Row

Restituisce la riga del vettore. Scrivi un vettore nella riga specificata

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Parametri

nrow

[in] Numero di riga.

Valore Restituito

Vettore.

Note

È possibile impostare una riga per le matrici non allocate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero della dimensione del numero di riga x + 1 del vettore, dopo di che i valori degli elementi vettoriali verranno inseriti nella riga corrispondente. Se la riga è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori della riga del vettore non cambiano.

Esempio