Calcola la correlazione incrociata di due vettori.

vector vector::Correlate(
  const vector&           v,        // vettore
  ENUM_VECTOR_CONVOLVE    mode      // modalità
   );

Parametri

v

[in] Secondo vettore.

mode

[in] Il parametro 'mode' determina la modalità di calcolo della convoluzione lineare. Valore dall'enumerazione ENUM_VECTOR_CONVOLVE.

Valore Restituito

Correlazione incrociata di due vettori.

Note

Il parametro 'mode' determina la modalità di calcolo della convoluzione lineare.

Un semplice algoritmo per calcolare il coefficiente di correlazione di due vettori usando MQL5:

vector VectorCrossCorrelationFull(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=m+n-1;
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
         c[i_]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
 
   return(c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector VectorCrossCorrelationSame(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=MathMax(m,n);
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
     {
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
        {
         int k=i_-size/2+1;
         if(k>=0 && k<size)
            c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
        }
     }
 
   return(c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector VectorCrossCorrelationValid(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=MathMax(m,n)-MathMin(m,n)+1;
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
     {
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
        {
         int k=i_-n+1;
         if(k>=0 && k<size)
            c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
        }
     }
 
   return(c);
  }

 

Esempio MQL5:

   vector a={1,2,3,4,5};
   vector b={0,1,0.5};
 
   Print("full\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_FULL));
   Print("same\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_SAME));
   Print("valid\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_VALID));
   Print("full\n",b.Correlate(a,VECTOR_CONVOLVE_FULL));
 
  /*
   full
   [0.5,2,3.5,5,6.5,5,0]
   same
   [2,3.5,5,6.5,5]
   valid
   [3.5,5,6.5]
   full
   [0,5,6.5,5,3.5,2,0.5]
  */

 

Esempio Python:

import numpy as np
a=[1,2,3,4,5]
b=[0,1,0.5]
 
print("full\n",np.correlate(a,b,'full'))
print("same\n",np.correlate(a,b,'same'));
print("valid\n",np.correlate(a,b,'valid'));
print("full\n",np.correlate(b,a,'full'))
 
full
 [0.5 2.  3.5 5.  6.5 5.  0. ]
same
 [2.  3.5 5.  6.5 5. ]
valid
 [3.5 5.  6.5]
full
 [0.  5.  6.5 5.  3.5 2.  0.5]

 

