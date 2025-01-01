Rank

Restituisce il rango della matrice utilizzando il metodo Gaussiano.

int Rank()

Valore Restituito

Rango della matrice.

Note

Il rango di un sistema di righe (o colonne) di una matrice A che ha m righe e n colonne è il numero massimo di righe (o colonne) indipendenti linearmente. Diverse righe (colonne) sono chiamate linearmente indipendenti se nessuna di esse può essere espressa linearmente in termini di altre. Il rango del sistema di righe è sempre uguale al rango del sistema di colonne. Questo valore è chiamato rango della matrice.

Esempio in MQL5:

matrix a=matrix::Eye(4, 4);;

Print("matrix a

", a);

Print("a.Rank()=", a.Rank());



matrix I=matrix::Eye(4, 4);

I[3, 3] = 0.; // rango di matrice insufficente

Print("I

", I);

Print("I.Rank()=", I.Rank());



matrix b=matrix::Ones(1, 4);

Print("b

", b);

Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 dimensione - rango 1 salvo tutti 0



matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1);

Print("zeros

", zeros);

Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank());



/*

matrix a

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]]

a.Rank()=4



I

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,0]]

I.Rank()=3



b

[[1,1,1,1]]

b.Rank()=1



zeros

[[0]

[0]

[0]

[0]]

zeros.Rank()=0

*/

Esempio in Python: