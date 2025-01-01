- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Matrix Classification
Раздел описывает набор функций для анализа структурных свойств матриц. Эти методы позволяют определить, является ли матрица симметричной, эрмитовой, диагональной, треугольной, трапециевидной, Хессенберга, бидиагональной или скалярной. Такая классификация упрощает выбор эффективных алгоритмов для линейной алгебры и оптимизацию вычислений
|
Функция
|
Действие
|
Check if a square matrix is symmetric
|
Check if a square complex matrix is Hermitian
|
Check if a square matrix is upper triangular
|
Check if a square matrix is lower triangular
|
Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper or lower trapezoidal
|
Check if a square matrix is upper Hessenberg matrix
|
Check if a square matrix is lower Hessenberg matrix
|
Check if a square matrix is tridiagonal
|
Check if a square matrix is upper bidiagonal
|
Check if a square matrix is lower bidiagonal
|
Check if a square matrix is diagonal
|
Check if a square matrix is scalar matrix