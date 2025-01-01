DocumentazioneSezioni
Row

Restituisce la riga del vettore. Scrivi un vettore nella riga specificata

vector matrix::Row(
  const ulong   nrow      // numero di riga
   );
 
void matrix::Row(
  const vector  v,        // riga del vettore
  const ulong   nrow      // numero di riga
   );
 

Parametri

nrow

[in] Numero di riga.

Valore Restituito

Vettore.

Note

È possibile impostare una riga per le matrici non allocate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero della dimensione del numero di riga x + 1 del vettore, dopo di che i valori degli elementi vettoriali verranno inseriti nella riga corrispondente. Se la riga è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori della riga del vettore non cambiano.

Esempio

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Row(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,7);
   m2.Row(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("row 1 - ",m2.Row(1));
   Print("row 2 - ",m2.Row(2));
 
  /*
  m1
  [[0,0,0]
  [1,2,3]]
  m2
  [[7,7,7,7,7]
  [7,7,7,7,7]
  [1,2,3,7,7]
  [7,7,7,7,7]]
  row 1 - [7,7,7,7,7]
  row 2 - [1,2,3,7,7]
  */
