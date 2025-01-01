TriL

Restituisce una copia di una matrice con elementi sopra la diagonale k azzerata. Matrice triangolare inferiore.

matrix matrix::Tril(

const int ndiag=0

);

Parametri

ndiag=0

[in] Diagonale i cui elementi sopra con zero. ndiag = 0 (default) è la diagonale principale, ndiag < 0 è sotto di essa e ndiag > 0 è sopra.

Valore Restituito

Array con il suo triangolo inferiore riempito con uno e zero altrove.

Esempio MQL5:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriL(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix_c

[[0,0,0]

[4,0,0]

[7,8,0]

[10,11,12]]

*/

Esempio Python: