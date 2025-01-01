DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiManipolazioniTriL 

TriL

Restituisce una copia di una matrice con elementi sopra la diagonale k azzerata. Matrice triangolare inferiore.

matrix matrix::Tril(
  const int     ndiag=0      // indice della diagonale
   );

Parametri

ndiag=0

[in] Diagonale i cui elementi sopra con zero. ndiag = 0 (default) è la diagonale principale, ndiag < 0 è sotto di essa e ndiag > 0 è sopra.

Valore Restituito

Array con il suo triangolo inferiore riempito con uno e zero altrove.

Esempio MQL5:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriL(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix_c
  [[0,0,0]
  [4,0,0]
  [7,8,0]
  [10,11,12]]
  */

Esempio Python:

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0  0  0]
 [ 4  0  0]
 [ 7  8  0]
 [10 11 12]]