Correlate
Calcola la correlazione incrociata di due vettori.
vector vector::Correlate(
Parametri
v
[in] Secondo vettore.
mode
[in] Il parametro 'mode' determina la modalità di calcolo della convoluzione lineare. Valore dall'enumerazione ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valore Restituito
Correlazione incrociata di due vettori.
Note
Il parametro 'mode' determina la modalità di calcolo della convoluzione lineare.
Un semplice algoritmo per calcolare il coefficiente di correlazione di due vettori usando MQL5:
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
Esempio MQL5:
vector a={1,2,3,4,5};
Esempio Python:
import numpy as np