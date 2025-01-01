- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriL
Restituisce una copia di una matrice con elementi sopra la diagonale k azzerata. Matrice triangolare inferiore.
|
matrix matrix::Tril(
Parametri
ndiag=0
[in] Diagonale i cui elementi sopra con zero. ndiag = 0 (default) è la diagonale principale, ndiag < 0 è sotto di essa e ndiag > 0 è sopra.
Valore Restituito
Array con il suo triangolo inferiore riempito con uno e zero altrove.
Esempio MQL5:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Esempio Python:
|
import numpy as np