Convolve
Restituisce la convoluzione lineare discreta di due vettori
|
vector vector::Convolve(
Parametri
v
[out] Secondo vettore.
mode
[in] Il parametro 'mode' determina la modalità di calcolo della convoluzione lineare ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valore Restituito
Convoluzione lineare discreta di due vettori.
Un semplice algoritmo per calcolare la convoluzione di due vettori in MQL5:
|
vector VectorConvolutionFull(const vector& a,const vector& b)
Esempio MQL5:
|
vector a= {1, 2, 3, 4, 5};
Esempio Python:
|
import numpy as np