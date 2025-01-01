DocumentazioneSezioni
Si tratta di una funzione statica che costruisce una matrice con tutti uno in corrispondenza e sotto la diagonale data e zeri altrove.

static matrix matrix::Tri(
  const ulong rows,        // numero di righe
  const ulong cols,        // numero di colonne
  const int   ndiag=0      // indice della diagonale
   );

Parametri

rows

[in] Numero di righe nell'array.

cols

[in] Numero di colonne nell'array.

ndiag=0

[in] La sottodiagonale al di sotto della quale l'array è riempito. k = 0 è la diagonale principale, mentre k < 0 è sotto di essa e k > 0 è sopra. Il valore predefinito è 0.

Valore Restituito

Array con il suo triangolo inferiore riempito con uno e zero altrove.

Esempio MQL5:

   matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
   Print("Tri(3,4,1)\n",matrix_a);
   matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);
   Print("Tri(4,3,-1)\n",matrix_a);
 
/*
   Tri(3,4,1)
   [[1,1,0,0]
    [1,1,1,0]
    [1,1,1,1]]
   Tri(4,3,-1)
   [[0,0,0]
    [1,0,0]
    [1,1,0]
    [1,1,1]]
*/

Esempio:

np.tri(352dtype=int)
array([[11100],
       [11110],
       [11111]])