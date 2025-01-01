Metodi statistici
Metodi di calcolo delle statistiche descrittive di matrici e vettori.
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce l'indice del valore massimo
|
Restituisce l'indice del valore minimo
|
Restituisce il valore massimo in una matrice/vettore
|
Restituisce il valore minimo in una matrice/vettore
|
Restituisce l'intervallo di valori di una matrice/vettore o dell'asse della matrice data
|
Restituisce la somma degli elementi della matrice/vettore che possono essere eseguiti anche per l'asse dato (assi)
|
Restituisce il prodotto degli elementi della matrice/vettore che possono essere eseguiti anche per l'asse dato
|
Restituisce la somma cumulativa degli elementi della matrice/vettore, compresi quelli lungo l'asse indicato
|
Restituisce il prodotto cumulativo degli elementi della matrice/vettore, compresi quelli lungo l'asse indicato
|
Restituisce il percentile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato
|
Restituisce il quantile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato
|
Calcola la mediana degli elementi matrice/vettore
|
Calcola la media aritmetica dei valori degli elementi
|
Calcola la media ponderata dei valori della matrice/vettore
|
Restituisce la deviazione standard dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse dato
|
Calcola la varianza dei valori degli elementi della matrice/vettore
|
Calcola un vettore/matrice con i valori di regressione lineare calcolati