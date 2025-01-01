DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiMatrix Classification 

Matrix Classification

Раздел описывает набор функций для анализа структурных свойств матриц. Эти методы позволяют определить, является ли матрица симметричной, эрмитовой, диагональной, треугольной, трапециевидной, Хессенберга, бидиагональной или скалярной. Такая классификация упрощает выбор эффективных алгоритмов для линейной алгебры и оптимизацию вычислений

Функция

Действие

IsSymmetric

Check if a square matrix is symmetric

IsHermitian

Check if a square complex matrix is Hermitian

IsUpperTriangular

Check if a square matrix is upper triangular

IsLowerTriangular

Check if a square matrix is lower triangular

IsTrapezoidal

Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper or lower trapezoidal

IsUpperHessenberg

Check if a square matrix is upper Hessenberg matrix

IsLowerHessenberg

Check if a square matrix is lower Hessenberg matrix

IsTridiagonal

Check if a square matrix is tridiagonal

IsUpperBidiagonal

Check if a square matrix is upper bidiagonal

IsLowerBidiagonal

Check if a square matrix is lower bidiagonal

IsDiagonal

Check if a square matrix is diagonal

IsScalar

Check if a square matrix is scalar matrix