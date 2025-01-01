- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Activation
Calcola i valori della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passati.
|
bool vector::Activation(
Parametri
vect_out/matrix_out
[out] Vettore o matrice per ottenere i valori calcolati della funzione di attivazione.
activation
[in] Funzione di attivazione dall'enumerazione ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).
...
[in] Parametri aggiuntivi richiesti per alcune funzioni di attivazione. Se non vengono specificati parametri, vengono utilizzati i valori predefiniti.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.
Parametri Addizionali
Alcune funzioni di attivazione accettano parametri addizionali. Se non vengono specificati parametri, vengono utilizzati i valori predefiniti
|
AF_ELU (Exponential Linear Unit)
Nota
Nelle reti neurali artificiali, la funzione di attivazione di un neurone determina il segnale in uscita, che è definito da un segnale in ingresso o da un insieme di segnali in ingresso. La selezione della funzione di attivazione ha un grande impatto sulle prestazioni della rete neurale. Diverse parti del modello (strati) possono utilizzare funzioni di attivazione differenti.
Esempi di utilizzo di parametri addizionali:
|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};