DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiStatistica 

Metodi statistici

Metodi di calcolo delle statistiche descrittive di matrici e vettori.

Funzione

Azione

ArgMax

Restituisce l'indice del valore massimo

ArgMin

Restituisce l'indice del valore minimo

Max

Restituisce il valore massimo in una matrice/vettore

Min

Restituisce il valore minimo in una matrice/vettore

Ptp

Restituisce l'intervallo di valori di una matrice/vettore o dell'asse della matrice data

Sum

Restituisce la somma degli elementi della matrice/vettore che possono essere eseguiti anche per l'asse dato (assi)

Prod

Restituisce il prodotto degli elementi della matrice/vettore che possono essere eseguiti anche per l'asse dato

CumSum

Restituisce la somma cumulativa degli elementi della matrice/vettore, compresi quelli lungo l'asse indicato

CumProd

Restituisce il prodotto cumulativo degli elementi della matrice/vettore, compresi quelli lungo l'asse indicato

Percentile

Restituisce il percentile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato

Quantile

Restituisce il quantile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato

Median

Calcola la mediana degli elementi matrice/vettore

Mean

Calcola la media aritmetica dei valori degli elementi

Average

Calcola la media ponderata dei valori della matrice/vettore

Std

Restituisce la deviazione standard dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse dato

Var

Calcola la varianza dei valori degli elementi della matrice/vettore

LinearRegression

Calcola un vettore/matrice con i valori di regressione lineare calcolati
SVD