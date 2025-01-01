- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
Restituisce la riga del vettore. Scrivi un vettore nella riga specificata
|
vector matrix::Row(
Parametri
nrow
[in] Numero di riga.
Valore Restituito
Vettore.
Note
È possibile impostare una riga per le matrici non allocate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero della dimensione del numero di riga x + 1 del vettore, dopo di che i valori degli elementi vettoriali verranno inseriti nella riga corrispondente. Se la riga è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori della riga del vettore non cambiano.
Esempio
|
vector v1={1,2,3};