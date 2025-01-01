Tri
Si tratta di una funzione statica che costruisce una matrice con tutti uno in corrispondenza e sotto la diagonale data e zeri altrove.
|
static matrix matrix::Tri(
Parametri
rows
[in] Numero di righe nell'array.
cols
[in] Numero di colonne nell'array.
ndiag=0
[in] La sottodiagonale al di sotto della quale l'array è riempito. k = 0 è la diagonale principale, mentre k < 0 è sotto di essa e k > 0 è sopra. Il valore predefinito è 0.
Valore Restituito
Array con il suo triangolo inferiore riempito con uno e zero altrove.
Esempio MQL5:
|
matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
Esempio:
|
np.tri(3, 5, 2, dtype=int)