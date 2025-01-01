Tri

Si tratta di una funzione statica che costruisce una matrice con tutti uno in corrispondenza e sotto la diagonale data e zeri altrove.

static matrix matrix::Tri(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parametri

rows

[in] Numero di righe nell'array.

cols

[in] Numero di colonne nell'array.

ndiag=0

[in] La sottodiagonale al di sotto della quale l'array è riempito. k = 0 è la diagonale principale, mentre k < 0 è sotto di essa e k > 0 è sopra. Il valore predefinito è 0.

Valore Restituito

Array con il suo triangolo inferiore riempito con uno e zero altrove.

Esempio MQL5:

matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);

Print("Tri(3,4,1)

",matrix_a);

matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);

Print("Tri(4,3,-1)

",matrix_a);



/*

Tri(3,4,1)

[[1,1,0,0]

[1,1,1,0]

[1,1,1,1]]

Tri(4,3,-1)

[[0,0,0]

[1,0,0]

[1,1,0]

[1,1,1]]

*/

Esempio: