      // matrice
   );

Parametri

L key

[out] Matrice triangolare inferiore.

Valore di Ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Note

Restituisce la decomposizione Cholesky, L * L.H, della matrice quadrata a, dove L è triangolare inferiore e .H è l'operatore di trasposizione coniugata (che è la trasposta ordinaria se a ha valori reali). a deve essere Hermitiano (simmetrico se ha valori reali) e definito positivo. Non viene eseguito alcun controllo per verificare se a è Hermitiano o meno. Inoltre, vengono utilizzati solo gli elementi triangolari inferiori e diagonali di a . Viene effettivamente restituito solo L .

Esempio

  matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.18253679.85910595}};
  matrix matrix_l;
  Print("matrix_a\n"matrix_a);
 
  matrix_a.Cholesky(matrix_l);
  Print("matrix_l\n"matrix_l);
  Print("check\n"matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));
  
  /*
  matrix_a
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  matrix_l
  [[2.408279136645086,0]
   [-0.9062640068544704,3.006291985133859]]
  check
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  */
Eig